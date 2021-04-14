Клематис: правила посадки и ухода

Тот, кто однажды решился посадить в своём саду клематис, «рискует» впоследствии стать большим почитателем и знатоком этого растения. Потому что цветы эти обладают многочисленными достоинствами, радующими садовода, и к тому же отличаются огромным разнообразием.

Клематисы восхитительно красивы как в отдельных цветках, так и в своей массе: их звездные россыпи на стене зелени непременно притягивают все взгляды. Форма цветочков, их размеры и цвет разнообразны: в зависимости от сорта (которых не одна сотня). Светло-розовые и ярко-красные, белые и голубые, фиолетовые и жёлтые; крупные и мелкие, с округлыми и вытянутыми лепестками: клематисы очень живописны! Удержаться от очарования вьющейся, устремляющейся ввысь красоты невозможно.

Украшение беседок и заборов

Клематисы – вьющиеся лианы, поэтому они отлично подходят для ограждения: их можно пустить по забору, и они не только послужат ширмой на участке, но и придадут границе дачи или особняка непревзойдённое цветочное великолепие.

Ими можно оформить беседки, стены домов. Буйная масса цветов станет самым лучшим для них украшением. Тем более, что большая часть этих волшебных лиан цветёт практически весь сезон с некоторой летней паузой.

Арки и перголы, обвитые клематисами, – также радость и гордость хозяина.

Несложный уход

Уход за клематисами (которые, кстати, называют еще ломоносами и лозинками) приятный. Это долгожители, которые, раз поселившись в саду, могут пышно цвести в нём десятилетия. От садовода требуется лишь знание особенностей своего питомца и следование некоторым несложным правилам.

Все клематисы любят свет, тепло, луночный полив и подкормку. Что не любят – так это полив на «голову» и жар «в ногах». Поэтому при посадке возле дома надо избежать вероятности стекания дождевой воды с крыши на растение. А возле «ног», то есть по краю лунки, рекомендуется высадить средней высоты однолетники, которые затенят нижнюю часть побегов лианы. Надо проследить и за тем, чтобы тень от беседки или дома не падала на растение, и место не слишком продувалось ветрами.

Главное же, что должен знать владелец клематиса (уже при его приобретении), – какой группы обрезки его подопечный?

Ежегодное возрождение

Большинство этих красавцев осенью «подстригают» и «прячут»: обрезают всю (порой многометровую) зелёную массу на определённую длину, посыпают золой и сверху укрывают непромокаемым ящичком (некоторых из них утепляют). Вот и вся процедура: легко и просто (между тем, это самое важное мероприятие!). А весной, словно птица Феникс, вьюны с фантастической скоростью возрождаются. За сутки побеги могут прибавлять по десять сантиметров прироста!

Не обрезают растения только первой группы обрезки (по международной классификации, их три). В эту группу входят так называемые «княжики» (подрод ломоносов) и некоторые сорта, скрещенные с «горными» клематисами. Вторую «подстригают» примерно на полтора метра, третью – на 10-15 сантиметров.

Какие лучше?

За счёт длительного цветения «третьей группы» и наиболее лёгкого ухода за ней, садоводы зачастую склоняются к выбору именно этих лозинок. Между тем, хороши все.



Ломоносы первой группы иногда прореживают с санитарной целью, раз в пятилетку осуществляют «омолаживающую» обрезку после цветения. Перезимовывают они прямо на шпалере, выдерживая даже сорокаградусные морозы. Радуют цветами с ранней весны до самого конца июня.



«Номер два». Это группа крупноцветковых гибридов (Флорида, Патенс, Ланугиноза). Цветы появляются на прошлогодних побегах, поэтому обрезка не очень короткая; требуется складывание побегов в кольцо и зимнее укрытие. Однако часто садоводы, упрощая уход, обходятся с ними в части обрезки, как и с третьей группой.



«Номер три». Самая сильная обрезка и наибольшая непритязательность именно у этой группы: Жакмана, Витицелла, Интегрифолия и др. Цветут эти клематисы продолжительно и обильно, переносят заморозки до тридцати градусов. Они наименее требовательны к подкормкам и наиболее засухоустойчивы.



Как размножить

Не влюбиться в клематисы невозможно, а полюбив их, непременно возникает желание иметь их в саду больше.

Размножить клематис – поистине королевскую лиану – не так и трудно. Способов для этого немало:



семенами,



черенкованием,



отводками,



а также делением куста.



Наиболее простой для садовода и надёжный способ – с помощью отводков. Побег лозинки полностью закапывают в грунт, и в продолжение летнего сезона из каждого междоузлия прорастает новый кустик.

Соседство с розами

И несколько слов о «дружбе» клематиса с ещё одним королевским цветком – розой. Садоводы обожают сажать их вместе: это услаждающая глаз цветочная комбинация. Неспроста розоводы с течением времени влюбляются в клематисы, а разводящие ломоносы становятся параллельно и обожателями роз.

Фиолетово-розовые, бело-голубые, красно-жёлтые композиции из этих цветов по-настоящему великолепны, так что сам труд по их разведению становится радостью.