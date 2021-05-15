С нами не соскучишься!

7 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    идеями фикс академия наук совдепии была забита вплоть до гальюновСуперпроект СССР,...
  • Альбина Колесникова
    проект замечательный заслуживает внимания.детской сделали у...
  • Михаил Бутов
    Да-да-да. Легенду про фотоаппарат на Ту-4 слышал давным-давно, она и сейчас в ходу.5 легенд о советс...

Почему средневековые замки штурмовали, а не обходили стороной


Почему средневековые замки штурмовали, а не обходили стороной

 

Средневековье неразрывно связывается у большинства людей с такими вещами, как крестовые походы, рыцари, инквизиция и, конечно же, замки. Много замков. История этого периода невероятно богата на осадные мероприятия. Достаточно сказать, что в 9 из 10 случаев средневековая война так или иначе сводилась к осаде, штурму или по крайней мере блокаде укреплений. Отсюда проистекает закономерный вопрос: зачем вообще штурмовать крепость, если ее можно просто обойти?

Все не так просто. |Фото: yandex.ua.

Все не так просто. |Фото: yandex.ua.

 

Примерно с века XIII главным и наиболее эффективным тактическим приемом, который приносил победу в сражении в большинстве случаев, был прием под названием «не вступать в сражение». Дело в том, что средневековая война в наше время излишне романтизирована. Конечно, действительно крупные сражения бывали, однако сражение – это именно что «сражение», не имеющее ничего общего с войной. Как это парадоксально не прозвучит. В представлении «правильного» средневекового военного война – это грабеж и осада.
Война - штука сложная. |Фото: yandex.by.

Война - штука сложная. |Фото: yandex.by.

 

Почему же так? Для понимания вопроса зайти придется издалека. Во времена могучей и ужасной Римской Империи в Старом Свете существовало невероятно мощное централизованное государство с очень серьезной экономикой, которая позволяла содержать «тунеядцев» в лице профессиональных военных – людей важных и необходимых, но напрочь вырванных из хозяйственной деятельности.
Рим мог потратить огромные богатства на постоянно содержание легионов, так они позволяли получить еще больше богатства за счет войны – захват новых территорий с ресурсами, пахотной землей и рабами.
Замок - это все не просто так. |Фото: yandex.by.

Замок - это все не просто так. |Фото: yandex.by.

 

В Средние века все поменялось. Великого Рима больше не было, а вместе с ним не стало и той могучей экономической системы, которая позволяла бы содержать на постоянной основе большое количество профессиональных военных. Дворянин и рыцарь были представителями воинской аристократии – теми самыми профессиональными военными, однако в отличие от римских легионеров, они также были и объектом хозяйственной деятельности.
Замок - это опорная точка. |Фото: playground.ru.

Замок - это опорная точка. |Фото: playground.ru.

 

Отрывать феодала от земли надолго, чтобы отправить его на войну, было нельзя. Во-первых, поместье само собой управлять не будет. Во-вторых, за ним нужно постоянно присматривать, чтобы «добрые» соседи и родственники в твое отсутствие не натворили дел. Сбор феодального войска всегда был крайне непростой задачей, так как по экономическим причинам многие феодалы крайне неохотно отрывались от родного угла. Во всех странах Европы действовали законы, в соответствии с которыми феодал был обязан служить определенное количество дней своему господину, после чего мог с чистой совестью покинуть войско.
Оставлять в тылу нельзя никак. |Фото: yandex.ru.

Оставлять в тылу нельзя никак. |Фото: yandex.ru.

 

Из всего этого проистекает первая причина важности замков. В них всегда можно спрятаться и просто не дать твоему противнику шанса тебя победить! Звучит странно, но это действительно работало. Да, «добрый» сосед сможет ограбить твои земли, угонит часть людей к себе или продаст их в рабство, однако с тобой и с твоим войском он ничего сделать не сможет – достаточно отсидеться неделю-другую. После чего маятник средневековой войны качнется в обратную сторону. Войско врага просто рассыплется из-за невозможности продолжать службу, и тогда-то уже ты со своими рыцарями наведаешься в гости к фактически беззащитному обидчику. По этой причине замок нужно взять и зачистить или же вынудить всех, кто в нем оказался, перейти на службу к осаждающим.
Брать нужно обязательно. |Фото: yandex.ru.

Брать нужно обязательно. |Фото: yandex.ru.

 

Вторая причина, по которой необходимо было брать замки, прямо проистекает из первой. Да, можно прийти и начать грабить владения. Однако, до тех самых пор, пока замок с гарнизоном не взят, он будет представлять угрозу для войска. Даже 15-20 рыцарей, оставшихся в тылу, станут серьезной проблемой для армии вторжения, так как они будет постоянно нападать на караваны и лишать захватчиков снабжения. В результате войско просто начнет голодать, а наглые рыцари-партизаны будут при первом же «ахтунге» - убегать обратно в крепость и нахально посмеиваться с ее стен, демонстративно попивая пиво и закусывая его колбаской, украденной как раз в одном из караванов.
Это и была основная часть войны. ¦Фото: pinterest.ru.

Это и была основная часть войны. ¦Фото: pinterest.ru.

