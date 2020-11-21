Последние коренные народы мира

Цифровые технологии настолько проникли в повседневную жизни, что, кажется, уже не осталось такой сферы или места, где они не были бы задействованы. Однако до некоторых уголков на планете тотальная урбанизация еще не добралась. Жители этих мест не замирают в преддверии выхода нового iPhone, не следят за новостной лентой в социальных сетях, а их уклад жизни ничем не отличается от того, которого придерживались их предки сотни лет назад.



О таких народах и племенах всему миру решил поведать фотограф Джимми Нельсон. На протяжении трех лет он колесил по пяти континентам, чтобы запечатлеть уникальную культуру и обычаи народностей, в жизнь которых пока не вторглась цивилизация. В рамках проекта «Прежде чем они исчезнут» фотограф сделал портреты племен и народов, находящихся на грани исчезновения.







Чукчи, Россия







Маори, Новая Зеландия







Гаучо, Аргентина







Цаатаны, Монголия







Самбуру, Кения







Рабари, Индия







Мурси, Эфиопия







Ладакхи, Индия







Вануату, острова Вануату







Дрокпа, Индия







Десанеш, Эфиопия







Каро, Эфиопия







Банна, Эфиопия







Дани, Индонезия и Папуа-Новая Гвинея







Масаи, Танзания







Этнические казахи, Монголия







Этнические казахи, Монголия







Хули, Индонезия и Папуа-Новая Гвинея







Асаро, Индонезия и Папуа-Новая Гвинея







Калам, Индонезия и Папуа-Новая Гвинея







Горока, Индонезия и Папуа-Новая Гвинея







Ненцы, Россия



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