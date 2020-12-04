23 редчайших снимков знаменитостей

Так сразу и не узнать.



Здорово, что помимо глянцевых журнальных фотографий, что у всех на виду, пока еще можно найти действительно редкие фотографии известных личностей, которые хочется рассматривать бесконечно.



Поэтому мы прошерстили архивы и собрали в этом материале фотографии знаменитостей прошлого и настоящего, сделанные во времена их молодости, в непринужденной или необычной обстановке, открывающие нам иную сторону их личности, о которой мы никогда не знали. За каждым таким снимком скрывается своя история, а иногда и целая жизнь.







Фрида Кало в 4 года, 1911 г.







Самуил Маршак с сестрой, Сусанной Яковлевной (слева), и женой, Софией Михайловной (справа), 1912 г.







Дэвид Боуи и Катрин Денев играют в шахматы во время перерыва на съемках фильма «Голод», 1982 г.







Двенадцатилетний Владимир Познер в нью-йоркской квартире.







Чарли Чаплин и Махатма Ганди.







Брюс Ли — чемпион по ча-ча-ча, Гонконг, 1958 г.







Ирина Алферова и Роберт Де Ниро, Москва, сентябрь 1983 г.







Роберт Инглунд на съемках фильма «Кошмар на улице Вязов», 1984 г.







Фаррух Булсара (Фредди Меркьюри), 1950 г.







Соседи-дачники Юрий Никулин и Михаил Жаров в поселке Загорянка, 1972 г.







Сальвадор Дали и Уолт Дисней, 1957 г.







Молодая принцесса Диана и ее морская свинка.

Лев Толстой и Илья Репин в Ясной Поляне, 1908 г.Молодой Иосиф Бродский.Фрэнк Синатра ест блинчики.«Чаплин» (Майкл Джексон).Молодой Криштиану Роналду с мамой.Принц Чарльз танцует гопак , 1980-е гг.Альберт Эйнштейн в Гранд Каньоне, 1922 г.Любовь Полищук играет на гитаре.Василий Кандинский и его кот Васька.Клинт Иствуд у телефона, 1956 г.Писатель Корней Чуковский на своей даче в Переделкине с читателями , 1951