11 лайфхаков, как приготовить блюда, которые оценит даже придирчивая свекровь

Когда совсем нету времени, готовлю “ленивые” пельмени на сковороде: ничем не уступают традиционным

Это блюдо я пробовала очень много лет назад и оно мне понравилось. С тех пор я частенько его делаю, когда очень хочется пельменей, но нет...