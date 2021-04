10 стильных аксессуаров для кухни, которые вернут желание есть дома, а не в ресторане

1. Компактный набор разделочных досок

На кухне должно быть несколько разделочных досок для разных продуктов. / Фото: ozon.ru

2. Сервировочная доска

Круглая деревянная доска используется и для нарезки, и для подачи. / Фото: ivd.ru

3. Декоративное украшение

Своими руками можно оформить свечу или оформить композицию на срезе дерева

4. Стильный заварочный чайник

Стильная посуда превратит чаепитие в настоящий ритуал. / Фото: oboi.ws

5. Термокружка

Термокружка - незаменимый аксессуар, особенно в холода. / Фото: artskills.ru

6. Емкости для хранения

Емкости для хранения в скандинавском стиле всегда уместны. / Фото: kakpostroit.su

7. Хлебница

Хлебница позволит выпечке долго оставаться свежей. / Фото: kuhnya-radost.ru

8. Ваза для цветов

Живые цветы в лаконичной вазе всегда актуальны. / Фото: mykaleidoscope.ru

9. Набор чашек для эспрессо

Чашки с иллюстрациями художника Тома Фроста. / Фото: pinterest.ru

10. Праздничная скатерть или дорожка

Новогодняя дорожка создаст праздничное настроение. / Фото: private-comfort.ru

В последние время домашние обеды и ужины набирают все большую популярность. И это неудивительно , ведь так получается контролировать питание, держать себя в отличной физической форме. А чтобы каждая трапеза дарила хорошее настроение и помогала настроиться на прекрасный день, Novate.ru предлагает список стильных кухонных аксессуаров. Они станут незаменимыми, если вы любите готовить, принимать гостей, а также брать вкусные блюда с собой.Многие хозяйки привыкли пользоваться одной доской для нарезки всех продуктов. Однако любой повар вам скажет, что на кухне должно быть минимум четыре экземпляра: для мяса, для рыбы, для овощей и фруктов, для молочных продуктов. Во-первых, такое разделение необходимо для того, чтобы избежать риска заражения – после разделывания сырого мяса или рыбы на доске остаются бактерии, которые могут попасть в другую еду, если предварительно ее не очистить. Во-вторых, некоторые продукты обладают очень сильным запахом, который впитывается в разделочную доску, особенно если она сделана из дерева. Вот так мы и получаем ломтик груши с ароматом лука.Согласитесь, это малоприятно.Поэтому обязательно купите комплект, состоящий из нескольких экземпляров. Если на кухне мало места, обратите внимание на компактные доски в стильном кейсе для хранения. Лучше всего, если они будут пластиковыми, так как это самый практичный и универсальный материал, и разноцветными, чтобы вы их не путали между собой. Качественные доски не будут портить ножи и не оставят крохотных частиц на пище.Эта вещь просто жизненно необходима зимой, когда вы не хотите долго вылезать из постели или мечтаете об ужине возле камина в компании теплого пледа. Главный плюс деревянной сервировочной доски состоит в том, что она универсальна: ее можно использовать как для нарезки продуктов, так и для подачи блюд. Такая вещь выглядит невероятно красиво и стильно, а качественный материал изготовления станет залогом того, что она прослужит много лет.Чтобы деревянная доска дольше сохраняла свой первоначальный внешний вид, время от времени ее поверхность нужно смазывать минеральным маслом.Несмотря на то, что кухня – это в первую очередь практичная и функциональная комната, которая должна быть удобной, ее нельзя оставлять без украшений. Новогодний декор будет уместен на любой кухне, так как сделает ее уникальной и поможет создать праздничное настроение. Здорово, если вы сделаете вещь своими руками. Это могут быть свечи, украшенные корицей , засушенными апельсинами и бечевкой, либо зимняя композиция, выполненная на срезе дерева. Также красиво будет выглядеть обычная ваза с деревянными ветками, украшенными гирляндами и маленькими елочными игрушками.