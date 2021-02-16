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9 книг, которые читаются за одну ночь

Представляю подборку книг, способных подарить вам целую ночь (или целый день) невероятных впечатлений и оставить приятное послевкусие!




9 книг, которые читаются за одну ночь книги, ночь, чтение






1. Джон Фаулз «Коллекционер»





Одинокий недалекий молодой человек неожиданно выигрывает огромную сумму денег в лотерею. Что он с ней сделает, особенно если учитывать его страсть к коллекционированию бабочек и тайную любовь к местной красавице? В истории противостояния маньяка и его жертвы Фаулз увидел противоборство Добра и Зла, примитивного обывателя и возвышенного художника, Любви, Смерти и Красоты.

1. Джон Фаулз «Коллекционер» книги, ночь, чтение





2. Джейн Остен «Гордость и предубеждение»





Это роман в традиционном понимании слова — не женский, не любовный, а просто классический, вечный, искренний роман. И так трудно вернуться из старой доброй Англии с ее эпичными страстями и уютными интерьерами в нашу серую шумную современность, что хочется остаться в нем навсегда. Как и в любой хорошей книге.

2. Джейн Остен «Гордость и предубеждение» книги, ночь, чтение





3. Дэниел Киз «Множественные умы Билли Миллигана»





Билли просыпается и обнаруживает, что находится в тюремной камере. Ему сообщают, что он обвиняется в изнасиловании и ограблении. Билли потрясен: он ничего этого не делал! Последнее, что он помнит, — это как хотел броситься вниз с крыши здания школы.
Ему говорят, что с тех пор прошло семь лет.

3. Дэниел Киз «Множественные умы Билли Миллигана» книги, ночь, чтение





4. Габриэль Гарсиа Маркес «Вспоминая моих грустных шлюх»





Одна из тех книг, которые выбрасывают вас из реальности и заставляют спрашивать: «Что это было?». Пронзительная, грустная, атмосферная история жизни и любви — случайной любви, ненастоящей любви, поздней, последней и самой гибельной любви, которая позволяет человеку хотя бы на мгновение увидеть мир таким, каков он есть.

4. Габриэль Гарсиа Маркес «Вспоминая моих грустных шлюх» книги, ночь, чтение





5. Стивен Кинг «Рита Хейуорт, или Побег из Шоушенка»





Если в какой-то момент вы начнете сомневаться в силе человеческого духа, просто прочитайте «Побег из Шоушенка». Это история невинного человека, приговоренного к пожизненному заключению в тюремном аду. История выживания там, где выжить практически невозможно. Величайшая история побега и спасения.

5. Стивен Кинг «Рита Хейуорт, или Побег из Шоушенка» книги, ночь, чтение





6. Иэн Макьюэн «Амстердам»





Двое друзей — преуспевающий главный редактор популярной ежедневной газеты и знаменитый композитор, работающий над «Симфонией тысячелетия», — заключают соглашение об эвтаназии: если один из них впадет в состояние беспамятства и перестанет себя контролировать, то другой обязуется его убить… Изящный, завораживающий роман о том, как легко человек способен разрушить все вокруг себя.

6. Иэн Макьюэн «Амстердам» книги, ночь, чтение





7. Диана Сеттерфилд «Тринадцатая сказка»





Готическая история, в которой есть старинное мрачное поместье, семейные тайны, призраки, хитросплетение судеб и ощущение недосказанности, захватывает и не отпускает, пока не будет прочитана последняя страница. В этом романе прекрасно все: сюжет, атмосфера, характеры, язык и изысканный стиль. Бессонная ночь гарантирована.

7. Диана Сеттерфилд «Тринадцатая сказка» книги, ночь, чтение





8. Дуглас Адамс «Автостопом по галактике»





Книга, которая огорошивает и ошарашивает с первых же страниц. Наверное, настоящее путешествие по галактике именно таким и должно быть — с невероятными приключениями и неправдоподобными ситуациями, с тоннами юмора и сарказма. В общем, путешествуйте автостопом и читайте Адамса.

8. Дуглас Адамс «Автостопом по галактике» книги, ночь, чтение





9. Виктор Пелевин «Омон Ра»





«Омон Ра» — это жуткая история о том, как кровавый советский режим запускал в космос корабли на человеческой тяге, а происходило это в действительности или… По мнению одного из собратьев по перу, Пелевина можно читать с начала, с середины, с конца — как священное писание. Очень точно подмечено. И этот небольшой роман точно не оставит вас равнодушным, мы обещаем.

9. Виктор Пелевин «Омон Ра» книги, ночь, чтение





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