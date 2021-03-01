10 мест в мире, где запрещено пользоваться селфи-палками и делать селфи

Популярность селфи-палок растет так же быстро, как и популярность самих селфи. Сегодня они могут стать причиной раздражения и неудобства или даже более серьезных проблем. Поэтому в большинстве парков развлечений и национальных парков использование этого модного приспособления и сами селфи запрещены. И это неудивительно, так как известны даже смертельные случаи из-за неосторожности при создании автопортрета на фоне той или иной достопримечательности.











Селфи с тиграми, Нью-Йорк

Памплона, Испания

Озеро Тахо, США

Иран

Мекка, Саудовская Аравия

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Южная Корея

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