5 известных российских актеров, чью семьи разрушили внебрачные дети

Ирина и Сергей Безруковы
«Дети - это прекрасные цветы жизни» - гласит народная поговорка, «и дарить их надо красивым женщинам». Сегодня мы поговорим о настоящих цветоводах, собравших по нескольку букетов. О тех, кто по несколько раз стал папой. Однако радость от новой жизни была омрачена одним фактом - все эти дети были рождены вне официального брака. Некоторые актеры сразу признавали отцовство, а некоторые, даже по несколько раз делали генетические экспертизы. И уже никак невозможно было отречься от шашней вне семьи. Женам же оставалось смириться с этой неожиданной новостью или подавать на развод.
Сергей Безруков
Ирина и Сергей Безруковы
Одной из самых красивых и крепких пар российского кинематографа считалась семья Сергея и Ирины Безруковых. Страстный роман развивался стремительно, настойчивые ухаживания Сергея привели к тому, что Ирина оставила прежнего возлюбленного Игоря Ливанова. Пара поженилась в 2000 году. Их объединила не только любовь, но и творчество. Ирина и Сергей Безруковы являются соучредителями Фонда поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова.
Однако в конце 2013 года в средствах массовой информации появляются сведения о внебрачных малолетних детях актера. Причем разгласил эту тайну не кто иной, как их дедушка. Александра и Иван Безруковы появились на свет в 2008 и 2011 годах. Их матерью стала актриса из Санкт-Петербурга Кристина Смирнова.
Наличие двух детей от одной женщины нельзя назвать мимолётной страстью или роковой ошибкой. Мудрая Ирина пыталась смириться с явной изменой мужа, но не смогла. В 2015 году эта пара объявила о разводе.
В своих интервью Сергей Безруков старается обходить стороной эту часть биографии. Лишь недавно он упомянул, что его дети от этой любовной связи проживают сейчас вместе с мамой Кристиной в Великобритании, и он постоянно с ними общается.
Джаник Файзиев
Лина Эспли и Джаник Файзиев с дочерью
Любвеобильный режиссер и продюсер Джаник Файзиев никогда не скрывал своей любви к красивым женщинам. Восточная кровь брала свое, и желание обладать дамскими прелестями часто приводила к рождению наследников. По некоторым данным, у него уже шесть детей.
Первая жена Лина Эспли, актриса, юрист и домохозяйка, вполне могла рассчитывать на долгий брак. Интрижки мужа на стороне не могли повлиять на их отношения. И даже наличие внебрачной дочери Олеси, которую Джаник официально признал, не давало повода для развода примерной жене. Тем более, что новая любовь - актриса Ольга Красько, с которой режиссер познакомился на съёмках исторического фильма «Турецкий гамбит», не хотела рушить семью.
Все изменилось после знакомства с актрисой - звезды сериала «Тест на беременность» Светланой Ивановой. На съёмках фильма «Август.Восьмого» в 2011 году Джаник начал красиво ухаживать за ней. Девушка долго и умело интриговала знаменитого сердцееда, пока в июне 2015 года они не объявили официально об отношениях. А в 2018 году Джаник красиво сделал предложение, подарив восхитительное кольцо Светлане. Актриса уже готовилась к предстоящей свадебной церемонии, хотя будущий муж все ещё официально был женат. В 2019 году пара оформила свои отношения. Сейчас они воспитывают двоих совместных детей - Полину (родилась в 2012 году) и Миру (родилась в 2018 году). При этом Джаник иногда на публике появляется в сопровождении своих отпрысков от разных браков.
Максим Дрозд
Максим Дрозд и Анастасия Бровкина
Актер с яркой внешностью и мужской харизмой тоже не стал исключением. За его плечами три брака, хотя на сегодняшний момент он официально свободен. У него четверо детей. Однако был момент, что ему приписывали ещё и пятое отцовство. В 2019 году в эфир вышла передача «На самом деле», где некая дама утверждала, что в результате любовной связи у нее с актером родился ребенок. Однако в процессе проверки на детекторе лжи это утверждение было опровергнуто.
Хотя внебрачный ребенок у брутального красавчика всё-таки есть. На момент второго брака с Анастасией Бровкиной девушка уже имела сына Егора от знаменитого папы. Разумеется, актер продолжает общаться со всеми своими детьми и регулярно выкладывает совместные фото в «Инстаграме».
Михаил Жигалов
Михаил Жигалов с Ириной Маликовой (первой супругой) и сыном
Михаил Жигалов тоже грешен внебрачными связями. В 1983 году у него состоялся короткий роман с переводчицей Региной, результатом которого стало появление на свет внебрачного сына Аркадия.
Новоиспеченный отец не спешил с официальным признанием, надеясь тайно содержать вторую семью. К тому же, огласка могла привести к публичному обсуждению, «перемыванию костей», а этого очень не хотелось актеру. Но, как обычно в жизни, тайное всегда становится явным. Женщина наоборот желала публичности, и разгорелся скандал. Жена узнала об измене и ребенке и не смогла простить супруга. Последовал развод.
Ещё один «цветок жизни» увидел мир в 1991 году. Дочь Нюта родилась от отношений актера с врачом Татьяной. Михаил познакомился с ней не на съёмочной площадке, а в стенах больницы, где пытался расстаться с вредными привычками. Актер и его новая возлюбленная прожили вместе одиннадцать лет в гражданском браке, пока в 2002 году не решились оформить отношения.
Анатолий Журавлев
Анатолий Журавлев с Натальей Дубонос
Об этом высоком спортивном мужчине всегда ходило много слухов и сплетен. Любвеобильный актер прославился многочисленными романами. Его брак с Натальей Дубонос просуществовал двадцать лет. Девушка приехала с ним с Урала, чтоб поддержать мужа и разделить с ним актерскую судьбу. Однако счастливыми и спокойными отношениями эта семейная пара похвастаться не может. Первый скандал разгорелся совсем недавно. Всплыли ошибки молодости - женщина с родины известного актера вдруг решила представить публике его сына. Сколько Анатолий не отрицал связь, но пришлось согласиться. ДНК-экспертиза показала его отцовство. Состоялось знакомство с новоявленным сыном, и сейчас они поддерживают дружеские отношения.
Второй скандал не заставил себя ждать. Оказалось, что у Анатолия есть ещё и дочь. Ее мамой стала его коллега по актерской профессии Татьяна Шилова. Отцовство также пришлось устанавливать с помощью новейших технологий.
В результате терпению жены пришел конец, и последовал развод. Ведь доверие - это очень хрупкая вещь, его очень трудно восстановить.
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