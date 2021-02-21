9 самых жутких музеев мира

Существует великое множество самых разнообразных музеев и выставок — от музея пива и книги до хоть небольшой, но экспозиции, посвященной торшерам или кружкам. Даже у тех, чьи вкусы «слишком специфичны», существует множество вариантов удовлетворить праздный интерес к аномалиям человеческого тела или получить порцию адреналина в доме жутких кукол. Думаете, мы преувеличиваем? Тогда сами убедитесь, узнав о следующих девяти самых жутких музеях планеты, посещать которые рекомендуется только людям с устойчивой психикой.
Vent Haven Museum, Форт Митчелл, Кентукки
Помните комнату со 101 куклой в ужастике Джеймса Вана «Мертвая тишина»? Так вот этот музей выглядит почти в 8 раз более зловеще своего киношного прототипа, так как количество представленных в нем экспонатов давно перевалило за восемь сотен. Причиной же его появления стала вышедшая из под контроля коллекция некоего Уильяма – и мы сейчас не шутим – Шекспира Бергера, которая в определенный момент просто перестала помещаться в гараже.
Музей смерти, Лос-Анджелес, Калифорния
Артефакты этого музея в Голливуде, вероятно, являются объектом вожделения многих поклонников оккультных наук, регулярно пытающихся выйти на связь с миром мертвых. Фотографии с мест известных убийств, отрубленная голова серийного убийцы Ландрю, известного также как Синяя Борода из Парижа, снимки из семейных архивов маньяков и прочие «прелести» надолго лишат сна даже ярого поклонника жанра хоррор.
Дом на Скале, Deer Shelter Rock, штат Висконсин
Изначально спланированный в качестве загородной дачи, этот музей был заложен в 1940-х годах Алексом Джорданом на вершине 150-метровой скалы. Со временем владелец начал взымать небольшую плату с посетителей, которых с каждым днем все больше и больше приходило поглазеть на величественную постройку. Надо сказать, что не только место привлекало гостей – хозяину дома удалось создать несколько потрясающих экспозиций вроде 72-метрового моста-галереи над пропастью, музыкальной комнатой, в которой инструменты играют сами по себе, целой улицей в стиле Дикого Запада, воссозданной внутри помещения и огромной каруселью с 269 животными.
Национальный музей здравоохранения и медицины, Вашингтон
Основанный армией США в годы Гражданской войны, этот музей позиционирует свою коллекцию как посвященную здоровью и медицине, но на деле ему больше подходит болезненность и извращенность. Так, среди 24 миллионов экспонатов можно найти кусочки черепа Авраама Линкольна, экземпляры мозга и других органов, а также целую экспозицию проглоченных волосяных комков. Думаем, там не только запрещено есть, но и вообще приходить с полными желудками.
Музей оккультизма, Монро, штат Коннектикут
В этом музее собраны все многие личные вещи тех, кто с самым мрачным умыслом когда-либо практиковал оккультные науки. Уровень паранормальности в стенах этого дома зашкаливает от собранных экспонатов – здесь и мрачные игрушки, и вампирские гробы, и алтари для подношений сатане, и многие другие предметы, которые вообще никогда не должны были попасть в руки непосвященных.
Музей медицинской истории Мюттера, Филадельфия, Пенсильвания
Основанное с целью проведения медицинских исследований, это заведение очень скоро переросло первоначальную свою образовательную цель, став местом паломничества всех страждущих до аномалий. Еще бы, ведь здесь можно найти, например, труп женщины, в могиле превратившийся в мыло, огромную коллекцию человеческих черепов и еще много всего до жути интересного.
Музей-гостиница Лиззи Борден, Fall River, Массачусетс
Дом некой Лиззи Борден в 1892 году стал местом преступления, а в наши дни – музеем, куда страждущие острых ощущений люди ходят пощекотать себе нервы. В свое время здесь была жестоко зарублена топором чета Борденов, у которых осталась маленькая дочь Лиззи, как-то избежавшая обвинений в убийстве, но осадок у местных, как говорится, оставившая. Сейчас в доме, где на каждом шагу расставлены фото с того злополучного дня, можно даже заночевать, получив на завтрак то же самое, что последним оказалось в желудке несчастной супружеской пары – бананы, блины, печенье и кофе.
Музей патоморфологии, Бруклин, Нью-Йорк
Общая площадь залов данного музея составляет порядка 13 000 квадратных метров и каждый из них буквально напичкан страшными и до ужаса интересными экспонатами, воспевающими смерть, красоту и все, что находится между этими двумя понятиями. Скелеты и заспиртованные органы людей и животных, патологически измененные тела, посмертные маски знаменитостей и убийц, восковые статуи больных проказой и сифилисом, а также многое другое порадует каждого, чьи любопытство не знает границ и тошноты.
Выставка Can’t Look Away в EMP Museum, Сиэтл, Вашингтон
Данная экспозиция — настоящая находка для кинофанатов, сходящих с ума по культовым фильмам ужасов. Именно здесь у них есть уникальная возможность своими глазами увидеть легендарный топор Джека из «Сияния» Кубрика, маску маньяка Джейсона или костюм Чужого из одноименного блокбастера.
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