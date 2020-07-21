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Хозяйкам на заметку: 9 кулинарных хитростей

Вы можете сделать приготовление пищи намного проще, если вы знаете, как мыслить нестандартно. Если вам надоело плакать во время нарезки лука или прилипания пищи к кастрюле, для этого есть эта статья. Есть тонны советов, которые вы можете использовать на кухне, чтобы оживить любое блюдо или просто снять стресс с приготовления пищи. Хозяйкам на заметку: 9 кулинарных хитростей

Хозяйкам на заметку: 9 кулинарных хитростей 1. Держите хлеб в зубах во время нарезки лука, он впитает пары и не даст вам плакать. Хозяйкам на заметку: 9 кулинарных хитростей 2. Когда кусочки яичной скорлупы застрянут в желтке, используйте скорлупу, чтобы выловить их. Хозяйкам на заметку: 9 кулинарных хитростей 3. Погрузите фрукты в ледяную воду на 5 минут, чтобы их было легче очистить. Хозяйкам на заметку: 9 кулинарных хитростей 4. Открытый ящик — идеальное свободное место для разделочной доски. Хозяйкам на заметку: 9 кулинарных хитростей 5. Чтобы не было крошек при измельчении яиц, подержите нож под холодной водой. Хозяйкам на заметку: 9 кулинарных хитростей 6. Поджарьте свои специи на медленном огне, чтобы усилить аромат их натуральных масел. Хозяйкам на заметку: 9 кулинарных хитростей 7. Держите крышку при приготовлении риса закрытой, так как пар помогает приготовить его. Хозяйкам на заметку: 9 кулинарных хитростей 8. Измеряйте ингредиенты по весу, а не по объему при выпекании. Хозяйкам на заметку: 9 кулинарных хитростей 9. Никогда не храните помидоры или цитрусовые в холодильнике, так как холод истощает их вкус и аромат.

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Хозяйкам на заметку: 9 кулинарных хитростей

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Хозяйкам на заметку: 9 кулинарных хитростейПодписаться на мой Instagram

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