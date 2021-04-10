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Горшки для рассады из газет своими руками пошагово. Эко-идея для выращивания рассады

Горшки для рассады из газет своими руками пошагово. Эко-идея для выращивания рассады

Горшочки из газеты для выращивания рассады

Собственные сеянцы не только здоровее, но и намного дешевле, чем купленные в магазине или на рынке. Их можно выращивать в экологически чистых горшках. Бумажные контейнеры био-разлагаемые, поэтому их можно высаживать в землю вместе с растениями. Сделать такие экологически горшки для рассады можно очень просто. Например, из газет.

Как сделать горшки для рассады из газет? Пошаговый мастер класс

Самостоятельное выращивание рассады действительно очень выгодно. Овощи созревают быстрее, а благодаря контролируемым условиям выращивания в помещении или теплице урожай, в конечном итоге будет выше.

Почему ещё стоит выращивать рассаду самостоятельно?

Некоторые теплолюбивые овощи, например, помидоры, перец, сельдерей и др. выращивают только из рассады. Если сеять их семенами, то в наших климатических условиях на рост этих культур и получение урожая уйдёт гораздо больше времени, которого просто нет. Домашнее выращивание из семян также значительно дешевле покупки готовой рассады.

Рассада в горшках из газет

Можно сэкономить еще больше, если горшки для рассады вы сделаете своими руками из газетной бумаги. Этот материал гипоаллергенен, поэтому всходы можно высаживать в грунт вместе с ними. Таким же образом можно сделать и горшки из туалетной бумаги.

Итак, начинаем.

Шаг №1

Возьмите небольшой предмет в форме правильного цилиндра, например, стакан. Оберните его газетой. С одной стороны, там, где у будущего горшка будет дно, газету нужно будет подвернуть внутрь.

Горшки для рассады из газет. Шаг №1

Шаг №2

Бумагу, обёрнутую вокруг цилиндра, скрепляем шнурком. На его конце делаем узелок.

Горшки для рассады из газет. Шаг №2

Шаг №3

Теперь аккуратно извлекаем стакан из газеты. Сделать это нужно так, чтобы бумажный горшок сохранил свою форму и не помялся.

Горшки для рассады из газет. Шаг №3

Шаг №4

В получившийся горшок медленно насыпаем грунт для рассады. Грунт может быть любым – от покупного, до самодельного.

Горшки для рассады из газет. Шаг №4

Шаг №5

Грунт увлажняем и высеиваем в него семена. Воды много лить не нужно, чтобы наш горшочек не размок раньше времени.

Горшки для рассады из газет. Шаг №5

Шаг №6

Все горшочки, в которые мы посеяли семена, устанавливаем вертикально в пластиковый (или деревянный) ящик или корзину.

Горшки для рассады из газет. Шаг №6

Шаг №7

Всходы обычно появляются за несколько дней. При условии, если вы посадили качественные семена. В это время важно постоянно контролировать нужный уровень влажности грунта в горшках.

Горшки для рассады из газет. Шаг №7

Шаг №8

Чтобы защитить молодую рассаду от холода, на начальном этапе её выращивания, используйте защитные колпаки. Их можно сделать из пластиковой бутылки.

Горшки для рассады из газет своими руками пошагово. Эко-идея для выращивания рассады

Шаг №9

На постоянное место рассаду можно будет высаживать, когда у неё появятся хорошо развитые листья. Окрепшей рассаде уже будут не страшны низкие весенние температуры.

Горшки для рассады из газет. Шаг №9

Высаживать рассаду, как мы уже говорили, можно прямо в бумажных горшках, так как они абсолютно безвредны для почвы и полностью экологически чистые.

Фото claudia.pl

И смотрим видео, где вам очень хорошо покажут, как сделать такие стаканчики под рассаду. Всё чётко и по делу, без воды!

 

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