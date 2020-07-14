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Как отпугнуть медведку

От нашествия медведки не застрахован ни один дачник. Это вредное насекомое обычно ведет подземный образ жизни, при определенных обстоятельствах умеет летать, а еще лучше – рыть тоннели под землей. И хотя тем самым она улучшает аэрацию почвы, это несовместимо с уроном, который медведка наносит огородным культурам.
Поймать это насекомое, не прибегая к определенным хитростям, невозможно: на поверхности медведка появляется нечасто и в основном ночью. А зимует вообще на глубине 60 см. Она способна коротать зиму и в компосте, что тоже не выглядит радостью для хозяина огорода. Но есть и хорошие новости.
Злую шутку с медведкой нередко играет ее пристрастие к пиву: некоторые смекалистые дачники прикапывают в огороде ловушки в виде пластиковых бутылок с отрезанным горлышком, на дне которых присутствуют остатки напитка. Насекомое забирается внутрь, «трапезничает», а вылезти обратно ему сложно, и оно погибает внутри бутылки. Можно использовать и этот способ. Но если вы не пьете пиво или вам жаль делить его с медведкой, то есть методы, отпугивающие этого вредителя.

Как отпугнуть медведку

Посадить растения-репелленты



Как отпугнуть медведку

Самый простой способ отвадить медведку от вашего участка. Существуют растения, запах которых отпугивает вредителя.
Это бархатцы, календула, хризантема – их можно высадить вблизи огородных посадок, учитывая особенности удачного соседства. Средней толщины ветки ольхи или осины с корой, воткнутые в землю на глубину около 30 см, также спасут положение.
Не любит насекомое и запах свежей хвои. Этим тоже можно воспользоваться и разложить в междурядьях посадок ветки деревьев ели, пихты, сосны.
По одной из версий медведка получила свое русскоязычное название за то, что зимует в глубоких норах подобно медведю в берлоге.

Использовать яичную скорлупу



Как отпугнуть медведку

Здесь понадобится чуть больше усилий, но тоже немного. Для того чтобы воспользоваться яичной скорлупой, собирать ее нужно начинать еще по осени. Скорлупу измельчают, немного просушивают и складывают в ведро. По весне ее кладут в лунки с огородными культурами. Медведка царапает о скорлупу свои конечности, а съедая ее, погибает. Дополнительно скорлупой посыпают всю почву в огороде, что помогает бороться еще и со слизнями.
Метод хорош еще и тем, что яичная скорлупа параллельно удобряет огород, насыщая почву кальцием, фосфором, калием, кремнием, магнием и другими полезными веществами.

Применить настои



Как отпугнуть медведку

На приготовление настоев, отпугивающих медведку, конечно, уйдет больше времени, но этот способ не менее эффективный. Например, вредитель не переносит запаха нашатырного спирта – поэтому 10 мл вещества можно смело растворить в 10 л воды и пролить этим раствором лунки перед посадкой капусты, в которой особенно любит обитать медведка. Второй вариант – настой луковой шелухи, которой у огородника обычно всегда навалом. Для его приготовления 1 кг шелухи заливают 10 л воды и настаивают в течение пяти дней, затем разбавляют водой в пропорции 1:5. Огород поливают этим составом раз в две недели.
Заглядывает ли в ваш огород медведка и какие методы отпугивания этого вредителя используете вы?
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Медведкасоветы
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