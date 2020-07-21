Хозяйкам на заметку: 9 кулинарных хитростей

Вы можете сделать приготовление пищи намного проще, если вы знаете, как мыслить нестандартно. Если вам надоело плакать во время нарезки лука или прилипания пищи к кастрюле, для этого есть эта статья. Есть тонны советов, которые вы можете использовать на кухне, чтобы оживить любое блюдо или просто снять стресс с приготовления пищи.



1. Держите хлеб в зубах во время нарезки лука, он впитает пары и не даст вам плакать. 2. Когда кусочки яичной скорлупы застрянут в желтке, используйте скорлупу, чтобы выловить их. 3. Погрузите фрукты в ледяную воду на 5 минут, чтобы их было легче очистить. 4. Открытый ящик — идеальное свободное место для разделочной доски. 5. Чтобы не было крошек при измельчении яиц, подержите нож под холодной водой. 6. Поджарьте свои специи на медленном огне, чтобы усилить аромат их натуральных масел. 7. Держите крышку при приготовлении риса закрытой, так как пар помогает приготовить его. 8. Измеряйте ингредиенты по весу, а не по объему при выпекании. 9. Никогда не храните помидоры или цитрусовые в холодильнике, так как холод истощает их вкус и аромат.



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