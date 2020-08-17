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Почему в годы войны немцы не пустили в ход против СССР ракеты «Фау»

Еще до начала Второй мировой войны Германия добилась больших успехов в ракетостроении. Новая власть страны рассматривала подобные разработки в первую очередь с позиций возможности применения их в качестве нового оружия. В годы войны немцам удалось создать и даже запускали ракеты «Фау». Однако, открытым остается вопрос о том, почему новое чудо-оружие так и не пустили в ход против Советского Союза.

Почему в годы войны немцы не пустили в ход против СССР ракеты «Фау»

Почему в годы войны немцы не пустили в ход против СССР ракеты «Фау» Ракеты «Фау» должны были стать очередным чудо-оружием, которое, по замыслу нацистов, должно было помочь Германии прийти к мировому господству. Справедливости ради следует отметить, что изделие «Фау-2» действительно стало первой баллистической ракетой с дальним радиусом действия в военной истории человечества. Более того, немцы смогли применить «Фау» против Великобритании. Учитывая все это, возникает вопрос о том, почему же Германия не пустила в ход «оружие возмездия» против Советского Союза.

Почему в годы войны немцы не пустили в ход против СССР ракеты «Фау»

На самом деле все предельно просто. На момент первого применения «Фау-2» в годы Второй мировой войны, данная технология оставалась исключительно несовершенной. Потенциал у разработки был колоссальный, однако доводить чудо-оружие до ума в условиях войны на несколько фронтов нацисты не могли. В первую очередь на это не хватало ресурсов.

Во вторую – времени.

Почему в годы войны немцы не пустили в ход против СССР ракеты «Фау»

Первая баллистическая ракета имела множество недостатков. Стоила «Фау-2» просто колоссальные деньги – почти 120 тысяч рейхсмарок. За эти же средства можно было заказать танк «Тигр» в лучшей комплектации. При этом «Фау» осталась исключительно ненадежной. Из почти 4200 запущенных Германией ракет более половины или не взлетело, или взорвалось прямо на площадке. Кроме того, ракета обладала низкой точностью и легко отклонялась от заданной точки поражения на 5-10 км. Все это делало применение ракет «Фау» абсолютно нерентабельным, особенно против Советского Союза. Дело в том, что боевые пуски начались только в 1944 году. При учете скорости продвижения Краской Армии по направлению к Берлину, подобные ракеты ничем не смогли бы помочь вермахту.

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Почему в годы войны немцы не пустили в ход против СССР ракеты «Фау»

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Почему в годы войны немцы не пустили в ход против СССР ракеты «Фау»Подписаться на мой Instagram

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