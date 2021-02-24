8 отечественных знаменитостей, которых не узнать после смены имиджа

Для селебрити смена имиджа – привычное дело, и, кажется, поклонников уже не удивишь тем, что роскошная блондинка превращается в знойную брюнетку, а вчерашняя пышка за несколько месяцев предстает перед публикой стройной красоткой. Что уж поделать, жизнь под софитами требует постоянной работы над собой, ведь, что бы там ни говорили про внутреннюю красоту, внешность для знаменитостей, которые все время находятся на виду, играет одну из главных ролей. Но эти наши соотечественницы изменились так, что они нынешние мало напоминают себя прежних. Это доказывают их фотографии из серии «до и после». И подобные трансформации пошли им на пользу, надо сказать.
Екатерина Варнава
Екатерина Варнава
Звезда шоу «Comedy Woman» начала карьеру на телевидении с участия в КВН. Но тогда она выглядела совсем иначе. Не сказать, что она была дурнушкой, но до образа роковой красотки было очень далеко. Однако, познав порцию славы, девушка решила, что все же внешность должна стать ее визитной карточкой.
Надо сказать, трансформация Варнаве пошла на пользу, ведь теперь она является одной из самых востребованных персон в нашем шоу-бизнесе: работает в нескольких проектах, является лицом многих бьюти-брендов… Однако хейтерам изменения не дают покоя, и они обвиняют звезду в увлечении «пластикой». И ладно, если бы Катя просто перекрасила волосы и начала носить голубые линзы, но черты ее лица стали совсем другими.
Сама же Варнава предпочитает отшучиваться, что начала рано зарабатывать, ведь пластические операции требуют немалых денег. А подобных процедур, по ее словам, было много. Но, как бы там ни было, нельзя отрицать, что сегодняшняя Екатерина выглядит гораздо эффектней, чем на заре своей карьеры.
Ольга Бузова
Ольга Бузова
Одна из самых популярных девушек страны пришла на реалити-шоу «Дом-2» 16 лет назад, да так и осталась там, из простой участницы став ведущей. Однако много лет она эксплуатировала образ типичной недалекой блондинки с сомнительным вкусом и не всегда уместным ярким макияжем, а над увлечением Бузовой автозагаром не смеялся только ленивый.
На изменение имиджа Ольгу подтолкнул развод с Дмитрием Тарасовым. Нет, ведущая не стала прибегать к услугам пластических хирургов (по крайней мере, она сама так утверждает), но стиль она изменила полностью и из пергидрольной блондинки превратилась в шатенку со стильным каре. Поменялся и подход к одежде. И, если раньше Бузова предпочитала мини и открытое декольте, то теперь она выбирает более спокойные вещи. Правда, светские выходы – это отдельная тема: здесь звезда делает ставку на эпатаж. Но все же перемены пошли знаменитости на пользу, в том числе и в карьерном плане.
Пелагея
Пелагея
Певица с мощным голосом смогла громко заявить о себе еще в детстве: пухленькая девочка с милыми щечками выступала на многих больших концертных площадках и покоряла публику вокальными данными. Но много лет ее воспринимали именно так: девушка, которая хорошо поет. А на внешность никто особо не обращал внимания. Берет высокие ноты, и ладно, а красота не так важна.
Однако несколько лет назад Пелагея приятно удивила поклонников, сильно похудев. Казалось бы, что такого минус килограммов 20? Но и этих цифр хватило для того, чтобы из пухленькой блондинки певица превратилась в миниатюрную диву. По словам самой же звезды, расстаться с лишним весом ей помогла строгая диета, ведь склонность к полноте у нее от природы, поэтому без радикальных мер обойтись не удалось.
Вместе со сменой имиджа пришла и востребованность. Певица с новой силой взялась за творчество, стала наставником шоу «Голос» и приняла участие в нескольких проектах. В личной жизни Пелагеи тоже произошли изменения – она вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина. Правда, после рождения дочери артистка опять поправилась, но быстро пришла в форму.
К сожалению, брак со спортсменом продержался недолго. Но даже после развода певица выглядит великолепно. А недавно она вновь сменила имидж, сделала каре и остригла челку.
Полина Гагарина
Полина Гагарина
Об изменениях певицы мы писали не раз, но неправильно было бы не упомянуть ее в этой подборке. Вот уж кому изменения пошли на пользу, ведь, глядя на старые и новые фотографии, невольно задаешься вопросом: «Этот один и тот же человек?».
Примечательно, что Полина не делала пластических операций. А весь секрет в ее похудении (звезда после родов скинула больше 40 кг), смене цвета волос и стрижки (раньше Гагарина была шатенкой). Хейтеры же не дремлют и обвиняют звезду в анорексии. Но нельзя отрицать, что именно после смены имиджа карьера знаменитости пошла в гору, и стала она выглядеть намного лучше.
Валерия
Валерия
Кто скажет, что Валерии 52 года? А ведь это именно так, но, глядя на фото 20-летней давности, кажется, что тогда певица выглядела старше, чем сейчас. Вот уж кто провел большую работу над собой. Ведь кем была нынешняя звезда тогда? Многодетной матерью с неплохим голосом, терпящей побои мужа.
Но артистка решилась на перемены, перекрасила волосы, став блондинкой, и нашла в себе силы уйти от супруга-тирана. Трансформация пошла ей на пользу: карьера пошла по в гору, певица вышла замуж за продюсера Иосифа Пригожина и уже много лет сохраняет за собой титул одной из самых стильных звезд шоу-бизнеса.
Эвелина Хромченко
Эвелина Хромченко
В стильном и эффектном модном эксперте сейчас сложно узнать бунтарку с короткой стрижкой. А ведь это она и есть. Только в молодости Эвелина была неформалкой и носила соответствующую одежду. Однако росла она в интеллигентной семье, хорошо училась и отличалась примерным поведением. Так бывает, что внешний образ не всегда соответствует внутреннему содержанию.
Но статус международного модного эксперта и преподавателя журфака МГУ обязывает выглядеть на все сто. И Хромченко нашла свой стиль, которому не изменяет уже много лет: эффектное каре, очки в дорогой стильной оправе и неизменно туфли на высоком каблуке.
Яна Рудковская
Яна Рудковская
Продюсера и бизнесвумен многие упрекают в любви к роскоши и излишней показушности. Стоит только вспомнить недавний скандал, случившийся между Ритой Дакота и Рудковской, где последнюю обвинили в снобизме.
История, конечно, некрасивая. Но, возможно, причина подобного поведения Яны кроется в том, что в молодости она была обладательницей совсем другой внешности. Да-да, эта кудрявая девушка с милыми, но обычными чертами лица именно она. Однако со временем Рудковская изменилась кардинально. И, надо сказать, в таком образе ей намного лучше.
Вера Брежнева
Вера Брежнева
Одна из самых желанных девушек в нашем шоу-бизнесе в юности не могла похвастаться наличием поклонников. И это неудивительно, сложно узнать в девушке с короткой стрижкой и очках нынешнюю Брежневу. Одноклассники недолюбливали ее и издевались, а семья, в которой выросла певица, достатком не отличалась. Вера Галушко (настоящая фамилия звезда) признается, что из-за невозможности оплатить выпускной она даже не смогла присутствовать на торжестве.
Возможно, девушка так и осталась бы серой мышкой, если бы однажды не пришла на кастинг группы «ВИА Гра». Смена имиджа получилась впечатляющей, и с тех пор Брежнева стала кумиром многих наших соотечественников.
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