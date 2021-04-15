Советы, как выбрать правильный размер наручных часов

Наручные часы остаются модным аксессуаром, как среди женщин, так и мужчин. Они подчеркивают вкус и стиль владельца, а известный бренд расскажет о материальном положении и статусе.

Поэтому к выбору модели следует отнестись ответственно, перед тем, как купить часы omega следует изучить эксплуатационные характеристики и правильно подобрать размер. Большой популярностью пользуются хронометры швейцарского производства, для которых характерно безупречное качество, долговечность и надежность.





Выбираем часы по размеру запястья

На размер часов оказывают влияние три фактора, а именно:





Что выбрать: браслет или ремешок?

Перед покупкой наручных часов необходимо сантиметровой лентой измерить обхват запястья. Это значение поможет подобрать правильный диаметр корпуса. Например, при обхвате от 15 до 18 см оптимально выбирать модели со средним размером корпуса, который составляет до 4,2 см.Если обхват больше 19 см, то подойдут часы большого размера с диаметром циферблата до 4,6 см. Основное правило: «ушки» корпуса не должны выходить за ширину запястья. Сегодня выбрать наручные часы правильно можно и без примерки в интернет-магазине. Подобрать подходящее изделие поможет грамотный консультант, который подробно расскажет обо всех характеристиках и секретах покупки онлайн.корпус;ремешок или браслет;наличие дополнительных функциональных элементов.Выбирая корпус, стоит обратить внимание на диаметр циферблата и его высоту. Размер циферблата зависит от ширины запястья, есть специальная таблица с правильным соотношением.Высота корпуса пропорциональна диаметру. Например, для диаметра от 38 до 42 мм высота составляет 6-7 мм. Также рекомендуется учитывать особенности руки, для округлой подходят тонкие модели, а для широкой и плоской – массивные.Выбирая швейцарские часы ролекс дайтона, следует обратить внимание на особенности браслета или ремешка. Необходимо правильно подобрать длину и ширину, которые зависят от окружности запястья.Ремешок может быть кожаным, замшевым или из других материалов, наручные часы плотно облегают руку и не вызывают дискомфорта. Хронометры на браслете можно слегка прокрутить на запястье.Ширина браслета/ремешка также, как и длина, указывается двумя цифрами. Первая – это размер возле крепления к корпусу, а вторая – на застежке. Брендовые торговые марки соблюдают простое правило: ширина ремешка должна быть в два раза меньше корпуса.Есть и исключения: когда при массивном корпусе ремешок тонкий. На размер наручных часов влияет также наличие дополнительных элементов, которые не должны выходить за размер запястья.Выбирая размер циферблата, рекомендуется учитывать собственный рост. Высоким людям подходят массивные модели. Квадратный или прямоугольный корпус внешне смотрится громоздко, чем овальный или круглый. Все эти рекомендации подходят для покупки классических хронометров, а при выборе винтажных часов ориентироваться стоит на личные предпочтения.