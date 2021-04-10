Горшки для рассады из газет своими руками пошагово. Эко-идея для выращивания рассады

Собственные сеянцы не только здоровее, но и намного дешевле, чем купленные в магазине или на рынке. Их можно выращивать в экологически чистых горшках. Бумажные контейнеры био-разлагаемые, поэтому их можно высаживать в землю вместе с растениями. Сделать такие экологически горшки для рассады можно очень просто. Например, из газет.

Как сделать горшки для рассады из газет? Пошаговый мастер класс

Самостоятельное выращивание рассады действительно очень выгодно. Овощи созревают быстрее, а благодаря контролируемым условиям выращивания в помещении или теплице урожай, в конечном итоге будет выше.

Почему ещё стоит выращивать рассаду самостоятельно?

Некоторые теплолюбивые овощи, например, помидоры, перец, сельдерей и др. выращивают только из рассады. Если сеять их семенами, то в наших климатических условиях на рост этих культур и получение урожая уйдёт гораздо больше времени, которого просто нет. Домашнее выращивание из семян также значительно дешевле покупки готовой рассады.

Можно сэкономить еще больше, если горшки для рассады вы сделаете своими руками из газетной бумаги. Этот материал гипоаллергенен, поэтому всходы можно высаживать в грунт вместе с ними. Таким же образом можно сделать и горшки из туалетной бумаги.

Шаг №1

Итак, начинаем.

Возьмите небольшой предмет в форме правильного цилиндра, например, стакан. Оберните его газетой. С одной стороны, там, где у будущего горшка будет дно, газету нужно будет подвернуть внутрь.

Шаг №2

Бумагу, обёрнутую вокруг цилиндра, скрепляем шнурком. На его конце делаем узелок.

Шаг №3

Теперь аккуратно извлекаем стакан из газеты. Сделать это нужно так, чтобы бумажный горшок сохранил свою форму и не помялся.

Шаг №4

В получившийся горшок медленно насыпаем грунт для рассады. Грунт может быть любым – от покупного, до самодельного.

Шаг №5

Грунт увлажняем и высеиваем в него семена. Воды много лить не нужно, чтобы наш горшочек не размок раньше времени.

Шаг №6

Все горшочки, в которые мы посеяли семена, устанавливаем вертикально в пластиковый (или деревянный) ящик или корзину.

Шаг №7

Всходы обычно появляются за несколько дней. При условии, если вы посадили качественные семена. В это время важно постоянно контролировать нужный уровень влажности грунта в горшках.

Шаг №8

Чтобы защитить молодую рассаду от холода, на начальном этапе её выращивания, используйте защитные колпаки. Их можно сделать из пластиковой бутылки.

Шаг №9

На постоянное место рассаду можно будет высаживать, когда у неё появятся хорошо развитые листья. Окрепшей рассаде уже будут не страшны низкие весенние температуры.

Высаживать рассаду, как мы уже говорили, можно прямо в бумажных горшках, так как они абсолютно безвредны для почвы и полностью экологически чистые.

Фото claudia.pl

И смотрим видео, где вам очень хорошо покажут, как сделать такие стаканчики под рассаду. Всё чётко и по делу, без воды!