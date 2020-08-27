Темные стороны жизни Эдуарда Успенского

Еще совсем недавно при упоминании Эдуарда Успенского в голове возникали картинки счастливого детства и образы легендарных персонажей, созданных сказочником. Его именем даже собирались назвать премию для детских писателей. Но отношение к Успенскому изменилось в один миг – дочь драматурга написала открытое письмо, в котором обвинила отца в домашнем насилии и принадлежности к секте.









Первые шаги

Из инженера в писатели

Сказочник или насильник?

Гений – это оправдание?