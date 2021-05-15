Почему средневековые замки штурмовали, а не обходили стороной

Все не так просто. |Фото: yandex.ua.

Война - штука сложная. |Фото: yandex.by.

Замок - это все не просто так. |Фото: yandex.by.

Замок - это опорная точка. |Фото: playground.ru.

Оставлять в тылу нельзя никак. |Фото: yandex.ru.

Брать нужно обязательно. |Фото: yandex.ru.

Это и была основная часть войны. ¦Фото: pinterest.ru.