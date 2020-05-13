Технологии, которые составляют концепт smart-города

Технологии сегодня развиваются семимильными шагами. Уже существует концепт «умного дома», однако прогресс и не думает останавливаться на достигнутом. Следующий шаг - создание полноценного «умного города», жизнь в котором будет настолько же безопасной, насколько и комфортной. Но вот что должно делать этот город таким, представляют не все. Вашему вниманию 11 технологических концептов, без которых невозможно представить «умный город».
1. Дата-центр
Единая база данных граждан для удобства и безопасности. /Фото: cosmonova.net Цифровое пространство можно активно использовать не только для развлечений, но и для обеспечения безопасности и удобного проживания граждан. С помощью всеобщей базы данных полиция будет иметь нужную информацию о потерпевших или подозреваемых, а врачи получают быстрый доступ к медицинской карте пациента, в каком бы состоянии тот не находился.
2. Универсальное приложение для граждан
И такси вызвать, и властям пожаловаться. /Фото: aggeek.ru Комфорт проживания - это один из основополагающих принципов существования умного города. Поэтому, чтобы повседневные заботы стали проще, предполагается подключить всех граждан к единому приложению, благодаря которому можно решать многие вопросы. Так, теперь с его помощью можно и такси вызвать, и коммунальные службы на дом, и даже отправить жалобу мэру.
3. Беспилотный транспорт
Электромобили - идеальный транспорт для умного города. /Фото: naked-science.ru В умном городе планируется не просто курсирование транспорта на автопилоте. Этот процесс хотят сделать системным: все автомобили подключат к единой сети, а составлять маршруты они будут, исходя из расположения других машин, что минимизирует возможность создания аварийных ситуаций на дорогах.
4. Умная парковка
Для современных автомобилей и парковки соответствующие. /Фото: bramasys.com Ка показывает статистика, каждая четвёртая пробка на дороге образуется потому, что кто-то из автомобилистов долго ищем место для парковки. Для того, чтобы облегчить этот процесс, были придуманы специальные парковочные сенсоры, которые успешно работают в нескольких городах Европы и Америки. Они считывают информацию о длительности пребывания автомобиля на стоянке, а также автоматически снимают за это время необходимую сумму денег с карты владельца. Все данные, которыми располагает система, можно найти в специальном мобильном приложении.
5. Локаторы выстрелов
Безопасность - превыше всего. /Фото: CPR.org Эта интересная система уже давно практикуется в ряде американских населённых пунктов и станет отличной идеей для умного города. Суть ее работы проста: с помощью специальных датчиков фиксируется количество выстрелов и их локализация, а полученные данные немедленно отправляются в полицию.
6. Умное освещение
Само знает, когда включиться. /Фото: freshsight.ru Такие системы постепенно вводят в разных городах, в умном они также явно будут. Принцип работы такого ноу-хау заключается в том, что интенсивность излучения может варьироваться, подстраиваясь под естественное освещение, например, увеличиваться во время дождя.
7. Альтернативная энергия
Энергонезависимость - в приоритете. /Фото: rodovid.me Зелёная энергия - бич современного мира. Поэтому совсем неудивительно, что и в умном городе упор будет делаться именно на альтернативные источники. Наиболее подходящим вариантом сегодня считают солнечные батареи - их можно установить буквально на каждую крышу, а в связке с другими системами энергоснабжения, город может вполне стать независимым от традиционных источников.
8. Система видеонаблюдения
Камеры на улицах во имя безопасности. /Фото: RIA.ru Конечно, система видеонаблюдения уже давно прочно вошла в нашу жизнь и помогает в поддержке порядка на улицах. Однако в умном городе эта практика приобретает новые черты. Так, например, камеры могут не только снимать происходящее, но и распознавать лица тех, кто попадает в ее поле зрения. Это необходимо для того, чтобы фиксировать лиц с криминальным прошлым или для быстрого поиска пропавших людей.
9. Умные мусорные баки
К проблеме мусора стоит также подходить с умом. /Фото: mirfactov.com Не стоит забывать и о проблеме любого города - мусоре. В Лондоне к этому вопросу с недавних пор стали подходить с точки зрения технического прогресса, используя умные урны. Такие контейнеры станут отличной деталью для умного города, ведь они не только показывают прохожим об уровне заполненности и не позволяют расплодиться в них крысам, но и оповещает коммунальные службы, когда их следует очистить.
10. Публичность информации
Открытость - залог доверия. /Фото: Notebookcheck-ru.com Публичность и открытость власти - это один из основополагающих факторов функционирования умного города. Жители должны всегда иметь доступ к информации, которая относится к их месту проживания. Поэтому с помощью умных датчиков планируется собирать необходимые данные, а затем выкладывать их, к примеру, на сайте города, как это уже сейчас делают в Лондоне. И речь идёт не только о принятых властью решениях, но даже расписание общественного транспорта и показания погоды.
11. Противопожарные датчики
Оповещатели пламени - в каждую опасную зону. /Фото: alekstroy.com Одно дело - просто иметь систему пожаротушения в жилом доме, и совсем другое - бороться с огнём в тех местах, о которых обычно забывают. В умном городе предполагается установить специальные датчики, которые будут фиксировать возникновение пламени в заброшенных зданиях, которые зачастую не только сами быстро горят, но и от них пожар с лёгкостью может перебраться на жилую территорию. Работать же такие устройства будут в связке со стандартными системами.
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