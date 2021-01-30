Итальянцы пробуют русские супы

Хорошо знакомые многим из вас итальянцы продолжают укреплять российско-итальянскую дружбу. В данном видео итальянское жюри накормили известными нам с детства супами, и вот что из этого получилось!













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