 

Третья причина заключается в том, что если война перешла все-таки в ожесточенную фазу, то замок является отличной опорной точкой. В нем всегда можно перегруппироваться, из него удобно вести наблюдение, в нем можно пополнить запасы. Именно по этим причинам крепости приходилось постоянно штурмовать, блокировать или подкупать. Но оставлять у себя в тылу замок с сидящим в нем гарнизоном было крайне неблагоразумно.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Почему средневековые замки штурмовали, а не обходили стороной

И не забудьте:
Почему средневековые замки штурмовали, а не обходили сторонойПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Устав
Материал, выбранный редакторами МиртесенООО УК "Жилищник" 561-17-22

Устав

Читать
Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции

2
Барановская едко отреагировала на слова Аршавина о ее одиночестве
Материал, выбранный редакторами МиртесенDooralei

Барановская едко отреагировала на слова Аршавина о ее одиночестве

Когда любовь прошла: 25 перекрытий татуировок, посвященных бывшим
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Когда любовь прошла: 25 перекрытий татуировок, посвященных бывшим

2
6 знаменитостей, которые могли бы никогда не родиться
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

6 знаменитостей, которые могли бы никогда не родиться

25 кадров Анри Картье-Брессона о советской жизни в 1954 году
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

25 кадров Анри Картье-Брессона о советской жизни в 1954 году

1
Психолог объяснила, как люди становятся шопоголиками
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Психолог объяснила, как люди становятся шопоголиками

Какое молоко самое полезное? Эксперты Росконтроля рекомендуют!
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Какое молоко самое полезное? Эксперты Росконтроля рекомендуют!

Радиальные линии метро не будут перекрывать для строительства БКЛ до конца года
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

Радиальные линии метро не будут перекрывать для строительства БКЛ до конца года

Зачем выстраивать личные границы?
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Зачем выстраивать личные границы?

УДАЛЕНИЕ - А. КЛЕЩЕНКО. ОРДАБАСЫ - ТОБОЛ 1:0. 11 ТУР.
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

УДАЛЕНИЕ - А. КЛЕЩЕНКО. ОРДАБАСЫ - ТОБОЛ 1:0. 11 ТУР.

Красочные кадры масштабного авиашоу в Подмосковье
Материал, выбранный редакторами МиртесенТВЦ

Красочные кадры масштабного авиашоу в Подмосковье

В Новосибирске мотоциклист попал в ДТП — на месте работал реанимобиль
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости Сибири

В Новосибирске мотоциклист попал в ДТП — на месте работал реанимобиль

Сергей Аксёнов поприветствовал участников парада кадетских классов, посвященного 76-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Сергей Аксёнов поприветствовал участников парада кадетских классов, посвященного 76-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне

У таланта нет срока годности: «Ты супер! 60+» — в воскресенье на НТВ
Материал, выбранный редакторами МиртесенНТВ

У таланта нет срока годности: «Ты супер! 60+» — в воскресенье на НТВ

Аномальная жара до +32 градусов ожидается в Нижегородской области 15 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенНижегородская правда

Аномальная жара до +32 градусов ожидается в Нижегородской области 15 мая

Когда лепнина грозится убивать, или как Петербург превращается в Развалинград
Материал, выбранный редакторами МиртесенФонтанка

Когда лепнина грозится убивать, или как Петербург превращается в Развалинград

В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение до 19 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенAmic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение до 19 мая

Израиль ракетным ударом разрушил 11-этажное здание в секторе Газа
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Израиль ракетным ударом разрушил 11-этажное здание в секторе Газа

15.05.2021. Оренбург - Динамо-Брянск/FC Orenburg - FC Dynamo-Bryansk
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

15.05.2021. Оренбург - Динамо-Брянск/FC Orenburg - FC Dynamo-Bryansk

Фестиваль будущего
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

Фестиваль будущего

С чего начинается Родина расскажут в Тверской библиотеке Горького
Материал, выбранный редакторами МиртесенТверьлайф - Новости Твери и Тверской области

С чего начинается Родина расскажут в Тверской библиотеке Горького

Superliga-2021. 8-turning eng chiroyli gollari TOP-5
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

Superliga-2021. 8-turning eng chiroyli gollari TOP-5

Соловьев осудил Чулпан Хаматову за покупку земли в Латвии
Материал, выбранный редакторами МиртесенКультуромания

Соловьев осудил Чулпан Хаматову за покупку земли в Латвии

ГОЛ - С. ЖАРЫНБЕТОВ. ОРДАБАСЫ - ТОБОЛ 0:1. 11 ТУР.
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

ГОЛ - С. ЖАРЫНБЕТОВ. ОРДАБАСЫ - ТОБОЛ 0:1. 11 ТУР.

15.05.2021. Торпедо Москва - Шинник/FC Torpedo Moscow - FC Shinnik
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

15.05.2021. Торпедо Москва - Шинник/FC Torpedo Moscow - FC Shinnik

16 девушек смело показали себя до и после макияжа, и мы до сих пор спорим, какой вариант круче
Материал, выбранный редакторами МиртесенПроба 2

16 девушек смело показали себя до и после макияжа, и мы до сих пор спорим, какой вариант круче

Пострадавших при нападении на казанскую гимназию могут отправить на Байконур
Материал, выбранный редакторами Миртесенinkazan

Пострадавших при нападении на казанскую гимназию могут отправить на Байконур

10 копеечных средств на замену дорогой косметике
Материал, выбранный редакторами МиртесенДачно-огородные радости

10 копеечных средств на замену дорогой косметике

Картина дня

наверх