11 лайфхаков, как приготовить блюда, которые оценит даже придирчивая свекровь

Совсем не обязательно получать специальное образование и работать поваром в ресторане, чтобы уметь готовить кулинарные шедевры. Достаточно лишь запомнить несколько хитростей, которые помогают ускорить работу с некоторыми продуктами и улучшить вкус готового блюда. Novate.ru рассказывает о самых актуальных и полезных лайфхаках.
Лайфхак 1: Солите яичницу в конце готовки
Солите яичницу в конце готовки. / Фото: nu-super.ru
Почему-то яичница всегда считалась самым легким блюдом, которое может приготовить даже ребенок. Ведь, что может быть сложного в том, чтобы просто разбить несколько яиц в сковороду? Однако даже здесь есть свои нюансы. Оказывается, солить яичницу можно только в самом конце приготовления или непосредственно перед подачей, так как соль быстро выводит влагу из продукта, из-за чего текстура яиц получается резиновой и жесткой.
Еще одна хитрость касается самого процесса готовки. После того, как вы прогреете сковороду и нальете необходимое количество растительного масла, выключите газ или отставьте посуду на холодную конфорку. Благодаря этому простому действию сковорода не перегреется и яйца прожарятся равномерно.
Лайфхак 2: Используйте масло, чеснок и травы для ароматного стейка
Стейк нужно натирать чесноком и жарить его с травами. / Фото: steakandgrill.ru
Чтобы стейк получился более сочным и ароматным, не поленитесь сделать следующие три вещи в процессе обжаривания: во-первых, после каждого переворачивания стейка натирайте его долькой чеснока, предварительно разрезанной пополам. Во-вторых, смажьте стейк сливочным маслом, чтобы он приобрел мягкость и красивый блеск. И в-третьих, сформируйте пучок из своих любимых трав (мы советуем взять тимьян, розмарин и орегано), обмакните его в сок, который выделился при жарке стейка, а затем слегка побейте зеленью по мясу, чтобы оно впитало аромат трав.
Лайфхак 3: Не сухарями едиными
Панировка для курицы из овсяных хлопьев. / Фото: botanichka.ru
В большинстве случаев хозяйки используют для панировки сухари, даже не подозревая, что на их кухне есть еще как минимум два продукта, которые не менее хорошо подходят для этой цели. Мы говорим о кукурузной крупе и овсяных хлопьях. Перед применением их можно измельчить в кофемолке, чтобы они приобрели нужную консистенцию.
Обратите внимание: Перед тем, как панировать рыбу или мясо, позвольте нарезанным кусочкам немного полежать – так крошки к ним лучше прилипнут. Затем подождите еще 5-10 минут, пока панировка закрепится, и приступайте к обжариванию продукта.
Лайфхак 4: Пена для кофе в микроволновке
Если нагреть взбитое молоко в микроволновке, пена будет устойчивее
Плотная пена для кофе в домашних условиях без специальных приспособлений – не мечта, а реальность. Для этого нужно взять немного молока, взбить его любым удобным для вас способом и поставить на 10-15 секунд в микроволновку. Благодаря небольшому нагреву, пена станет более густой, пышной и долго не осядет. Лучше всего сразу взбивать молоко в посуде, которую можно ставить в микроволновую печь, чтобы не нарушать структуру и целостность готовой пены.
Лайфхак 5: Используйте формы для льда не по назначению
Замороженный кофе можно использовать для приготовления фраппе
Давно прошли те времена, когда формы для льда использовались исключительно для заморозки воды. Современные хозяйки нашли для них 1000 и 1 применение – делимся самыми популярными вариантами. В формочках можно заморозить оставшийся после завтрака кофе для будущего фраппе или лимонный сок для приготовления соуса. Также это отличный вариант для хранения зелени: для начала ее следует измельчить, затем разложить по формочкам, залить оливковым маслом и заморозить до того момента, пока она не понадобится. Такая заготовка подойдет для приготовления салатов, супов, соусов, тушеных блюд. Очень удобно, когда гости на пороге, и вы не успеваете нарезать травы для блюда – просто положите кубик в салат и вуаля – все готово. Заморозить в формочках для льда можно даже недопитое вино. Готовые кубики пригодятся в процессе приготовления маринада, соусов, мясных блюд.
