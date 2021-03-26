Величественные горные пейзажи художника, который влюбился в Кавказ и написал более 1000 картин

Многим зрителям в момент созерцания величественных горных пейзажей ставропольского художника Александра Бабича, наверняка, приходят на ум строки из знаменитой песни Владимира Высоцкого – "…лучше гор могут быть только горы – те, в которых еще не бывал". И действительно, глядя на картины живописца, в горы можно влюбиться, причем даже если вы их воочию не видели никогда в своей жизни. В нашей публикации предлагаем вашему вниманию потрясающую галерею работ современного живописца, посвященную Северному Кавказу.
Современный художник Александр Бабич (Alexander Babich) известен как в России, так и далеко за ее пределами своими великолепными горными пейзажами с живописными видами Кавказских гор во все времена года. К слову сказать, в этом жанре им написана уже не одна тысяча картин. Тем не менее, художник продолжает ежегодно выезжать на пленэр в горы Домбая, Архыза, Теберды, Узункола за новыми впечатлениями, творческими открытиями и вдохновением.
«Домбай. Ущелье Аманауз». Холст, масло. Художник: Александр Иванович Бабич. | Фото: art-katalog.com.
А если быто точнее, то пленэр для Бабича – это очень мягко сказано, скорее всего - это творческая экспедиция. Так, лет десять тому назад, художник, отправившись в ущелье Махар, что в Карачаево-Черкессии, прожил там почти полгода. Он писал свои этюды в той неописуемо красивой местности до тех пор, пока его впечатления от натуры не иссякли – а в тех местах горных пейзажей, поверьте, более чем достаточно. Именно там Александр одним махом и создал свою знаменитую серию махаринских работ. Были, разумеется, и множество других продолжительных выездов, с которых мастер привозил огромное количество этюдов, зарисовок и готовых живописных работ.
«Северный Кавказ. Домбай. Плато». Холст, масло. Художник: Александр Иванович Бабич. | Фото: art-katalog.com.
Сам Александр Бабич по этому поводу говорит: «Пленэр есть период стихийного вдохновения, для любого из художников – это время, в которое познается природа, её красота и величие, запечатлевается ее наиболее прекрасные мгновения на холсте… Писать с натуры — это видеть мир какой он есть здесь и сейчас, и, пропуская его через призму своих впечатлений, мыслей, воспоминаний, отображать его на своем полотне…»
«Домбай. Мост через реку». Холст, масло. Художник: Александр Иванович Бабич. | Фото: art-katalog.com.
Горы – это самая большая страсть художника, которые всегда хранят неожиданность и непостоянство, и в этом он всегда находит их прелесть и очарование. «Здесь за один день можно побывать во всех временах года. Один и тот же пейзаж может за несколько минут изменить эмоциональную окраску, поэтому в горы Домбая и Архыза можно ездить всю жизнь, и каждый раз будешь открывать что-то новое»,- с воодушевлением говорит художник, давая интервью журналистам.
«Стожки». Холст, масло. Художник: Александр Иванович Бабич. | Фото: art-katalog.com.
Невероятная сила и мощь этих величественных великанов проявилась в мастерском умении и в способе передачи изображения художником. Причем, заметьте, в творчестве Александра нет абсолютно никаких крайностей, присущих современному искусству: ни фотографического гиперреализма, ни буйного художественного воображения в стиле фэнтези. Есть только природная натура, и удивительное чутье художника к нюансам света, цвета и воздуха.
«Северный Кавказ. Домбай. Софруджу». Холст, масло. Художник: Александр Иванович Бабич. | Фото: art-katalog.com.
Работает художник в этюдной манере широкими корпусными мазками, которая вполне соответствует технике "Alla-Primа", то есть за один сеанс. Позже только наносятся определяющие штрихи, акценты и блики. Объясняется это тем, что горный пейзаж - это особая специфика и требует, как говорилось выше, очень быстрого исполнения. Так как с движением солнца ежеминутно меняется и освещение, и само состояние атмосферы, и настроение природы. Поэтому Александр Бабич спешит поймать на кончик своей кисти именно тот миг, который будет эффектно смотреться на холсте. И это ему удается просто великолепно...
«Северный Кавказ. Домбай. Софруджу». Холст, масло. Художник: Александр Иванович Бабич. | Фото: art-katalog.com.
«Домбай. Горная река.». Художник: Александр Иванович Бабич. | Фото: art-katalog.com.
«Домбай. Долина» Художник: Александр Иванович Бабич. | Фото: art-katalog.com.
«Зима, Оттепель». Художник: Александр Иванович Бабич. | Фото: art-katalog.com.
«Клухорский перевал». Художник: Александр Иванович Бабич. | Фото: art-katalog.com.
«Горная река зимой». Художник: Александр Иванович Бабич. | Фото: art-katalog.com.
Несколько слов о художнике
Александр Бабич родился в 1958 году в Казахстане. Закончил Ярославское художественное училище. И вот уже 35 лет живописец живет и пишет свои изумительные картины на Ставрополье.
Современный художник-пейзажист Александр Иванович Бабич. | Фото: art-katalog.com.
Александр - член Творческого Союза художников России и Международной федерации художников. Он постоянный участник всероссийских и международных выставок, в том числе и персональных. Его творчество в разное время было отмечено многочисленными дипломами и наградами. Поэтому и не удивительно, что мастер широко востребован и популярен среди коллекционеров и любителей пейзажной живописи.
«Северный Кавказ. Домбай. Софруджу в снегу». Холст, масло. Художник: Александр Иванович Бабич. | Фото: art-katalog.com.
Работы Александра Бабича находятся в местном краевом музее изобразительных искусств, а также в частных коллекциях в Канаде, США, Германии, Китае, Японии, Франции, Англии, Греции, Австралии, Турции. Многие почитатели гор и современной живописи обязательно находят в его огромной коллекции себе картину по душе, совместимую с интерьером.
«Зимний пейзаж.» Художник: Александр Иванович Бабич. | Фото: art-katalog.com.
А все потому, что пейзажи ставропольского живописца, как говорится, неподвластны моде. На них захочется смотреть и лет через тридцать, и через пятьдесят, и даже через сто... В них определенно - вечность красоты природной среды, а также горного ландшафта, так мастерски и тонко отображенного талантливой рукой мастера.
«Домбай. Ущелье Аманауз». Художник: Александр Иванович
Бабич. | Фото: art-katalog.com.
Бабич. | Фото: art-katalog.com.
Особенно потрясают зрителя живость его композиций и этюдная манера исполнения. В них нет вычурности и вымученных попыток отобразить пейзаж фотографически подобным к натуре. А сюжеты, невзирая на простоту и одинаковость образов невероятно различны и неповторимы, что немало удивляет и изумляет зрителя.
«Домбай. Хвойный лес в снегу.» Художник: Александр Бабич. | Фото: art-katalog.com.
По скромным подсчетам российского художника - по частным собраниям и корпоративным коллекциям всего мира разошлось не менее двух тысяч его полотен. А это отличное доказательство тому, что его мастерство, пропитанное мощной энергетикой гор, дает зрителю и заряд энергии, и эстетическое наслаждение, и всплеск эмоций.
«Северный Кавказ. Домбай.» Художник: Александр Иванович Бабич. | Фото: art-katalog.com.
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