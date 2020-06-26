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Что означает белый крест на немецкой военной технике

Что означает белый крест на немецкой военной технике

Что означает белый крест на немецкой военной технике

Каждому приходилось видеть в кино и на фотографиях немецкую технику времен Второй мировой войны. Не нужно быть излишне наблюдательным, чтобы заметить на ней весьма странный белый крест, который состоит из нескольких уголков и чаще всего является «пустым» внутри.

Имеет ли данный символ какое-либо отношение к нацистам?

Символ появился еще в XIX веке. /Фото: youtube.com.

Загадочный немецкий крест называется «Balkenkreuz» или «Балкенкройц». Появился он задолго до Второй мировой войны, когда еще никаких нацистов и в помине на немецкой земле не было. Придумали символ еще в 1813 году в Пруссии (когда еще и Германии как страны не существовало). Использовался он как награда за освобождение государства от Наполеона. По сути «Балкенкройц» является очередной стилизацией балочного тевтонского железного креста и креста Святого Николая.

Всегда был символом немецкой армии. /Фото: vk.com.

В последствии национальный прусский крест перекочевал в Германскую Империю. Уже в Первую мировую войну «Балкенкройц» принялись наносить на крылья и хвосты немецких самолетов. Крест был признан официальным символом военно-воздушных сил империи. Благодаря такому удачному национальному обозначению машины были легко различимы как с земли, так и в воздухе. В последствии крест принялись использовать и в сухопутных войсках — вермахте.

Тевтонский крест на технике третьего рейха. /Фото: pravda-tv.ru.

Пришедшие в 1930-е годы к власти нацисты от символа отказываться не стали. В 1935 году «Балкенкройц» был в очередной раз переработан и принял тот вид, в котором его привыкло видеть большинство жителей республик бывшего Советского Союза. После окончания Второй мировой войны железный крест не вышел из употребления, а стал применяться в новой немецкой армии – бундесвере. Принципиально символ не поменялся. Как правило он состоит из затемненной внутренней части и белых окантовок.

Этот же символ используют и сегодня. /Фото: livejournal.com.

 

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