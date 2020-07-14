Как отпугнуть медведку

От нашествия медведки не застрахован ни один дачник. Это вредное насекомое обычно ведет подземный образ жизни, при определенных обстоятельствах умеет летать, а еще лучше – рыть тоннели под землей. И хотя тем самым она улучшает аэрацию почвы, это несовместимо с уроном, который медведка наносит огородным культурам.

Поймать это насекомое, не прибегая к определенным хитростям, невозможно: на поверхности медведка появляется нечасто и в основном ночью. А зимует вообще на глубине 60 см. Она способна коротать зиму и в компосте, что тоже не выглядит радостью для хозяина огорода. Но есть и хорошие новости.

Злую шутку с медведкой нередко играет ее пристрастие к пиву: некоторые смекалистые дачники прикапывают в огороде ловушки в виде пластиковых бутылок с отрезанным горлышком, на дне которых присутствуют остатки напитка. Насекомое забирается внутрь, «трапезничает», а вылезти обратно ему сложно, и оно погибает внутри бутылки. Можно использовать и этот способ. Но если вы не пьете пиво или вам жаль делить его с медведкой, то есть методы, отпугивающие этого вредителя.







Посадить растения-репелленты

Использовать яичную скорлупу

Применить настои

Самый простой способ отвадить медведку от вашего участка. Существуют растения, запах которых отпугивает вредителя.Это бархатцы, календула, хризантема – их можно высадить вблизи огородных посадок, учитывая особенности удачного соседства. Средней толщины ветки ольхи или осины с корой, воткнутые в землю на глубину около 30 см, также спасут положение.Не любит насекомое и запах свежей хвои. Этим тоже можно воспользоваться и разложить в междурядьях посадок ветки деревьев ели, пихты, сосны.По одной из версий медведка получила свое русскоязычное название за то, что зимует в глубоких норах подобно медведю в берлоге.Здесь понадобится чуть больше усилий, но тоже немного. Для того чтобы воспользоваться яичной скорлупой, собирать ее нужно начинать еще по осени. Скорлупу измельчают, немного просушивают и складывают в ведро. По весне ее кладут в лунки с огородными культурами. Медведка царапает о скорлупу свои конечности, а съедая ее, погибает. Дополнительно скорлупой посыпают всю почву в огороде, что помогает бороться еще и со слизнями.Метод хорош еще и тем, что яичная скорлупа параллельно удобряет огород, насыщая почву кальцием, фосфором, калием, кремнием, магнием и другими полезными веществами.На приготовление настоев, отпугивающих медведку, конечно, уйдет больше времени, но этот способ не менее эффективный. Например, вредитель не переносит запаха нашатырного спирта – поэтому 10 мл вещества можно смело растворить в 10 л воды и пролить этим раствором лунки перед посадкой капусты, в которой особенно любит обитать медведка. Второй вариант – настой луковой шелухи, которой у огородника обычно всегда навалом. Для его приготовления 1 кг шелухи заливают 10 л воды и настаивают в течение пяти дней, затем разбавляют водой в пропорции 1:5. Огород поливают этим составом раз в две недели.Заглядывает ли в ваш огород медведка и какие методы отпугивания этого вредителя используете вы?