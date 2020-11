Интересные факты про телефоны, которые вы ещё не знали

Шёл 1876 год, когда шотландцу Александру Беллу, эмигрировавшему в США, выдали патент на устройство, которое отчётливо воспроизводило и транслировало звук человеческого голоса посредством электрических сигналов. По прошествии времени телефоны эволюционировали, и сегодня стали одними из самых часто используемых устройств на планете. Фактически, в большинстве стран существует даже больше телефонов, чем людей (да, даже в Индии).



Хотя изначально телефоны были соединены непосредственно друг с другом, эта система со временем была заменена центральными коммутаторами. И, как вам уже известно, в сегодняшней жизни мобильные телефоны стали нормой.



По существу, большинство мобильных телефонов — это просто миникомпьютеры. Но эти компьютеры гораздо мощнее, чем вы можете себе представить. Например, вычислительная мощность вашего телефона — гораздо больше, чем у всей космической программы «Аполлон». Да, это верно: НАСА достаточно было бы воспользоваться вашим мобильным телефоном, чтобы высадиться на Луну.



Но достаточно забавных фактов, впереди у нас ещё припасено немало. И как только вы познакомитесь с этим списком, вы станете гораздо больше ценить маленькое устройство, лежащее у вас в кармане. Перед вами — 25 интереснейших вещей про телефоны, о которых вы могли и не подозревать!

25. Мексиканские наркокартели выкрадывают инженеров и, удерживая их силой , заставляют строить частную телефонную сеть.24. В Nokia разрабатывают способ использования радиоволн, при котором телефон можно будет заряжать, пока он находится в режиме ожидания.23. День матери является самым перегруженным для телефонных звонков , а День отца — самый перегруженный для приёма звонков.22. Боязнь остаться без мобильного телефона называется номофобией.21. Несмотря на то, что смартфоны iPhone являются объектом внимания большего количества средств массовой информации, более 80% доли рынка занимают всё же телефоны на операционной системе Android.20. Термин «сотовый телефон» («cell phone») появился благодаря тому, что зоны покрытия, обслуживаемые базовыми станциями, делятся на ячейки («cell»). Впервые этот термин был использован в 1977 году.19. В 2011 году один норвежский мальчик спасся от нападения волка, включив на своём телефоне музыку в стиле хэви-метал.18. В 2012 году ФБР было вынуждено попросить Google помочь разблокировать телефон одного сутенёра, потому что его графический ключ был слишком сложным.17. Мобильные телефоны на самом деле никак не влияют на работу бортового оборудования самолёта. Главная причина, по которой Федеральная комиссия связи США (FCC) не разрешает использовать мобильные телефоны во время полётов, заключается в том, что сигнал способен помешать нормальной работе многочисленных станций сотовой связи, над которыми пролетает самолёт.16. В 1971 году хакер по имени Джон Дрейпер (John Draper) с помощью свистка из коробки кукурузных хлопьев «Cap’n Crunch» взламывал телефонную сеть AT&T (фрикинг) и бесплатно звонил по междугородным номерам.Один из друзей сказал ему, что с помощью игрушечного свистка из коробки вышеназванных кукурузных хлопьев можно издать звук, частота которого совпадает с сигналом телефонной сети дальней связи. Тогда он придумал способ делать бесплатные звонки: он звонил по номеру междугородней связи и свистел в свисток , пока шёл набор. Совпадая с сигналом телефонной сети, сигнал свистка воспринимался так, будто Дрейпер положил трубку. Линия считалась свободной, и телефонная система не фиксировала дальнейшие действия.Сейчас 72-летний Джон Дрейпер — один из ведущих исследователей и специалистов по вопросам информационной безопасности.15. Хакер по имени Кевин Митник (Kevin Mitnick) провёл первую часть своего одиночного заключения из-за обвинения, убедившего судью в том, что он мог «начать ядерную войну, всего лишь свистнув в телефонную трубку».14. В одной тонне выброшенных на свалку мобильных телефонов содержится больше золота, чем в 60 тоннах золотой руды.13. Будучи в тюрьме, Карлтон Рич (Carlton Rich) позвонил своей подруге, которая в свою очередь позвонила с другого телефона в тюрьму. Девушка держала две трубки рядом, а Карлтон, выдавая себя за должностное лицо, дал распоряжение освободить себя. Карлтон Рич был освобождён, правда, через 3 дня его снова арестовали.12. В 2012 году француженка Соленн Сан-Хосе (Solenne San Jose) получила телефонный счёт на сумму более 11 квадрильонов евро. Это в 150 раз больше, чем ВВП всех стран мира вместе взятых. Компания сначала предложила ей оплатить счёт по частям, но затем всё же обнаружила свою ошибку.11. Человек, быстрее всех набирающий текст на мобильном телефоне — тинейджер Марсель Фернандес (Marcel Fernandes) из Бразилии.В 2014 году он отправил за 18,19 секунды это сообщение: «The razor-toothed piranhas of the general Serrasalmus and Pygocentrus are the most ferocious freshwater fish in the world. In reality, they seldom attack a human» («Острозубые пираньи из рода Serrasalmus и Pygocentrus являются самыми свирепыми пресноводными рыбами в мире . В действительности же они редко нападают на людей»).10. В 1996 году, когда правительство Малайзии расследовало серию краж мобильных телефонов, было обнаружено, что рыбаки используют их в качестве приманки. Оказалось, что с помощью мобильных телефонов они издавали в воде звук в высокой тональности, который привлекал рыбу.9. Компания IMB выпустила сенсорный телефон с доступом к электронной почте… в 1993 году (IBM Simon).8. Самый распространённый международный номер экстренной помощи — 112. В большинстве стран он перенаправляет абонента на номера местных экстренных служб.7. Юрий Гагарин, приземлившись после первого полёта в космос, вышел на пригорок и пошёл навстречу женщине с девочкой, шедшей в его сторону, собираясь спросить, где телефон, чтобы сообщить в Москву об успешном приземлении.6. В 2013 году в мире было отправлено более 9 триллионов текстовых сообщений. Это почти по 1200 текстовых сообщений на каждого жителя планеты.5. Совладелец корпорации Apple Стив Возняк (Steve Wozniak) стал первым владельцем номера 888-888-8888. Правда, вскоре он от него избавился, в основном, потому, что ему часто звонили по ошибке (преимущественно, маленькие дети, которые просто нажимали на кнопки телефонов своих родителей).4. «Горячая линия» Вашингтон – Москва, также известная как «красный телефон» — это линия прямой связи, установленной между Пентагоном и Кремлём в начале 1960-ых годов. Она предназначалась для обеспечения экстренной связи между руководством обоих государств, чтобы помочь предотвратить ядерную войну из-за недопонимания.3. Google обновляет свои каналы живого трафика посредством отслеживания данных GPS на Android-смартфонах по всему миру.2. Если GPS на вашем телефоне определяет, что он движется со скоростью более 1200 миль/час (1931,21 км/час) на высоте более 60000 футов (18,29 км), то по закону он должен произвести самостоятельное отключение. Это ограничения CoCom (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls (КоКом, Координационный комитет по экспортному контролю)), которые предназначены для предотвращения использования GPS для управления межконтинентальными баллистическими ракетами.1. Многие телефоны, продаваемые в Японии , являются водонепроницаемыми, потому что японские подростки пользуются ими даже в душе.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)