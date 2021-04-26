Курорт Гитлера на 20 тысяч мест, который открыли только через 80 лет

Как фюрер Третьего рейха курорт мечты построить хотел. /Фото: content.onliner.by

Рюген - известный немецкий курорт. /Фото: dw.com

Prora на этапе строительства. /Фото: welt.de

Масштабный проект, еще недостроенный, но впечатлил даже иностранцев. /Фото: theguardian.com

Даже в недостроенном виде комплекс отдаленно напоминает часть шестерёнки. /Фото: ferienwohnung-auszeit-prora.de

Война поставила крест и на Третьем рейхе, и на «курорте мечты». /Фото: reddit.com

В период ГДР только часть жилого комплекса снова функционировала. /Фото: novasol.com

В объединенной Германии курорт вновь стали возрождать. /Фото: obozrevatel.com

Бывший курорт Гитлера получил вторую жизнь. /Фото: rt.com