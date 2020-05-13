Технологии, которые составляют концепт smart-города

Технологии сегодня развиваются семимильными шагами. Уже существует концепт «умного дома», однако прогресс и не думает останавливаться на достигнутом. Следующий шаг - создание полноценного «умного города», жизнь в котором будет настолько же безопасной, насколько и комфортной. Но вот что должно делать этот город таким, представляют не все. Вашему вниманию 11 технологических концептов, без которых невозможно представить «умный город».





1. Дата-центр

2. Универсальное приложение для граждан

3. Беспилотный транспорт

4. Умная парковка

5. Локаторы выстрелов

6. Умное освещение

7. Альтернативная энергия

8. Система видеонаблюдения

9. Умные мусорные баки

10. Публичность информации

11. Противопожарные датчики