10 мест в мире, где запрещено пользоваться селфи-палками и делать селфи

Популярность селфи-палок растет так же быстро, как и популярность самих селфи. Сегодня они могут стать причиной раздражения и неудобства или даже более серьезных проблем. Поэтому в большинстве парков развлечений и национальных парков использование этого модного приспособления и сами селфи запрещены. И это неудивительно, так как известны даже смертельные случаи из-за неосторожности при создании автопортрета на фоне той или иной достопримечательности.
Селфи с тиграми, Нью-Йорк
Нью-Йорк — американский штат, откуда распространилось позирование рядом со львами, тиграми и другими большими кошками. Новый закон был принят после появления огромного количества «фото с тиграми» на сайтах знакомств. Правда, в первую очередь закон служит для защиты животных, а не людей. Хотя безопасность людей тоже нужно было повысить, так как в цирках и на всевозможных ярмарках посетителям позволяли слишком близко подходить к опасным животным. К тому же за 15 лет было зафиксировано 7 случаев побега животных и нападения их на людей. Теперь каждый, кто прикоснется хоть ко взрослому животному, хоть к малышу, будет оштрафован на 500 долларов.
Памплона, Испания
Испанское правительство, не желая констатировать многочисленные смерти смельчаков во время бега быков, запретило делать там селфи, так как можно быть растоптанным животным. На бега приезжают тысячи туристов, и этот строгий запрет был необходим. Если полиция застанет кого-то во время исполнения селфи, он будет оштрафован почти на 2000 евро. Но все же находятся люди, которые нарушают и этот закон. В прошлом году британец сделал селфи, когда разъяренный бык был всего в нескольких сантиметрах от него. Испанские власти объявили его в международный розыск и оштрафовали на сумму почти 4000 евро.
Озеро Тахо, США
Туристам, которые приезжают полюбоваться красотами озера Тахо, не советуют фотографироваться в условиях дикой природы. Многие гости подходят очень близко к медведям и пытаются с ними сфотографироваться, не задумываясь о том, что дикий зверь может агрессивно отреагировать и напасть. Нельзя поворачиваться к диким животным спиной и фотографировать себя — это плохая идея.
Иран
Всем игрокам, тренерам и членам футбольной команды в Иране запрещено сниматься вместе с болельщицами. Как правило, в исламских странах женщин на спортивные матчи не допускают. Хотя там, где таких законов нет, женщины спокойно болеют за команды на трибунах стадионов. Али Акбар Мохамедзаде, председатель Комитета по вопросам морали Футбольной федерации Ирана, выступил со строгим предупреждением в адрес тех футболистов и болельщиц, которые выложили в интернет селфи, сделанные во время Кубка Азии. Мохамедзаде обеспокоен тем, что фотографии могут неправильно истолковать и использовать как факт политического давления. Он пригрозил футболистам санкциями, если те будут продолжать нарушать закон.
Мекка, Саудовская Аравия
Каждый год около миллиона человек отправляются в качестве паломников в Мекку, в религиозный центр мусульман всего мира. Посетителей призывают к самовыражению, но не посредством селфи. Хотя мобильные телефоны разрешены, пользоваться ими не советуют, а тем более делать селфи во время молитв. Среди мусульманской молодежи стало модным делать селфи, документируя свое паломничество, пребывание в мечетях и других святых местах. Эта мода противоречит постулатам ислама и считается неподобающим поведением, так как это нарушает идиллическую атмосферу в Мекке.
Гаруп, Франция
На популярном пляже на юге Франции есть сектора, где официально запрещено делать селфи (No Braggies Zone). Но так как, по результатам исследования, около трети британцев не мыслят своего отдыха без селфи, на пляже установили определенные места, где селфи делать разрешено, — туристы имеют право развлекаться и наслаждаться моментом. Запрещено делать селфи всего в двух секторах. На пляже есть «полиция морали», которая следит за выполнением запрета.
Южная Корея
Селфи в Южной Корее разрешены, но правительство строго отслеживает продажи селфи-палок, которые классифицируются как «коммуникационное оборудование», а значит, должны соответствовать техническим требованиям и быть сертифицированы. Так как селфи-стики присоединяются к смартфонам посредством Bluetooth, то имеется вероятность проникновения в личные данные. Также моноподы могут нарушать работу электронного медицинского оборудования. Если полиция докажет факт продажи несертифицированных селфи-палок, то продавец сядет в тюрьму на три года или заплатит штраф в размере 27 000 долларов — все зависит от объема продаж.
Великобритания, кабинка для голосования
Во многих странах некоторые люди фотографируют себя в кабинках для голосования. Например, в Нидерландах даже поощряется съемка на мобильный телефон процесса голосования — это предупреждает нарушения. В ЮАР и Бельгии так делать запрещено, потому что это нарушение конфиденциальности избирателя и процесса голосования. Незаконно фиксировать номер бюллетеня, а особенно снимать избирателей. Для обеспечения безопасности на выборах Комитет по вопросам избирателей Великобритании предупреждает о том, что запрещено выкладывать в интернет фотографии, сделанные во время голосования. Если запрет нарушается, то в качестве наказания предлагается шесть месяцев тюрьмы или штраф 5000 евро.
Концертные залы мира
Использование селфи-стиков запрещено в самых больших концертных залах мира, включая лондонскую Арену O2, Брикстонскую академию и Арену Уэмбли. Такие крупные гаджеты, как айпад и планшет, тоже запрещены. В этом году фестивали «Коачелла» и «Лоллапалуза» стали одними из первых музыкальных мероприятий, на которых запрещено делать селфи с помощью селфи-палок. Также запрещены лазерные фонарики и тотемы. Использовать можно только небольшие видеокамеры и фотоаппараты.
Диснейленд
Для любителей селфи-стиков Диснейленд считается самым несчастливым местом на земле. В июле в парке развлечений приняли внутренний закон, запрещающий использование моноподов. Причиной стало то, что пассажир американских горок уронил свой селфи-стик во время поездки. Операторы были вынуждены остановить карусель, ко всеобщему неудовольствию, на целый час. Селфи-палки не только раздражают, но и становятся причиной проблем со здоровьем и безопасностью.
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