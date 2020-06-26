Программа Аполлон: невиданные ранее снимки

Недавно в интернете убыл запущен сбор средств на один интересный проект. Группа российских инженеров и энтузиастов космонавтики намерена запустить на лунную орбиту спутник, чтобы сфотографировать находящиеся (или нет) на поверхности Луны следы пребывания астронавтов, американские космические аппараты «Аполлон» и советские «Луноходы». На осуществление проекта, по мнению группы энтузиастов, требуется всего 1 миллион рублей.



А тем временем, НАСА опубликовало 8 000 невиданных ранее снимком программы «Аполлон», которая имела место в 1960-х и 1970-х годов. Некоторые из них мы сегодня и посмотрим.







1. Программа «Аполлон-9». Корабль совершил первый испытательный полёт в полной конфигурации (командный и лунный модули), в ходе подготовки экспедиций на Луну. На снимке — Земля. o Archive | Nasa):







2. Программа «Аполлон-9»: на орбите Земли. (Фото Project Apollo Archive | Nasa):







3. Программа «Аполлон-9»: на орбите Земли. (Фото Project Apollo Archive | Nasa):







4. Программа «Аполлон-12». В ходе полёта в 1969 году люди второй раз в истории совершили посадку на поверхность другого небесного тела — Луны. (Фото Project Apollo Archive | Nasa):







5. «Аполлон-16». Это был десятый пилотируемый полёт в рамках программы «Аполлон», состоявшийся 16—27 апреля 1972 года.

Пятая высадка людей на Луну (21 апреля) и первая посадка в горной местности , на плоскогорье неподалёку от кратера Декарт. (Фото Project Apollo Archive | Nasa):6. На Луне: программа «Аполлон-12». (Фото Project Apollo Archive | Nasa):7. На Луне: программа «Аполлон-12». (Фото Project Apollo Archive | Nasa):8. Программа «Аполлон-16». Горной местность неподалёку от кратера Декарт на Луне. (Фото Project Apollo Archive | Nasa):9. Программа «Аполлон-11». В ходе нее пилотируемый космический корабль серии «Аполлон» жители Земли впервые в истории совершили посадку на поверхность другого небесного тела — Луны. (Фото Project Apollo Archive | Nasa):10. «Аполлон-15» — девятый пилотируемый космический корабль в рамках программы «Аполлон», четвёртая высадка людей на Луну. Здесь экипаж впервые использовал лунный автомобиль, проехав на нём в общей сложности 27.9 км. Было собрано и затем доставлено на Землю 77 килограммов образцов лунного грунта. (Фото Project Apollo Archive | Nasa):11. Внутри корабля: программа «Аполлон-12». (Фото Project Apollo Archive | Nasa):12. Прилунение: программа «Аполлон-12». (Фото Project Apollo Archive | Nasa):13. «Аполлон-17». Это был космический корабль, на котором состоялся 11-й и последний пилотируемый полёт в рамках программы «Аполлон», в ходе которого была осуществлена шестая высадка людей на Луну. (Фото Project Apollo Archive | Nasa):14. «Аполлон-17». Астронавты оставались на Луне чуть более трёх суток, 74 часа 59 минут 40 секунд. За это время они совершили три выхода из корабля общей продолжительностью 22 часа 3 минуты 57 секунд. Было собрано и привезено на Землю 110,5 кг образцов лунной породы. (Фото Project Apollo Archive | Nasa):15. «Аполлон-9»: испытательный полёт в полной конфигурации (командный и лунный модули). (Фото Project Apollo Archive | Nasa):16. Программа « Аполлон-17» . (Фото Project Apollo Archive | Nasa):17. Программа «Аполлон-13». Из летавших к Луне пилотируемых кораблей — единственный, на котором в полёте произошла серьёзная авария. В результате этой аварии высадка на Луну стала невозможной, а жизнь самого экипажа оказалась под угрозой. (Фото Project Apollo Archive | Nasa):18. «Аполлон-10». Пилотируемый космический корабль совершил финальный (перед выполнением основной задачи) испытательный полёт к Луне в полной (командный и лунный модули) конфигурации, в ходе подготовки экспедиций на Луну. (Фото Project Apollo Archive | Nasa):Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)