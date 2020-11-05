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Смертельно опасные грибы — деликатес у финнов

Ложные сморчки (Gyromitra esculenta) или Faise Morel — это ядовитые весенние грибы, содержащие токсин и канцероген гиромитрин. Эти грибы запрещено продавать и готовить во всем мире, в Финляндии, однако, они считаются деликатесом.

Смертельно опасные грибы — деликатес у финнов


Эти грибы употреблялись в северной Европе на протяжении веков, но по мере развития химии и медицины, они стали «запретным плодом» из-за содержания гиромитрина. Гиромитрин, даже в малых количествах, вызывает сильные головные боли, рвоту, тошноту, сильное головокружение, диарею и, если повреждение печени значительно, даже смерть.

Смертельно опасные грибы — деликатес у финнов

Продажа ложных сморчков запрещена в Швеции и Норвегии, а в Финляндии люди едят их с удовольствием. В Gredt Big Stiry недавно было опубликовано видео о популярности ложных сморчков, из которого следует, что правильная обработка делает их безопасными. Ученые же утверждают, что гиромитрин может накапливаться в организме постепенно и привести к серьезным проблемам.поэтому советуют хотя бы не употреблять регулярно. Процесс приготовления очень сложен, включает многократное кипячение и промывание холодной водой. Человеку, который готовит, опасно дышать парами от грибов, потому что они содержат гиромитрин.

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