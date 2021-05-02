5 выдающихся шедевров, которые нельзя пропустить, оказавшись в Лувре

Долгое время Лувр служил далеко не музеем, а представлял собой респектабельную королевскую резиденцию, что лишь в 1793 году обрела то значение и тот вид, который мы привыкли лицезреть сегодня. Музей создавался для того, чтобы в нём можно было выставить все шедевры, входящие в список предметов искусства времён Французской революции. Во время своего открытия, в музее выставлялось около пяти сотен экспонатов. Сегодня же его коллекция значительно пополнилась, и совсем не удивительно, что Лувр считается крупнейшим музеем во всём мире. А потому давайте познакомимся поближе с несколькими наиболее выдающимися работами, которые имеют честь выставляться в этом легендарном месте.
Одно из самых посещаемых мест на планете.
1. Сабинянки
Жак-Луи Давид: Сабинянки, останавливающие сражение между римлянами и сабинянами.
Автором этой картины выступил французский художник Жак-Луи Давид, творивший в жанре неоклассики и считавшийся величайшим творцом в своём стиле. Это произведение было создано в 1799 году, и раскрывало одну из самых популярных тем тогдашнего времени. Художник решил передать на своём полотне один из самых популярных мифов родом из Рима. Так, речь идёт о сабинянках и той трагедии, которая произошла с ними. Согласно мифу, после того, как был основан великий и древний Рим, его жители мужского пола отправились на поиски женщин, которых они намеревались сделать своими женами, тем самым создавая такие желанные семьи. Однако им не удалось прийти к соглашению с сабинянами – жителями близлежащих поселений. Это и побудило их вскоре похитить молодых и прекрасных девушек, что, собственно, и изображено на картине. Подобная сцена довольно часто описывалась художниками примерно в XV веке. На этом же полотне Жак-Луи показывает, как сабинянская женщина вмешивается в ход битвы, чтобы примирить две враждующие стороны. Дама по имени Герсилия, которая была женой Ромула и дочерью Тита Татия, оказывается в центре полотна с собственными детьми между отцом и мужем. Тема этой картины имела очень важное значение для того времени, поскольку такой поступок сабинянских женщин показывал, что любовь намного важнее конфликтов, что стали обыденностью во времена Французской революции.
Французский живописец Жак-Луи Давид знаменит своими работами на античную и библейскую тематику.
2. Умирающий раб
Портрет Микеланджело Буонарроти.
В Лувре, помимо картин, можно отыскать также и скульптуру. И самыми известными представителями этого вида искусства считаются творения Микеланджело. Так, в музее представлены две его работы на тему рабства, а именно – «Умирающий» и «Мятежный раб». Эти произведения были созданы примерно в 1513 году для того, чтобы украсить будущую гробницу папы Юлия II. Однако во время своей продолжительной слабости и болезни, которые настигли автора в 1544-1546 годах, он находился в доме одного из флорентийцев, а именно – у Роберто Строцци. А потому вовсе не удивительно, что две эти статуи были переданы именно ему, в качестве благодарности за оказанную помощь и уход. После того, как Роберто изгнали из Италии, он переехал с семьёй во Францию, куда и перекочевали с ним эти два шедевра. В 1793 году они становятся частью Французской национальной коллекции, что насчитывала самые лучшие произведения искусства со всего мира. Современные историки и искусствоведы полагают, что скульптура умирающего раба символизирует момент смерти, а именно тот самый миг, когда тело теряет свою силу и остаётся лишь безжизненная оболочка. Впрочем, существуют и другие мнения, которые перечат друг другу.
3. Большая Одалиска
Жан-Огюст-Доминик Энгр: Большая Одалиска.
Жан-Огюст-Доминик Энгр – это выдающийся творец XIX века, что прославился в жанре портретной живописи. Французский термин «одалиска» имеет достаточно запутанную историю происхождения. Считается, что он произошёл от турецкого слово «odalık», которое означало уборщицу или горничную. В современной же трактовке термин используется для обозначения рабыни и жрицы любви соответственно. Эту картину заказала для себя никто иная, как сестра самого Наполеона – Каролина Бонапарт-Мюрат, что правила в Неаполе. Своё вдохновение, по всей видимости, художник черпал у знаменитого Тициана и его творения «Венера Урбинская». Впрочем, в отличие от этого шедевра, картина Жана-Огюста, согласно исследованиям, имеет ряд ошибок. К примеру, она лишена анатомической точности, а её пропорции далеки от реальных людских. Так, одалиска обладает искривлённым позвоночником и линией таза, а одна из её рук заметно короче другой. Именно из-за отсутствия точности в анатомии картина была подвержена безумной критике. Однако сегодня её восхваляют как раз за это, считая, будто бы такие «неточности» имеют свой, символический, скрытый смысл. К примеру, многие искусствоведы полагают, что такие формы тазовой кости, которые были значительно длиннее реальных, отмечают, что одалиски в основном существовали исключительно для удовлетворения сексуальных потребностей султанов.
Жан-Огюст -Доминик Энгр.
4. Смерть Сарданапала
Смерть Сарданапала - историческая картина французского художника Эжена Делакруа.
Автор этой картины – Эжен Делакруа, чьё имя было весьма значимым в разгар XIX столетия. Он творил в романтическом жанре, а также считался одним из наиболее выдающихся авторов своей эпохи. Если верить греческому писателю Ктесию, то Сарданапал – это реально существовавший человек, который считался последним правящим лицом Ассирии. Однако современные историки утверждают, что это лишь вымысел, и Сарданапал на самом деле никогда не был при ассирийском престоле. Впрочем, это не помешало Эжену изобразить в романтической манере момент его смерти, когда король, будучи невероятно самоуверенным и властным, в конце концов погибает во время оргии. Эта картина является самой известной из множеств на схожую тему, и она рисует Сарданапала как стороннего наблюдателя, который спокойно лицезреет, как его владения медленно уничтожаются и превращаются в прах. На полотне также изображены женщины, кто-то раздетый, а кто-то наоборот, в одежде, которые сопротивляются мужчинам. Кроме всего прочего, картина была известна своим стилем написания – яркими красками и широкими мазками, а также представляла своеобразный вызов неоклассике того времени.
Фердинан Виктор Эжен Делакруа.
5. Крылатая победа Самофракии
Ника Самофракийская в Лувре, Париж.
Эта эллинистическая статуя является на самом деле визитной карточкой Лувра, а также считается во многом самой известной скульптурой во всём мире. К сожалению, до сегодняшнего дня не дошли сведения о её авторе, однако известно, что она изображает богиню победы – Нику. Самофракия же представляет собой остров, что находится на севере Эгейского моря. Эта скульптура ранее располагалась в Святилище Великих Богов на данном острове, будучи включенной в целый комплекс храмовых изваяний. Сама же работа представлена в виде женщины в летящих одеждах, что спускается с небес к торжествующей толпе. Увы, многие её детали, в том числе голова и руки, были утеряны во времени. Ученые полагают, что правая кисть богини была поднесена ко рту, тем самым символизируя крик победы. Также неизвестно, к какому событию было приурочено создание этого шедевра. Ученые разрываются между битвой при Саламине (306 год до нашей эры) и битвы у Акциума (31 год до нашей эры). Отметим также, что искусствовед Х. Янсон назвал эту скульптуру выдающимся шедевром эллинизма.
Лувр, Париж, Франция.
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