Гарем Григория Потемкина из собственных племянниц

Современники восхищались масштабностью личности Григория Александровича Потемкина. Он прославился как храбрый полководец, искусный политик, мудрый философ, деятельный министр, тонкий ценитель прекрасного. Но, бесспорно, одним из главных талантов Светлейшего князя было умение обольщать женщин. Даже высокая честь быть любимым императрицей не помешала ему волочиться направо и налево и даже создать «гарем» из родных племянниц.





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