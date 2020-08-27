Темные стороны жизни Эдуарда Успенского

Еще совсем недавно при упоминании Эдуарда Успенского в голове возникали картинки счастливого детства и образы легендарных персонажей, созданных сказочником. Его именем даже собирались назвать премию для детских писателей. Но отношение к Успенскому изменилось в один миг – дочь драматурга написала открытое письмо, в котором обвинила отца в домашнем насилии и принадлежности к секте.
Первые шаги
Эдуард Успенский родился в 1937 году в Егорьевске – небольшом городке Московской области. Однако уже через год семья переехала в столицу благодаря успехам отца – Николая Успенского, он работал в аппарате ЦК ВКП(б). Когда случилась война, отец Эдуарда ушел на фронт, а мать и детей эвакуировали в Зауралье. Николай Успенский вернулся с войны, однако позже заболел туберкулезом и умер. Партийные выплаты прекратились, и семья столкнулась с бедностью. Их спас второй брак матери Эдуарда. В детстве будущий писатель был задирист и драчлив. Однако когда Успенский подрос, в нем проснулась тяга к знаниям. Любовь к детям появилась у драматурга, когда он в девятом классе стал пионервожатым, тогда он много времени проводил с ребятами.
Из инженера в писатели
В связи с успехами в математике, химии и физике Эдуард выбрал для поступления Московский авиационный институт (МАИ). Там и произошла встреча с Феликсом Канделем, на тот момент руководителем студенческого театра, которая изменила жизнь Успенского. Вместе молодые люди сочиняли юмористические стихи, ставили спектакли и даже писали программы для известных артистов эстрады того времени (Александр Лившиц, Александр Левенбук). После окончания вуза Успенский попытался работать инженером, однако его влекло писательство, и молодой человек откликнулся на зов сердца и, как мы знаем, не прогадал. В 1966 году вышла книга, которая прославила писателя, – «Крокодил Гена и его друзья». Критики не сразу приняли эту «легкую сказочку», как говорил Борис Заходер, но настоящим ценителям – детям – Чебурашка и крокодил Гена полюбились с первых страниц.
В 1974 году появилось еще одно произведение, до боли знакомое и взрослым, и детям: «Дядя Федор, пес и кот». Идея пришла сказочнику давно, еще когда он работал пионервожатым, и мы рады, что он воплотил ее в жизнь. На этом культурный вклад Эдуарда Успенского не заканчивается: «Радионяня», «АБВГДейка», «Спокойной ночи, малыши!» – все эти передачи и многие другие проекты были задуманы и созданы талантливым драматургом, автором песен, сценаристом. Между прочим, творчество Успенского знакомо и современным детям. В 2010 году на экраны вышел мультфильм «Фиксики», снятый по книге писателя «Гарантийные человечки». Эдуард Успенский ушел из жизни совсем недавно, в 2018 году. Чтобы почтить его память было решено назвать премию для детских писателей «Большая сказка» его именем. И тут произошло непредвиденное…
Сказочник или насильник?
Газета «Собеседник» опубликовала открытое письмо дочери драматурга Татьяны Успенской. В нем она обвиняет отца в тирании, насилии и просит не называть премию его именем. «Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне – его дочери, моей матери – его жене, его внукам, детям другой жены (известной телеведущей Элеоноры Филиной)», – призналась Татьяна. Помимо домашнего насилия в жизни писателя, по словам дочери, были и другие проблемы: злоупотребление алкоголем, принадлежность к секте В.Д. Столбуна. Татьяна Успенская не побоялась поделиться кошмарными подробностями своего детства: «Мой отец знал об избиениях детей, практикуемых сектой, но это никогда его не останавливало. Он восхищался Столбуном, его методами…». Девочка и сама два года провела в этой самой секте на «перевоспитании». После такого признания начали всплывать и другие подробности жизни Эдуарда Успенского. Многие близкие ему люди подтвердили обвинения Татьяны.
Третья жена писателя Элеонора Филина рассказывала, что в период их совместной жизни она не раз становилась жертвой давления, психологического насилия и агрессивных действий со стороны супруга. Также Эдуард Успенский, по ее словам, поднимал руку на детей. Свои действия он оправдывал тем, что и сам в детстве подвергался насилию со стороны отчима. Близкий друг драматурга детский писатель Валентин Постников подтвердил, что слова Татьяны правдивы и в детстве девочке часто приходилось терпеть от отца жестокость. «Она мне много раз рассказывала, что он над ней издевался все ее детство, голой на мороз выгонял. Она голодала, потому что он ее без денег оставлял…» — рассказывал Валентин. Писатель даже составил петицию против присвоения детской премии имя Успенского. Инициативу поддержали авторы Валерий Шульжик, Марк Тарловский и Леонид Сергеев. Несмотря на скандал и мнения многих, что премия не должна носить имя Успенского, Российская государственная детская библиотека осталась при своем, аргументировав позицию тем, что руководствовались лишь литературными и творческими заслугами драматурга.
Гений – это оправдание?
В защиту Эдуарда Успенского высказался советский и российский кинорежиссер Борис Грачевский. Он не отрицал, что драматург был очень непростым человеком, однако за литературные достижения он достоин быть лицом премии для детских писателей. Такого же мнения придерживается и Григорий Остер: «[Успенский] ни в чьей защите не нуждается, его защищают его книги».
Поэт Юрий Энтин и вовсе полагает, что причиной высказанных Татьяной обвинений является неравноправное разделение наследства после смерти писателя. Успенский завещал все имущество своей последней жене Елене, с которой они удочерили двух больных девочек.
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