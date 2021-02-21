Откуда взялось победоносное «ура», и Почему иностранцы перенимали боевой клич отважных русских

Веками русские воины защищали свои рубежи и ходили на врага в атаку с боевым выкриком «Ура!». Этот могучий устрашающий призыв слышали в альпийских горах, на сопках Маньчжурии, под Москвой и в Сталинграде. Победоносное «Ура!» нередко обращало врага в бегство в необъяснимой панике. И несмотря на то, что этот клич имеет аналоги во многих современных языках, одним из самых узнаваемых в мире является именно русский вариант.
Основные версии происхождения
«Ура» снятию Ленинградской блокады. /Фото: tumentoday.ru
Традиционно само слово «ура» закрепилось в нашем сознании с конкретными призывами к действию, решительности и победе. С ним поднимались в атаку даже на многократно превосходящие силы противника. Причем во множестве случаев успешно. Воодушевляющую силу русского «ура» не оспаривает никто. Дискуссии возникают лишь по поводу происхождения слова. Историки с лингвистами рассматривают несколько версий рождения боевого клича.
Согласно первой распространенной гипотезе «ура», как и увесистый ряд иных слов, позаимствовали из тюркского языка. Эта этимологическая версия видит слово модификацией иностранного слова «юр», что обозначает «оживленный» либо «подвижный». Кстати, слово «юра» с тюркскими корнями имеется в современном болгарском и переводится как «нападаю».
По второй версии, клич опять-таки заимствован у тюрков, но уже от «урман», что означает «бить». В сегодняшнем азербайджанском встречается слово «вур» - «бей». Сторонники этого варианта трансформации настаивают на цепочке «Вура!» - «Ура!». Следующая гипотеза отталкивается от болгарского слова «ургэ», что переводится, как «верх» или «наверх».
Есть вероятность, что изначально с «Ура!» ассоциировалось продвижение к горной вершине, сопровождавшееся призывным кличем. Имеет место и гипотеза о перенятом боевом призыве у монголо-татар, использовавших в атаках клич «Урак(г)ша!» - производный от «уракх» («вперед»). По этой же логике рассматривается и литовский призыв к бесстрашной атаке «вирай». Прославянская версия гласит, что слово зародилось в одноименных племенах, трансформировавшись из «ураз» (удар) или же «у рай», что после крещения Руси означало «в рай».
Попытки Петра I заменить традиционное «ура» «виватом»
Победное «Ура!». /Фото: fotoprizer.ru
Русской армии несколько десятилетий запрещалось выкрикивать «Ура!». В 1706 году соответствующий указ был издан реформатором Петром Великим. К документу, регламентирующему боевые традиции пехоты и конницы, прилагалась развернутая инструкция. Если в боевом подразделении кто-то закричит «ура!», то офицер данной роты или полка будет наказан со всей суровостью, вплоть до «…повесить без всякого милосердия…». Солдата же, проигнорировавшего царское повеление, разрешалось тут же заколоть вышестоящей офицерской рукой.
Любопытно, что флота такой запрет не коснулся, и русским матросам за «ура» никаких наказаний не полагалось. Неугодный боевой клич Петр I с легкой руки заменил на чуждый русским «Виват!». Но уже к экватору 18 века «виват» постепенно поступается позициями, и в боевое братство возвращается доброе армейское «ура». В сражениях Семилетней войны в правление петровой дочери Елизаветы русские солдаты уже смело использовали полюбившийся клич. А при фельдмаршальском объезде войск в 1757-м рокотало: «…премилосердной матушке Елизавете Петровне на множество лет: ура, ура, ура!». С того исторического периода слово «Ура!» и начало приобретать тот самый смысл, который в него вкладывается сегодня.
Даже носители самых высоких званий в ходе горячих сражений не гнушались выкрикивать боевое русское «Ура!», ведя за собой полки. Так повелось, что молчаливая атака русской армии совершенно не вяжется с отечественным народным менталитетом. Сам по себе клич «Ура!» выступает мощным эмоциональным трамплином, выводящим ненависть к врагу и оперативные возможности на совершенно другой уровень.
Что выкрикивали в бою другие народы и перенятое иностранцами «ура»
Без «Ура!» сегодня не обходятся торжественные военные мероприятия. /Фото: st.komkur.info
Кельты и германцы, призывая соратников к бою, в один голос запевали боевые песни. Римские же легионеры выкрикивали: «Да здравствует смерть!» Средневековые представители английских и французских войск традиционно пользовались фразой: «Dieu et mon droit» (в переводе - «Бог и мое право»). Наполеоновские подопечные неизменно вступали в бой с кличем «За императора!», а немцы на свой лад кричали «Вперед!». Причем последние отличились впоследствии заимствованием русского «Ура!».
В 19 веке в устав немецкой армии было введено созвучное русскому выкрику «Hurra!» (трактовалось подобно русскому аналогу). Историки полагают, что причина кроется в победоносных прусских походах русской армии веком ранее. Якобы, немцы вместе с перенятым кличем надеялись повторить и боевую славу Российской империи. Интересная история связана и с французским восприятием нашего «ура». На первых порах французы услышали в этом слове свое искаженное «о ра», что перевели, как «На крысу!». Оскорбившись такими сравнениями со стороны боевого оппонента, они не придумали ничего другого, как ответить русским «О ша» («На кошку»). В какой-то период «ура» выкрикивали и турки. Ранее же они использовали в атаках «Алла» (в переводе -«Аллах»). Если полагать, что происхождение слова все же тюркское, то выходит, что оно вернулось к туркам, пройдя Европу. После побед над наполеоновскими армейцами русский клич «Ура!» перекочевал и в английскую армию.
Однако известны и такие народы, которые отвергали любые заимствования и неизменно использовали исключительно национальные выражения. Например, осетины произносят боевое «Марга!», что обозначает «убей». Израильские атакующие кричат «Хедад!», что является своеобразным омофоном эха. Японцы известны на весь мир своим пресловутым «Банзай!», что трактуется как "десять тысяч лет". Своим кличем они желали императору прожить именно столько. Полную фразу в бою произносить не совсем уместно, поэтому озвучивается лишь конец фразы.
А ведь иностранцы заимствовали не только клич, но и русские песни. Так, советская песня «Катюша» стала главной мелодией итальянского Движения Сопротивления.
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