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16 ситуаций, когда у людей за три секунды испортилось настроение


16 ситуаций, когда у людей за три секунды испортилось настроение

Случается так, что у тебя хорошее настроение, ты счастлив, а через секунду все портится. То проезжающая машина обольет, то милые животные вдруг оказывается кровожадными. Мы собрали 16 ситуаций, когда у людей за три секунды испортилось настроение.

1. Вот, что бывает, когда читаешь новости за рулем!


День, который начинается в фонтане, априори нельзя назвать удачным! | Фото: kalaputski.ru.

День, который начинается в фонтане, априори нельзя назвать удачным! | Фото: kalaputski.ru.

 

2. «Мама-а-а-а-а, кроватка на меня напала и не отпускает!»


Даже у детей бывают тяжелые дни. | Фото: Приколы на Досенг.

Даже у детей бывают тяжелые дни. | Фото: Приколы на Досенг.

 

3. Кажется, белое платье уже не такое белое...


День свадьбы - самый счастливый день! | Фото: Fakten Guru.

День свадьбы - самый счастливый день! | Фото: Fakten Guru.

 

4. «Понедельник, ранее утро, крокодил...»


16 ситуаций, когда у людей за три секунды испортилось настроение

«Уважаемый крокодил, может кофе?» | Фото: Primeira Hora.

 

5. Как за одну секунду лишитmся уверенности в себе и хорошего настроения


Кажется, я увидел, как ее хорошее настроение село в машину и уехало! | Фото: Мир мужчины.

Кажется, я увидел, как ее хорошее настроение село в машину и уехало! | Фото: Мир мужчины.

 

6. «Вообще-то, наш енот очень милый, просто встал не с той ноги!»


Страстный «поцелуй» милейшего создания. | Фото: Reddit.

Страстный «поцелуй» милейшего создания. | Фото: Reddit.

 

7. «Яйца как будто специально придуманы такой формы, чтобы портить людям настроение!»


Потеря потерь! | Фото: Юмор каждый день.

Потеря потерь! | Фото: Юмор каждый день.

 

8. «Мой парень очень симпатичный! К нему все время пристают девушки, а сегодня его, вообще, чуть не украл орел!
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16 ситуаций, когда у людей за три секунды испортилось настроение

«Уж лучше бы нагадил...» | Фото: pixmafia.com.

 

9. «Когда в следующий раз будем спускать лодку, надо бы не забыть отцепить ее от машины!»


Спуск лодки на воду прошел не по плану. | Фото: Zefirka.

Спуск лодки на воду прошел не по плану. | Фото: Zefirka.

 

10. В этот момент он рассказывал детям, как можно и как нельзя себя вести...


16 ситуаций, когда у людей за три секунды испортилось настроение

«Папа показал, что бывает, когда балуешься у реки!» | Фото: Курс валют.

 

11. «Нужно уметь вовремя затормозить, что бы что-то другое не затормозило тебя...»


Какое необычное украшение на елку. | Фото: Zefirka.

Какое необычное украшение на елку. | Фото: Zefirka.

 

12. «Вот стою и гадаю: откапывать или подождать до весны...»


А ведь снег вообще не обещали... | Фото: Приколы на Досенг.

А ведь снег вообще не обещали... | Фото: Приколы на Досенг.

 

13. Так приятно было осознать, что какая-то запасливая белочка выбрала именно твою машину в качестве сундука для орешков


По мнению Novate.ru, остается только уступить машину белке. | Фото: HappyNews.

По мнению Novate.ru, остается только уступить машину белке. | Фото: HappyNews.

 

14. «Где-то я слышала, что подорожник помогает в таких ситуациях!»


16 ситуаций, когда у людей за три секунды испортилось настроение

«А вдруг поможет?» | Фото: NWCOD.COM.

 

15. «Кажется, сама Вселенная против того, чтобы я выпила бокальчик вина!»


Это ли не знак? | Фото: Mixnews.

Это ли не знак? | Фото: Mixnews.

 

16. Нужно рассказывать, как жильцы нашего дома отметили первое мая?


16 ситуаций, когда у людей за три секунды испортилось настроение

«Отменно» погудели на балконе! | Фото: Yaplakal.

 

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16 ситуаций, когда у людей за три секунды испортилось настроение

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16 ситуаций, когда у людей за три секунды испортилось настроениеПодписаться на мой Instagram
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