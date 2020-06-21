«Удавитесь» — главный принцип индийских железных дорог

Индия занимает второе место в мире по длине железнодорожных путей. И каждый пассажир мог бы путешествовать по стране Будды с комфортом, если бы их, этих самых пассажиров, было не так много. Ежедневно поездами Индии пользуются 23 миллиона пассажиров. В России, к слову, это цифра составляет всего 2,75 миллионов.



В итоге такое количество людей не помещается в вагоны в привычном для нас виде (то есть внутри). Индийские граждане решают эту проблему довольно просто: они облепляют транспорт снаружи и искренне радуются, если вообще хоть пальцем за обшивку зацепиться удалось.



Поезда в Индии — самый что ни на есть традиционный транспорт. Между Нью-Дели и Раджастханом до сих пор курсирует самый старый поезд в мире, построенный в 1855 году.











Сегодняшнее население Индии — 1,2 миллиарда человек. И все они нежно любят поезда.







Индийские железные дороги — самый крупный работодатель в стране. По официальным данным, сегодня на благо самого популярного транспорта трудятся полтора миллиона человек.







Ежедневно индийские депо покидают 11 тысяч составов.







Протяженность индийских железных дорог — 114 тысяч километров.







Скорость самого быстрого поезда Индии, который следует по маршруту Нью-Дели — Бхопал, составляет 140 км/ч.

А вот скорость самого медленного — 9 км/ч. На такой скорости человек успеет спрыгнуть с поезда и вернуться обратно.Не стоит думать, что проезд на индийских поездах никак не регулируется правилами. Например, в каждом вагоне обязательно должно быть четыре окна, которые послужат аварийными выходами в случае происшествия.Самый проблемный маршрут в Индии — Гувахати — Тривандрам. Поезд могут задержать аж на 12 часов.Железнодорожная станция Нью-Дели признана самой большой железнодорожной развязкой в мире и внесена в Книгу рекордов Гиннесса.Самый длинный перегон без остановок в стране — на линии Тривандрам — Низамуддин. Между соседними остановками Вадодара и Кота — шесть с половиной часов пути.Зато на маршруте Ховрах — Амритсар целых 115 остановок.В Индии есть станция, с названием которой не сравнится даже тот самый исландский вулкан. Она называется «Венкатанарасимхараюварипета».Но есть станции с названием попроще. Например , станция «Иб» недалеко от Джарсугуды.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)