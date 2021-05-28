5 символов богатства, достать которые в СССР можно было исключительно по блату

Потребительские товары в СССР почти всегда были в дефиците. Так как в режиме плановой экономики государством была определена их стоимость, а зарплаты у населения были в основном неплохие, все изделия высокого качества быстро раскупались в магазинах. К сожалению, в то время не всегда было достаточно производственных мощностей, чтобы увеличить изготовление дефицитной продукции. При этом импорта в государстве было очень мало. Иностранная валюта, необходимая для закупки, тоже являлась дефицитом. Во времена брежневского застоя в 70-80-х годах нехватка товаров стала ощущаться особенно остро.
В связи с этим, даже если у граждан была в наличии необходимая для покупки того или иного товара сумма, приобрести они его не могли. Это относилось даже к тем вещам и предметам, которые человеку нужны для ежедневного использования. Дело в том, что в период правления КПСС (единственной действующей партии) статус гражданина и его уровень жизни определялись не количеством денег на счете, а наличием связей и места, занимаемого в иерархии власти.
Для дорогостоящей покупки приходилось искать связи / Фото:
Так уж сложилось, что много чего приходилось добывать именно по блату, используя связи знакомых и родственников, у спекулянтов, в комиссионках и так далее. Ну а после того, как долгожданное приобретение было получено, оно обязательно демонстрировалось, как бы случайно, окружающим, тем самым повышая собственный статус в их глазах.
Если это были предметы интерьера, мебель, посуда, телевизор, то они обязательно ставились или вешались на видном месте в квартире. Если покупался автомобиль, то владелец отправлялся на нем на работу или в гости.
Нашим современникам из того, что было в дефиците в СССР, доступно многое, независимо от уровня дохода и социального статуса. Сегодня мы наблюдаем открытые границы, к тому же, население может взять потребительский кредит.
Есть несколько вещей, которые для советских людей были желаемыми, о них мечтали. На некоторые приобретения граждане копили десятилетиями, стояли годами в очереди и только тогда могли их заполучить.
1. Автомобиль
На новеньком авто можно было уехать, куда глаза глядят / Фото:
Не было ни одного человека в СССР, который бы не мечтал о собственном четырехколесном средстве передвижения. На нем можно было ездить на работу, за покупками, на дачу и на море. Машина ценилась больше жилья. Квартиру в то время люди могли получить от работы, абсолютно бесплатно, хоть и приходилось стоять в очереди от десяти до пятнадцати лет. А вот на автомобиль требовалось сначала накопить, что само по себе являлось длительным процессом, да еще потом лет семь, если не больше, ждать своей очереди.
Волга - предел мечтаний советского человека / Фото: yandex.ua
Высоко ценились далеко не все авто, предлагаемые отечественной промышленностью. В разряд крутых входили «копейка» (ВАЗ 2101), «семерка» (ВАЗ 2107), «девятка» (2109), ну и, конечно же, Волга ГАЗ-24 – предмет мечтаний советских граждан. Особенно завидовали тем, кому посчастливилось приобрести машину с кузовом цвета металлик или вишневым. Если же перспективы оставляли желать лучшего, покупался «Запорожец». В любом случае комфортнее, чем ездить на общественном транспорте.
2. Хрусталь
Хрусталь считался символом роскоши и достатка / Фото
Посуда из хрусталя считалась одним из предметов роскоши и свидетельством благополучия, достатка. Ее старались купить практически все советские семьи, уважающие себя. Любое хрустальное изделие отличалось неповторимым блеском и сверкало при попадании на него света. Несмотря на то, что хрусталь очень хрупкий и за ним не так легко ухаживать, он выставлялся на самое видное место – в серванте на полочке. Особенно в цене был чехословацкий хрусталь, богемский.
Хрустальная посуда использовалась только по праздникам / Фото:
На Новый год, День рождения, свадьбу обязательно доставали хрустальные фужеры, салатники и вазы для конфет. Цветы обязательно ставились в красивую вазу из хрусталя в центре праздничного стола. Верхом достатка и богатства была многоуровневая люстра с огромным количеством хрустальных элементов, которые переливались и поблескивали при включении света, озаряли все пространство гостиной. Чистка хрусталя – это своеобразный ритуал, причем, не самый простой и легкий. Осуществлялась она, приблизительно, один раз в месяц. Эта участь не обходила никого. Все проживающие в квартире принимали активное участие в процессе.
