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Самые роскошные мексиканские пляжи

Белый песок, теплая вода, идиллические пейзажи — вот причины, по которым Мексика пользуется большой популярностью у любителей пляжного отдыха. Какие же именно из мексиканских пляжей считаются самыми лучшими?

Самые роскошные мексиканские пляжи

Самые роскошные мексиканские пляжи

1. Тулум.

Пляж Тулума расположен примерно в часе езды от курорта Канкун. Это одно из наиболее любимых туристами мест, что неудивительно, учитывая, что помимо превосходного пляжа, эти места известны еще и как родина одной из лучших мексиканских кухонь в мире.

Самые роскошные мексиканские пляжи

2. Playa Mazunte, Оахака.

Тихий песчаный пляж, окруженный скалистыми мысами. Он весьма популярен у серферов благодаря своим крутым волнам и богемной атмосфере. Также поблизости находится местный центр спасения морских черепах Centro Mexicano de la Tortuga.

Самые роскошные мексиканские пляжи

3. Тронконес, Герреро.

Когда-то здесь была лишь рыбацкая деревня, а сейчас это любимое место у искателей приключений со всего мира. Больше всего пляж привлекает серферов и любителей экотуризма. Последние предпочитают верховую езду по живописному берегу и походы в близлежащие горы Сьерра-Мадре.

Самые роскошные мексиканские пляжи

4. Пляж любви, острова Мариета.

Несмотря на свой фантастический вид, Пляж любви, который известен также как Тайный пляж, вполне реален. Он находится к западу от Пуэрто-Валярта, внутри пещеры с огромной дырой посредине.

Говорят, что этот уникальный пляж появился благодаря испытаниям мексиканским правительством бомб в 1900-х годах. Так или иначе Пляж любви — волшебное место, которое непременно стоит посетить.

Самые роскошные мексиканские пляжи

5. Playa Norte, Исла-Мухерес, полуостров Юкатан.

Главные особенности пляжа Playa Norte на Острове Женщин (Исла-Мухерес) — это песок из измельченного коралла и теплое, спокойное мелководье. Кроме того, вблизи острова наблюдается множество китовых акул, грозных с виду, но не опасных для человека.

Самые роскошные мексиканские пляжи

6. Costa Alegre, Халиско.

Побережье Costa Alegre тянется по территории двух штатов, Халиско и Колима. Длинная береговая линия с песчаным пляжем весьма гармонично соседствует с отвесными скалами. Вблизи пляжа находятся курорт и огромный природный заповедник.

Самые роскошные мексиканские пляжи

7. Playa La Boquilla, Пуэрто-Анхель, Оахаса.

Живописная бухта, в которой расположен Playa La Boquilla, окружена скалистыми горами, и поросшими лесом холмами. Здесь спокойное ярко-синее море, а на пляже есть мелководье, идеально подходящее для снорклинга.

Самые роскошные мексиканские пляжи

8. Иэлапа, Пуэрто-Вальярта.

Единственный способ добраться сюда — на лодке из Пуэрто-Вальярта, дорога занимает примерно полчаса. Главным достоинством местного пляжа является отдаленность от цивилизации и минимальное количество туристов.

Самые роскошные мексиканские пляжи

9. Playa Los Cerritos, Тодос-Сантос.

Красивый и чистый пляж протяженностью почти 7 километров пользуется большой популярностью как у серферов, так и у семей с детьми. Кроме того, вблизи имеется хорошо развитая инфраструктура: рестораны, отели, бары и так далее.

Самые роскошные мексиканские пляжи

10. Остров Эспириту Санто, Ла-Пас.

Необитаемый остров Эспириту Санто расположен в море Кортеса, неподалеку от Ла-Пас. Остров отличается девственной экзотической природой м белоснежными пляжами. Также здесь обитает целая колония морских львов.

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