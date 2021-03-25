10 вещей, которые нужно сделать сразу же, как переехал в новую квартиру

После того, как последняя коробка будет перевезена в новую квартиру, можно подумать, что самая сложная часть переезда завершена.

Но всё только начинается!

На самом деле, есть, как минимум 10 вещей, которые нужно сделать прежде, чем жизнь войдёт в привычное русло уже на новом месте.

1. Проверить технику после транспортировки

Пережила ли техника транспортировку?

Если человек перевез с собой основные приборы, такие как плита, посудомоечная машина, стиральная машина или сушилка, нужно проверить, чтобы все приборы и электроника работали, чтобы ничто не было повреждено во время переезда. Это особенно важно, если технику к перевозке паковала специализированная компания-перевозчик. Страховой полис не бесконечный, и заявку можно подать в течение ограниченного времени.

2. Проверить все коробки и мебель

Всё ли доехало до дома?

Нужно проверить все вещи в коробках и мебель, чтобы убедиться, что во время перемещения ничего не было повреждено и не утеряно. Также нужно убедиться, что все прибыло и ничего не потерялось по дороге. Опять же, если обнаружится, что вещи были повреждены, нужно связаться с перевозчиком и страховой компанией, чтобы подать заявку. Важно сделать это сразу же после переезда или страховая компания не сможет возместить убытки.

3. Проверить свет - газ - вода

А есть ли у вас вода?

Даже прежде чем вы проверите свою электронику, нужно обязательно убедиться, что все коммунальные услуги работают. Нет ничего хуже, чем прибыть на новое место поздно вечером и обнаружить, что свет не работает.

4. Собрать все квитанции

Все документы в одном месте

Нужно проверить, чтобы сохранились все квитанции и документация, связанные с переездом. Их стоит упаковать в одну папку-файл, который нужно хранить в безопасном месте. Все квитанции об оплате стоит сохранять некоторое время.

5. Найти хорошую школу для своих детей

Школу стоит поискать ещё до переезда на новое место.

Хотя найти хорошую школу можно и до переезда, если раньше не было времени на это или же человек переехал в новый город, возможно, понадобится исследовать школы возле новой квартиры. Чем скорее ребенок отправится на учебу снова, тем лучше.

6. Зарегистрировать свой автомобиль

Чтобы не было проблем с ГИБДД.

Если человек переехал в новую область или страну, ему нужно зарегистрировать свой автомобиль и получить новые водительские права и номера для него.

7. Узнать побольше о новом районе

Такая информация может оказаться полезной.

Можно почитать сайты или местные газеты, чтобы узнать новости о том, что происходит в районе нового жилища. А можно поболтать с соседями, которые расскажут, что к чему.

8. Сообщить близким и друзьям новый адрес

Чтобы отправления не потерялись.

В суете переезда нужно не забыть сообщить друзьям, близким, партнёрам и всем, кому это действительно нужно знать. свой новый адрес. Не лишним будет договориться со старым почтовым отделением, чтобы все посылки и прочие отправления пересылали по новому адресу.

9. Поиск очень важных людей: врач, участковый и всея с ними

Люди, с которыми нужно познакомиться на новом месте сразу же.

Если человек переезжает в новый город или страну, нужно будет найти новых профессионалов, таких как новый терапевт (семейный врач), стоматолог и ветеринар. Хотя эту задачу можно немного отложить, будет нелишним, если под рукой будет телефон, куда позвонить, если что-то случится.

10. Связаться со страховыми компаниями

Страхование - дело добровольное, но всё же...

Вполне возможно, что понадобится новая страховка, в том числе квартиры, автомобиля и здоровья. Нужно узнать о всех этих нюансах.