Это интересно! В Советском Союзе посуда из хрусталя была еще и выгодным капиталовложением. Лучшего подарка на юбилей, свадьбу, в честь выхода на пенсию, сложно было даже придумать.
3. Ковер
Ковры на стенах защищали стены от быстрого остывания / Фото: yandex.ua
Не одно поколение граждан СССР наслаждалось созерцанием ворсистых ковров в своих квартирах. Их вешали на стены и клали на пол. Кроме эстетической функции эти изделия выполняли и практическую – в панельных брежневках и хрущевках они защищали помещение от холода и являлись отличным звукоизоляционным средством. Дело в том, что стены в таких домах слишком тонкие. Поэтому все, что происходит в соседней квартире, отлично слышно. Ковры были во всех комнатах за исключением ванной с туалетом и кухни. Некоторые, чтобы продемонстрировать свой достаток, клали их даже на диваны и кровати. Нередко ковер являлся отличным способом скрыть отсутствие на стене обоев или образовавшиеся со временем порывы на них.
Ковры вешали не только на стены, но и укрывали ими диван / Фото: popmech.ru
Изделия могли иметь разную расцветку, но принцип был один и тот же. В центре располагался большой рисунок. В стороны от него уходили более мелкие, повторяющиеся, а по краю шла окантовка. В те времена лучшими считали ковры, изготовленные в советских азиатских республиках – Грузии, Азербайджане, Армении, Туркменистане. Привозили их и из таких стран, как ГДР и Польша.
На свадьбе молодожены всегда сидели на фоне красивого ковра, якобы символизирующего благополучие. Чистили изделия практически массово в зимний период времени, когда на землю толстым слоем ложился снег. Одни клали ковер прямо на снег и так чистили, другие вешали на изгородь или турник и выбивали специальным приспособлением.
4. Норковая шапка
Норковые шапки носили и мужчины, и женщины / Фото: guns.allzip.org
На шапки-формовки в Советском Союзе мода пришла в 70-80-х годах. Особенно престижными считались норковые головные уборы. Они выглядели намного лучше более дешевых моделей, были легче. Недостаток их в том, что нельзя было отогнуть уши и козырек, как это делали с ушанками. Отсюда и появилось название – «обманка». В большой мороз модникам приходилось непросто. Носили такие шапки и мужчины, и женщины.
Шапка из норки пользовалась большим спросом / Фото: m.123ru.net
Норковые шапки пользовались огромной популярностью, но цена их была высокая (приблизительно две среднестатистические зарплаты). Поэтому и этот предмет относился к категории изделий, указывающих на благосостояние человека. Бывали случаи, когда дорогую вещь срывали мелкие воришки в темном уголке прямо с головы (все из-за ее дороговизны). Поэтому многие перестраховывались и пришивали резинки, фиксирующиеся внизу под подбородком. Менее дорогими были шапки из белки, кролика, ондатры, но и статус их был ниже.
В летнее время шапки-формовки хранились очень бережно. Чтобы изделие не деформировалось, его надевали поверх трехлитровой стеклянной банки. Кстати, снимать шапку при поездке в машине было не принято.
5. Цветной телевизор
Телевизор был предметом гордости / Фото: what.com.ua
Столь привычное для нас устройство – телевизор, для советских людей было предметом гордости. Его ставили на почетное место на стол или приобретали специально предназначенную подставку. То, что транслировалось всего три канала, никого не смущало. Особенно престижно было иметь цветной телевизор и желательно с большой диагональю экрана.
Телевизор занимал почетное место в доме / Фото: inmyroom.ru
Советские семьи, являющиеся образцовыми, обязательно имели два телевизора. Большой, желательно Panasonic или Sony, но вполне подходил и отечественный Рубин-714, ставился в гостиной. Второй, немного поменьше размерами (Шилявис), занимал свое место на кухне. Когда в самом начале восьмидесятых годов появились видеомагнитофоны, большие телевизоры, особенно если они поддерживали формат PAL, начали использовать для просмотра фильмов или концертов зарубежных рок-исполнителей.
Переключать телевизор приходилось вручную / Фото: lixmuseum.by
Пульта дистанционного управления тогда не было, о нем даже никто ничего не слышал. Включать ТВ, переключать каналы, выключать приходилось вручную, каждый раз покидая удобное кресло или диван. Нередко можно было наблюдать совсем уж загадочную картину – телевизор, заботливо накрытый салфеткой из тюля. Скорее всего, так хозяйки защищали устройство от пыли.
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