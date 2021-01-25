Самые роскошные мексиканские пляжи

Белый песок, теплая вода, идиллические пейзажи — вот причины, по которым Мексика пользуется большой популярностью у любителей пляжного отдыха. Какие же именно из мексиканских пляжей считаются самыми лучшими?











1. Тулум.



Пляж Тулума расположен примерно в часе езды от курорта Канкун. Это одно из наиболее любимых туристами мест, что неудивительно, учитывая, что помимо превосходного пляжа, эти места известны еще и как родина одной из лучших мексиканских кухонь в мире.







2. Playa Mazunte, Оахака.



Тихий песчаный пляж, окруженный скалистыми мысами. Он весьма популярен у серферов благодаря своим крутым волнам и богемной атмосфере. Также поблизости находится местный центр спасения морских черепах Centro Mexicano de la Tortuga.







3. Тронконес, Герреро.



Когда-то здесь была лишь рыбацкая деревня, а сейчас это любимое место у искателей приключений со всего мира. Больше всего пляж привлекает серферов и любителей экотуризма. Последние предпочитают верховую езду по живописному берегу и походы в близлежащие горы Сьерра-Мадре.







4. Пляж любви, острова Мариета.



Несмотря на свой фантастический вид, Пляж любви, который известен также как Тайный пляж, вполне реален. Он находится к западу от Пуэрто-Валярта, внутри пещеры с огромной дырой посредине.

Говорят, что этот уникальный пляж появился благодаря испытаниям мексиканским правительством бомб в 1900-х годах. Так или иначе Пляж любви — волшебное место, которое непременно стоит посетить.5. Playa Norte, Исла-Мухерес, полуостров Юкатан.Главные особенности пляжа Playa Norte на Острове Женщин (Исла-Мухерес) — это песок из измельченного коралла и теплое, спокойное мелководье. Кроме того, вблизи острова наблюдается множество китовых акул, грозных с виду, но не опасных для человека.6. Costa Alegre, Халиско.Побережье Costa Alegre тянется по территории двух штатов, Халиско и Колима. Длинная береговая линия с песчаным пляжем весьма гармонично соседствует с отвесными скалами. Вблизи пляжа находятся курорт и огромный природный заповедник.7. Playa La Boquilla, Пуэрто-Анхель, Оахаса.Живописная бухта, в которой расположен Playa La Boquilla, окружена скалистыми горами, и поросшими лесом холмами. Здесь спокойное ярко-синее море, а на пляже есть мелководье, идеально подходящее для снорклинга.8. Иэлапа, Пуэрто-Вальярта.Единственный способ добраться сюда — на лодке из Пуэрто-Вальярта, дорога занимает примерно полчаса. Главным достоинством местного пляжа является отдаленность от цивилизации и минимальное количество туристов.9. Playa Los Cerritos, Тодос-Сантос.Красивый и чистый пляж протяженностью почти 7 километров пользуется большой популярностью как у серферов, так и у семей с детьми. Кроме того, вблизи имеется хорошо развитая инфраструктура : рестораны, отели, бары и так далее.10. Остров Эспириту Санто, Ла-Пас.Необитаемый остров Эспириту Санто расположен в море Кортеса, неподалеку от Ла-Пас. Остров отличается девственной экзотической природой м белоснежными пляжами . Также здесь обитает целая колония морских львов.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)