10 мест в Тель-Авиве, куда ходят сами тельавивцы

The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, все о нем знаете. В этом выпуске — Тель-Авив, без рынка Кармель и бульвара Ротшильда.



Обычно тельавивцы выходят из своих домов, чтобы поесть, выпить, погулять с ребенком или собакой и поработать. Поэтому в списке мест, где они встречаются друг с другом, — кафе, бары, рестораны и несколько парков с большими газонами и детскими площадками.







Бар и библиотека Port Said

Блошиный рынок в Яффо

Парк Sarona

Фермерский рынок в порту

Ресторан Cordelia

Секретный бар Suramare

Отель Norman

Музей искусств и Опера

Бары Флорентина