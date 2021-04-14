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Клематис: правила посадки и ухода

Тот, кто однажды решился посадить в своём саду клематис, «рискует» впоследствии стать большим почитателем и знатоком этого растения. Потому что цветы эти обладают многочисленными достоинствами, радующими садовода, и к тому же отличаются огромным разнообразием.

Клематис: правила посадки и ухода

Клематисы восхитительно красивы как в отдельных цветках, так и в своей массе: их звездные россыпи на стене зелени непременно притягивают все взгляды. Форма цветочков, их размеры и цвет разнообразны: в зависимости от сорта (которых не одна сотня). Светло-розовые и ярко-красные, белые и голубые, фиолетовые и жёлтые; крупные и мелкие, с округлыми и вытянутыми лепестками: клематисы очень живописны! Удержаться от очарования вьющейся, устремляющейся ввысь красоты невозможно.

Украшение беседок и заборов

Клематисы – вьющиеся лианы, поэтому они отлично подходят для ограждения: их можно пустить по забору, и они не только послужат ширмой на участке, но и придадут границе дачи или особняка непревзойдённое цветочное великолепие.

Клематис: правила посадки и ухода

Ими можно оформить беседки, стены домов. Буйная масса цветов станет самым лучшим для них украшением. Тем более, что большая часть этих волшебных лиан цветёт практически весь сезон с некоторой летней паузой.

Арки и перголы, обвитые клематисами, – также радость и гордость хозяина.

Несложный уход

Уход за клематисами (которые, кстати, называют еще ломоносами и лозинками) приятный. Это долгожители, которые, раз поселившись в саду, могут пышно цвести в нём десятилетия. От садовода требуется лишь знание особенностей своего питомца и следование некоторым несложным правилам.

Клематис: правила посадки и ухода

Все клематисы любят свет, тепло, луночный полив и подкормку. Что не любят – так это полив на «голову» и жар «в ногах». Поэтому при посадке возле дома надо избежать вероятности стекания дождевой воды с крыши на растение. А возле «ног», то есть по краю лунки, рекомендуется высадить средней высоты однолетники, которые затенят нижнюю часть побегов лианы. Надо проследить и за тем, чтобы тень от беседки или дома не падала на растение, и место не слишком продувалось ветрами.

Главное же, что должен знать владелец клематиса (уже при его приобретении), – какой группы обрезки его подопечный?

Ежегодное возрождение

Большинство этих красавцев осенью «подстригают» и «прячут»: обрезают всю (порой многометровую) зелёную массу на определённую длину, посыпают золой и сверху укрывают непромокаемым ящичком (некоторых из них утепляют). Вот и вся процедура: легко и просто (между тем, это самое важное мероприятие!). А весной, словно птица Феникс, вьюны с фантастической скоростью возрождаются. За сутки побеги могут прибавлять по десять сантиметров прироста!

Клематис: правила посадки и ухода

Не обрезают растения только первой группы обрезки (по международной классификации, их три). В эту группу входят так называемые «княжики» (подрод ломоносов) и некоторые сорта, скрещенные с «горными» клематисами. Вторую «подстригают» примерно на полтора метра, третью – на 10-15 сантиметров.

Какие лучше?

За счёт длительного цветения «третьей группы» и наиболее лёгкого ухода за ней, садоводы зачастую склоняются к выбору именно этих лозинок. Между тем, хороши все.


  • Ломоносы первой группы иногда прореживают с санитарной целью, раз в пятилетку осуществляют «омолаживающую» обрезку после цветения. Перезимовывают они прямо на шпалере, выдерживая даже сорокаградусные морозы. Радуют цветами с ранней весны до самого конца июня.

  • «Номер два». Это группа крупноцветковых гибридов (Флорида, Патенс, Ланугиноза). Цветы появляются на прошлогодних побегах, поэтому обрезка не очень короткая; требуется складывание побегов в кольцо и зимнее укрытие. Однако часто садоводы, упрощая уход, обходятся с ними в части обрезки, как и с третьей группой.

  • «Номер три». Самая сильная обрезка и наибольшая непритязательность именно у этой группы: Жакмана, Витицелла, Интегрифолия и др. Цветут эти клематисы продолжительно и обильно, переносят заморозки до тридцати градусов. Они наименее требовательны к подкормкам и наиболее засухоустойчивы.


Клематис: правила посадки и ухода

Как размножить

Не влюбиться в клематисы невозможно, а полюбив их, непременно возникает желание иметь их в саду больше.

Размножить клематис – поистине королевскую лиану – не так и трудно. Способов для этого немало:


  • семенами,

  • черенкованием,

  • отводками,

  • а также делением куста.

Клематис: правила посадки и ухода

Наиболее простой для садовода и надёжный способ – с помощью отводков. Побег лозинки полностью закапывают в грунт, и в продолжение летнего сезона из каждого междоузлия прорастает новый кустик.

Соседство с розами

И несколько слов о «дружбе» клематиса с ещё одним королевским цветком – розой. Садоводы обожают сажать их вместе: это услаждающая глаз цветочная комбинация. Неспроста розоводы с течением времени влюбляются в клематисы, а разводящие ломоносы становятся параллельно и обожателями роз.

Клематис: правила посадки и ухода

Фиолетово-розовые, бело-голубые, красно-жёлтые композиции из этих цветов по-настоящему великолепны, так что сам труд по их разведению становится радостью.

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