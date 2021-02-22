О чём тревожатся 10 знаменитостей, которые понесли серьёзные финансовые убытки из-за пандемии

Пандемия коронавируса заставила людей во всём мире откорректировать свою жизнь в связи с опасным заболеванием. COVID-19 повлиял на многие сферы бизнеса, в том числе и на индустрию развлечений. Стремительное распространение вируса и связанные с этим меры предосторожности стали настоящим испытанием для бизнесменов и артистов разных уровней, но далеко не все признаются в том, насколько сильно повлиял коронавирус на их жизнь.
Сергей Жуков
Сергей Жуков. / Фото: www.woman.ru
Солист группы «Руки Вверх!» уже подсчитывает убытки, но при этом считает абсолютно оправданными и справедливыми предпринятые правительством меры предосторожности. Группа «Руки Вверх!» в марте-апреле 2020 года должна была отправиться в большой гастрольный тур по России, но из-за пандемии концерты во всех городах были отменены.
Сергей Жуков. / Фото: www.eva.ru
Кроме того, Сергей Жуков, как известно, владеет сетью баров «Руки Вверх» и кондитерской «Любовь и Сладости», которые в настоящее время закрыты на карантин, как и все другие заведения общественного питания. Исполнитель не скрывает, что ситуация очень сказалась на его финансовом состоянии, но он искренне считает: лучше переждать это время дома, чем чувствовать свою вину пред сотнями людей, которые могут заразиться во время концерта или похода в кафе.
Елена Ваенга
Елена Ваенга. / Фото: www.siapress.ru
Известная исполнительница, которая была вынуждена отменить свой апрельский гастрольный тур, всерьёз обеспокоена собственной судьбой и судьбой своих музыкантов. Елена Ваенга призналась: они уже понесли колоссальные убытки из-за того, что оплатили аренду тех помещений, где должны были проходить концерты, а в настоящее время вынуждены возвращать зрителям деньги за билеты. По словам певицы, ей скоро нечем будет платить за квартиру, а все слухи о мешках денег, хранящихся у исполнителей – это миф. Зато ипотека, кредиты и другие финансовые обязательства есть у многих. Больше всего Елена Ваенга переживает о своих музыкантах, которые могут попросту остаться без средств к существованию.
Виктория и Антон Макарские
Виктория и Антон Макарские. / Фото: www.yandex.net
Виктория Макарская не просто сетует на колоссальные материальные убытки, которые терпит их семья из-за отмены концертов, но вполне серьёзно рассуждает о перспективах переезда в деревню, где они смогут обзавестись хозяйством и как-то выжить в нынешней ситуации. Правда, остаётся не совсем понятным, как городские жители смогут справиться с огородом и тем более с животными, ведь по признанию самой Виктории, она умеет только петь.
Анна Семенович
Анна Семенович. / Фото: www.kinoafisha.info
Бывшая солистка группы «Блестящие» была очень расстроена отменой крупного рекламного проекта, в котором должна была принимать участие. По словам певицы, на этот гонорар она очень рассчитывала, правда, в отличие от некоторых коллег, деньги ей нужны были для вложения в бизнес. Анна Семенович справилась с переживаниями с помощью медитации и решила не поддаваться панике.
Ирина Слуцкая
Ирина Слуцкая. / Фото: www.mk.ru
Известная фигуристка и владелица школы фигурного катания рассказала о том, что из-за карантина вынуждена была не только остановить занятия в своей школе, но даже растопить лёд на арене. Ситуация осложняется ещё и тем, кто никто не может назвать сроки, в которые жизнь и работа войдут в привычную колею. Но при этом Ирину Слуцкую больше всего беспокоят даже не финансовые потери, а физическая форма спортсменов, которые занимаются в её школе. Помимо юных фигуристов, только делающих свои первые шаги в спорте, в школе занимаются ещё и профессиональные спортсмены, для которых пропуск тренировок может стать критичным. Им крайне важно постоянно быть в форме, а домашние упражнения и даже танцевальные занятия не дадут такого эффекта, как полноценные занятия на льду. Но при этом Ирина Слуцкая уверена: в данной ситуации самое главное – это соблюдение всех мер предосторожности и благоразумие.
Анастасия Макеева
Анастасия Макеева. / Фото: www.yandex.net
Актриса призналась на своей странице в социальной сети: она полностью лишилась всех источников доходов и теперь рассчитывает только на помощь близких и друзей. При этом актриса отмечает, что до осени улучшения её финансового положения не намечается, но плакать и впадать в депрессию она не намерена. Напротив, Анастасия Макеева призывает своих поклонников не унывать и верить в лучшее.
Джереми Реннер
Джереми Реннер. / Фото: www.krot.info
Американский актёр прославился благодаря работе в таких фильмах как «Мстители», «Охота на ведьм» и «Повелитель бури». Он находится в разводе со своей супругой и выплачивает алименты в размере 30 тысяч долларов в месяц, предназначающиеся дочери Аве. В связи с пандемией Джереми Реннер заявил о сильно ухудшившемся материальном положении и обратился в суд с просьбой снизить сумму алиментов до 11 тысяч в месяц. Впрочем, ещё одной причиной снижения суммы алиментов актёр называет и нецелевые расходы средств бывшей женой Сонни Пачеко, тратящей деньги не столько на дочь, сколько на собственные нужды.
Сарик Андреасян
Сарик Андреасян. / Фото: www.vokrug.tv
Режиссёр фильмов «Служебный роман: Новое время», «С новым годом, мамы!», «Ограбление по-американски» и ещё ряда картин понёс поистине колоссальные убытки. На 22 апреля 2020 года был назначен выход в прокат новой ленты Сарика Андреасяна «Гудбай, Америка», поэтому уже был выпущен трейлер, готовы афиши и флаера. Из-за срыва рекламной компании уже понесены убытки в размере более 10 миллионов рублей.
Анна Седокова
Анна Седокова. / Фото: www.yandex.net
Бывшая участница группы «ВИА Гра» сетует на отсутствие доходов из-за карантина. Но больше всего певицу беспокоит тот факт, что из-за карантина она уже была вынуждена проститься с некоторыми членами своей команды, а если так пойдёт и дальше, то ей придётся отказаться и от работы с дизайнерами, разрабатывающими её линию одежды.
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