Лайфхак 6: Кладем недозревшие фрукты вместе с бананами
Бананы помогут персикам быстрее дозреть. / Фото: artfile.ru
Если вы купили в магазине недозревшие фрукты, не спешите расстраиваться. Ускорить процесс созревания можно в домашних условиях, не прибегая к каким-либо сложным действиям. Просто положите фрукты в бумажный пакет вместе со спелыми бананами и оставьте их в темном месте. Что это даст? При созревании выделяется этилен – один из растительных гормонов, а при нехватке влаги его действие усиливается в несколько раз. Таким образом спелый банан формирует благоприятную среду для выделения этилена у фруктов, которые лежат рядом с ним в одном пакете.
Лайфхак 7: Для разных блюд – разные помолы перца
Используйте мельницу для измельчения перца. / Фото: sotymarket.ru
О существовании мельницы для перца знают все. А вот о том, что иногда следует регулировать верхний винт – единицы. Например, если затянуть его посильнее, то можно получить молотый перец, который великолепно подходит для бульонов и соусов. Если немного ослабить винт, чтобы он оказался посередине мельницы, получится перец среднего помола, идеальный для салатов и уже готовых блюд. А для рыбы и стейка нужно использовать грубый помол, который получится, если еще сильнее ослабить винт. Если среди ваших кухонных принадлежностей до сих нет этого замечательного девайса, просто покупайте перец разного помола и используйте его в зависимости от блюд.
Лайфхак 8: Используйте повторно масло для жарки
Кусочек имбиря поможет избавить масло от вкуса первого блюда
Этот совет особенно актуален, если вы готовили блюдо во фритюре, например, картошку фри, пончики или митболы, и у вас осталось много масла, которое жалко выливать. Чтобы использовать его повторно и не ощущать вкус блюда, которое готовилось в нем первый раз, прогрейте в масле кусочек имбиря толщиной 0,5 см. Правда, применить этот прием можно только один раз, иначе есть риск существенно повысить уровень холестерина в вашем организме.
Лайфхак 9: Мед вместо масла в маринаде
Горчично-медовый маринад. / Фото: attuale.ru
А как насчет того, чтобы положить в маринад мед вместо масла? Этот продукт не только обладает бактерицидными свойствами и может использоваться в качестве естественного загустителя, но также добавляет сладкую нотку в готовое блюдо. Такой маринад отлично подойдет для любого мяса или рыбы, но самый беспроигрышный тандем получится со свининой. Перед тем, как мариновать мясо, сделайте надрезы для того, чтобы оно лучше пропиталось. Но не на любой стороне, а на жирной. В этом случае вы сможете полноценно насладиться вкусом приготовленного блюда.
Лайфхак 10: Добавьте в сахар ваниль
Ваниль передаст сахару свой аромат. / Фото: gotovim-doma.ru
Если вы любите сладкий чай или кофе, обязательно добавьте в сахарницу несколько стручков ванили. Не нравится ее запах? Тогда положите пару ложек молотых специй, например, корицы, кардамона, мускатного ореха. Таким образом сахар приобретет удивительный аромат, а вместе с ним – и ваши напитки. Но помните, что все хорошо в меру: если смешаете с сахаром большое количество специй, запах будет слишком приторный.
Лайфхак 11: Перед запеканием картофель нужно отварить
Картофель должен быть мягкий внутри и хрустящий снаружи
Приготовить невероятно вкусный хрустящий картофель в духовке очень просто. Для начала отварите его и смешайте со специями, а затем обваляйте в панировке: муке или манной крупе. После этого картофель можно отправлять в духовку запекаться. Благодаря удачной панировке, блюдо получит восхитительную хрустящую корочку, но при этом останется мягким внутри.
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