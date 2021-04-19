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Интерьер бьюти-коворкинга Sfera в Москве



Интерьер бьюти-коворкинга Sfera в Москве

Архитектор Эдуард Еремчук спроектировал модульное пространство бьюти-коворкинга Sfera в Москве для визажистов, парикмахеров и мастеров маникюра с почасовой арендной платой. Пожелания заказчика сводились к организации множества рабочих мест на небольшой площади с возможностью проведения мероприятий. В результате получилось трансформируемое пространство, которое хорошо подходит для размещения функциональных рабочих мест, проведения семинаров, лекций и публичных выступлений.

В бьюти-коворкинге Sfera спроектированы 7 косметических кабинетов, 6 парикмахерских мест и 4 маникюрных стола, а также стойка регистрации и небольшой лекционный зал. Все функциональные зоны разделены занавесками. Помещение изначально имело высокие потолки и большие окна, поэтому архитектор хотел сохранить хорошую освещённость и сделать пространство ярким. В интерьере доминирует светло-серый цвет, а единственным красочным акцентом стали шторы — ключевой элемент интерьера визуально и функционально. Принт был создан совместно с основательницей бренда Laroque Катей Пятицкой и вдохновлён тепловыми картами, а палитра соответствует фирменному стилю Sfera.

Интерьер бьюти-коворкинга Sfera в Москве

Интерьер бьюти-коворкинга Sfera в Москве

Интерьер бьюти-коворкинга Sfera в Москве

Интерьер бьюти-коворкинга Sfera в Москве

Интерьер бьюти-коворкинга Sfera в Москве

Интерьер бьюти-коворкинга Sfera в Москве

Интерьер бьюти-коворкинга Sfera в Москве

Интерьер бьюти-коворкинга Sfera в Москве

Интерьер бьюти-коворкинга Sfera в Москве

Интерьер бьюти-коворкинга Sfera в Москве

Интерьер бьюти-коворкинга Sfera в Москве

Интерьер бьюти-коворкинга Sfera в Москве

Интерьер бьюти-коворкинга Sfera в Москве


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Интерьер бьюти-коворкинга Sfera в Москве

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