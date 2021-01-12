Один день из жизни стриптизеров и стриптизерш Майами

Джилл Фридман — состоявшаяся художница и фотограф. Ее карьера началась пятьдесят лет назад, и именно тогда она сделала себе имя на уличной фотосъемке в Нью-Йорке, которая принесла ей награды. Она по воле случая начала фотографировать в 1960-е, отсняв свои первые две пленки на взятую у друга камеру, и с тех пор создает знаковые работы.
Многие знатоки фотографии знают Фридман по чудным черно-белым фотографиям полицейских, пожарных и Нью-Йорка 1970-х, однако бильд-редактор журнала Vice Элизабет Ренстром была очень удивлена, получив от нее электронное письмо с темой «Стриптизерши Майами, 2002». Побеседовав с Джилл, Элизабет поняла, что фотограф вносит искру приключения в каждый свой проект.
Вот что пишет Джилл Фридман об этой серии: «Ничто так не помогает выразить любовь, как милый подарок, но, хотя конфеты и цветы — это хорошо, ничто так не заставляет дрожать пораженных Купидоном, как замечательная пара новых трусиков. Таких, которые надевают, чтобы снять. Если любовь изменчива и эфемерна, лучше поддерживать мечту и надевать как можно больше сатина и кружева, чтобы прикрыть голую правду как можно более достойно».
«В поисках наиболее непристойного и присущей этому романтики я выяснила, чего не надевают стриптизеры и стриптизерши.
Джилл Фридман рассказала Vice в небольшом интервью о том, как создавался этот фотопроект.
Vice: Вы активный и успешный уличный фотограф. Как вам удается делать снимки без навязчивости?
Джилл Фридман: Иногда я невидима, иногда нет. Я не задаюсь вопросом, как работает магия.
— Почему вы решили снимать этих стриптизеров?
— Я увидела женщину в нелепых туфлях для стриптиза, стоявшую в проходе. Тогда я захотела снимать стриптизеров и стриптизерш.
— Как вы выбираете тему, на которой сосредотачиваетесь?
— Тема выбирает меня.
— Вы очень известны своими фотоработами в Нью-Йорке. Вам больше нравится снимать за городом, как в этом случае?
— Я обожаю путешествовать и фотографировать. Люди везде одинаковы, многие из них чокнутые. Бывает весело ловить безумные моменты.
— Поговорив с вами несколько раз, я узнала очень много о вашей жизни и приключениях, но с удовольствием послушала бы о том, что бы вам хотелось снимать именно сейчас.
— Я начинала снимать людей и до сих пор хочу снимать людей. Для меня самое главное — это ловить моменты и делиться ими.
— В предыдущих беседах вы упоминали, что большая часть ваших работ не была опубликована, что удивительно. Я вижу, как сейчас художники нуждаются в немедленном признании или в немедленном обнародовании своих работ, но вы снимаете, потому что вам хочется. Вы всегда были такой?
— Да, это потребность, как у паука, которому нужно плести паутину. Я счастлива, когда фотографирую, это здорово — раствориться в улице.
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