Хорошо знакомые многим из вас итальянцы продолжают укреплять российско-итальянскую дружбу. В данном видео итальянское жюри накормили известными нам с детства супами, и вот что из этого получилось!
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Итальянцы пробуют русские супы
Хорошо знакомые многим из вас итальянцы продолжают укреплять российско-итальянскую дружбу. В данном видео итальянское жюри накормили известными нам с детства супами, и вот что из этого получилось!
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