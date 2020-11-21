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Последние коренные народы мира

Цифровые технологии настолько проникли в повседневную жизни, что, кажется, уже не осталось такой сферы или места, где они не были бы задействованы. Однако до некоторых уголков на планете тотальная урбанизация еще не добралась. Жители этих мест не замирают в преддверии выхода нового iPhone, не следят за новостной лентой в социальных сетях, а их уклад жизни ничем не отличается от того, которого придерживались их предки сотни лет назад.

О таких народах и племенах всему миру решил поведать фотограф Джимми Нельсон. На протяжении трех лет он колесил по пяти континентам, чтобы запечатлеть уникальную культуру и обычаи народностей, в жизнь которых пока не вторглась цивилизация. В рамках проекта «Прежде чем они исчезнут» фотограф сделал портреты племен и народов, находящихся на грани исчезновения.

Последние коренные народы мира

Чукчи, Россия

Последние коренные народы мира

Маори, Новая Зеландия

Последние коренные народы мира

Гаучо, Аргентина

Последние коренные народы мира

Цаатаны, Монголия

Последние коренные народы мира

Самбуру, Кения

Последние коренные народы мира

Рабари, Индия

Последние коренные народы мира

Мурси, Эфиопия

Последние коренные народы мира

Ладакхи, Индия

Последние коренные народы мира

Вануату, острова Вануату

Последние коренные народы мира

Дрокпа, Индия

Последние коренные народы мира

Десанеш, Эфиопия

Последние коренные народы мира

Каро, Эфиопия

Последние коренные народы мира

Банна, Эфиопия

Последние коренные народы мира

Дани, Индонезия и Папуа-Новая Гвинея

Последние коренные народы мира

Масаи, Танзания

Последние коренные народы мира

Этнические казахи, Монголия

Последние коренные народы мира

Этнические казахи, Монголия

Последние коренные народы мира

Хули, Индонезия и Папуа-Новая Гвинея

Последние коренные народы мира

Асаро, Индонезия и Папуа-Новая Гвинея

Последние коренные народы мира

Калам, Индонезия и Папуа-Новая Гвинея

Последние коренные народы мира

Горока, Индонезия и Папуа-Новая Гвинея

Последние коренные народы мира

Ненцы, Россия

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