Чай – главный напиток зимы. За эти три месяца мы выпиваем столько согревающей жидкости, сколько не выпиваем за весь год. Чтобы превратить это действие в настоящую церемонию или ритуал, который будет дарить расслабление и хорошее настроение, следует позаботиться о красивой посуде. В частности, о заварочном чайнике. Выбирайте вариант, который найдет отклик в вашем сердце. Это может быть стильный экземпляр черного цвета, прозрачная модель или с какой-нибудь надписью, например, All You Need is Tea (в пер. с англ. – «всё, что вам нужно – это чай»). Правильно подобранная посуда поможет прочувствовать важность каждого момента и прожить его осознанно.Для людей, которые ведут активный образ жизни, любят путешествия, или просто проводят много времени на работе, незаменимой вещью станет стильная термокружка. Она позволит поддерживать высокую температуру любимых напитков на протяжении долгого времени, чтобы вы могли согреться в любой момент. Выбирайте компактную кружку, которая поместится в сумке, рюкзаке и не займет много места на рабочем столе. Также важным нюансом является легкость открытия, чтобы одно нажатие – и вы уже наслаждаетесь вкусом чая, кофе или какао. Хорошо, если аксессуар выполнен из нержавеющей стали, а корпус имеет двойные стенки – так термокружка сможет сохранять напитки горячими, но при этом не нагреваться снаружи.С ростом популярности открытых полок, актуальными стали и стильные емкости для хранения. Они не только позволяют поддерживать порядок на кухне, но и служат прекрасным декором. Баночки стоит выбирать в зависимости от интерьера комнаты. Если он минималистичный, отдавайте предпочтение ярким емкостям , например, красным или зеленым – они станут отличным акцентом. Если на кухне уже есть яркие детали, обратите внимание на лаконичные баночки, белые или прозрачные. Невероятно популярными являются экземпляры с бамбуковыми крышками – они вписываются в любую стилистику.Несмотря на то, что фанаты правильного питания призывают исключить из рациона хлеб и любую сдобу, они нет-нет, да и появляются в списке имеющихся продуктов. Для этих случаев как раз и нужна хлебница (впрочем, в нее можно положить все, что угодно, наполнение не является принципиальным). Практичным вариантом станет изделие с деревянной крышкой, которую при необходимости можно будет использовать в качестве разделочной доски. Хорошо, если цвет хлебницы будет совпадать с оттенком посуды или емкостей для хранения, расположенных на открытых полках.Живые цветы – лучший декор для любой комнаты, в том числе и кухни. Это может быть аккуратный букет полевых цветов, сухоцветов или домашних роз – для создания теплой атмосферы подойдет любой вариант. Чтобы букет смотрелся красиво и стильно, его нужно поставить в модную вазу. Сейчас в тренде нейтральные варианты, которые не привлекают сильно много внимания, но тем не менее украшают интерьер, например, из выдувного стекла. Также внимания достойны однотонные вазы лаконичных форм в скандинавском стиле.Если вы заядлый кофеман, который не представляет свою жизнь без бодрящего напитка, на вашей кухне обязательно должны присутствовать маленькие кружки для эспрессо, которые повысят градус удовольствия от ежедневного употребления кофе. Фанаты классики обратят внимание на однотонные наборы. Мы же всегда голосуем за милые вещицы, которые дарят праздничное настроение. Чашки с изображением лисы, совы, зайца и суслика, автором которых является английский иллюстратор Том Фрост, дарят ощущения чуда и волшебства. Несмотря на то, что сейчас в моду активно входят салфетки для сервировки стола, которые являются более практичными, все равно они не заряжают кухню такой атмосферой, как скатерть. Стильный, красивый, качественный экземпляр с праздничным мотивом – вещь, которой найдется место на любой кухне. Лучше иметь в запасе два варианта: новогодний, который подойдет для украшения стола в преддверии и во время праздников, а также лаконичный – для всех остальных дней. Скатерть привнесет в интерьер комнаты особое тепло и уют, благодаря чему вы и ваши гости будут чувствовать себя максимально комфортно.