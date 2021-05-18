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10 мест в Тель-Авиве, куда ходят сами тельавивцы

The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, все о нем знаете. В этом выпуске — Тель-Авив, без рынка Кармель и бульвара Ротшильда.

Обычно тельавивцы выходят из своих домов, чтобы поесть, выпить, погулять с ребенком или собакой и поработать. Поэтому в списке мест, где они встречаются друг с другом, — кафе, бары, рестораны и несколько парков с большими газонами и детскими площадками.

10 мест в Тель-Авиве, куда ходят сами тельавивцы



 

Бар и библиотека Port Said


10 мест в Тель-Авиве, куда ходят сами тельавивцы

10 мест в Тель-Авиве, куда ходят сами тельавивцы

Port Said — библиотека и бар-ресторан с хорошей (и недорогой) ближневосточной кухней. Если вы крутитесь в тель-авивской тусовке, то с большой вероятностью встретите здесь хотя бы одно знакомое лицо. А скорее всего, и пять. Как это выходит при таком небольшом пространстве — остается загадкой. Здесь не зазорно присесть на ступеньки, чтобы выпить пива и поболтать с израильтянами.

Блошиный рынок в Яффо


10 мест в Тель-Авиве, куда ходят сами тельавивцы

10 мест в Тель-Авиве, куда ходят сами тельавивцы

Район блошиного рынка в Яффо известен не только развалами, в которых можно за бесценок отхватить хрустальную пепельницу или советский набор серебряных столовых приборов, но и дизайнерскими бутиками Sharon Brunster и Lara Rosnovsky, небольшими магазинами Ruby Star и Shelly Dahari, мебельным салоном One Bedroom и лавкой парфюмера Zelinsky&Rozen.


10 мест в Тель-Авиве, куда ходят сами тельавивцы

Туристические путеводители по-прежнему указывают центральную улицу Shenkin как главное место для приятного шопинга, хотя на самом деле оно уже давно переместилось в Яффо.

10 мест в Тель-Авиве, куда ходят сами тельавивцы

Здесь же расположен большой шоу-рум Vaingold, в котором можно приобрести одежду российских дизайнеров, таких как Алена Ахмадуллина или Кира Пластинина (последняя как раз набирает популярность именно среди израильтян).

10 мест в Тель-Авиве, куда ходят сами тельавивцы

10 мест в Тель-Авиве, куда ходят сами тельавивцы

ЛГБТ-бар Shpagat


10 мест в Тель-Авиве, куда ходят сами тельавивцы

С 2014 года это заведение носит гордое звание лучшего гей-бара Тель-Авива — по версии журнала Time Out. Крошечное пространство «Шпагата» разбито на четыре уровня, каждый из которых плотно заставлен столами. Их соседство располагает к приятным и легким знакомствам. В культуре местного ЛГБТ-сообщества (которое, кстати, очень велико и, конечно, влиятельно в сфере моды) — открытость и дружелюбие. Сюда заходят люди разных ориентаций, многие с собаками, а кто-то и с детьми — здесь всем рады. В течение недели Shpagat функционирует как обычное кафе-бар, но по выходным в нем проводят интересные неформальные вечеринки, плавно перетекающие на улицу Nahalat Binyamin и соседний бульвар Ротшильда.

Парк Sarona


10 мест в Тель-Авиве, куда ходят сами тельавивцы

10 мест в Тель-Авиве, куда ходят сами тельавивцы

В конце XIX века темплеры основали на берегу реки Аялон (ныне — главной городской магистрали Тель-Авива) поселение и отстроили там свой маленький город — с двух- и трехэтажными жилыми домами, маслодавильнями, рынками и винными погребами. Спустя столетие эта точка на карте видоизменилась: рядом выросли башни Азриэли, зашумели машины, а место торговых рядов заняла свалка и высокий бетонный забор.

10 мест в Тель-Авиве, куда ходят сами тельавивцы

Мэрия Тель-Авива решила взять дело в свои руки и навести порядок. Дома темплеров были отреставрированы и стали новыми площадками для магазинов местных и международных брендов (первым открытием Сароны стал трехэтажный бутик Tommy Hilfiger), ресторанов, винных баров (самый интересный — Tasting Room) и уличных кафе-мороженых, в которых можно взять знаменитый израильский замороженный йогурт с фруктами и сладостями и насладиться им на любой из соседних лужаек.

10 мест в Тель-Авиве, куда ходят сами тельавивцы

На территории разбили парк, построили три детские площадки и организовали зону для пикника (последнее, кстати, можно организовать с помощью кафе Picnic — они снабжают не только продуктовыми наборами, но и плетеными корзинками, пледами и охлажденным вином). В марте 2015 года в Сароне ожидается открытие главного органического рынка Sarona Market, а сразу за ним — крупнейшего торгового центра, Tel-Aviv Fashion Mall.

Фермерский рынок в порту


10 мест в Тель-Авиве, куда ходят сами тельавивцы

10 мест в Тель-Авиве, куда ходят сами тельавивцы

Пока Sarona Market только готовится к открытию, тельавивцы закупаются на фермерском рынке в северном порту города. Местные жители помешаны на органических продуктах, здоровом образе жизни и экзотических свежих товарах, привезенных из кибуцев (местных сельскохозяйственных поселений).

10 мест в Тель-Авиве, куда ходят сами тельавивцы

Здание 12-го ангара было специально спроектировано под рынок, занимающий сегодня более тысячи квадратных метров, оставаясь «натуральным и органическим» во всем: здесь даже прибрежный бриз и солнечную энергию превращают в источник энергии для всего комплекса. На рынке можно найти ароматные специи и сухофрукты, свежие овощи, фрукты, мясо и сыры, вина и пиво категории «бутик», морепродукты, свежевыжатые соки и хрустящий хлеб.

Ресторан Cordelia


10 мест в Тель-Авиве, куда ходят сами тельавивцы

10 мест в Тель-Авиве, куда ходят сами тельавивцы

В один из самых дорогих ресторанов города — Cordelia — принято выбираться на романтический ужин при свечах — с вином и свежими сырами, которые хозяин ресторана привозит с собственной фермы. Израильтяне редко приходят в заведение, чтобы просто «хорошо провести время», — если уж идти, то только ради высокой кухни.

10 мест в Тель-Авиве, куда ходят сами тельавивцы

Заведение занимает весь первый этаж старинного дома в Яффо; пространство разделено на десяток отдельных залов, каменные своды которых освещают десятки свечей. Атмосфера располагает к тому, чтобы оставить здесь кучу денег.

Секретный бар Suramare


10 мест в Тель-Авиве, куда ходят сами тельавивцы

10 мест в Тель-Авиве, куда ходят сами тельавивцы

Телефона в Suramare нет, забронировать столик можно только через Facebook. Несмотря на секретный статус заведения (вход с парковки, которую сложно найти; внутрь пускают только тех, кто есть в списках на вечер), цены здесь самые обыкновенные. В меню — оригинальные закуски, самое дорогое блюдо — пицца с трюфелями — стоит 59 шекелей (около 945 рублей).

10 мест в Тель-Авиве, куда ходят сами тельавивцы

В баре можно встретить как молодых студентов, так и бизнесменов, министров и военнослужащих запаса. Эклектика во всем только приветствуется, чтобы еще раз показать, как люди из разных слоев общества могут весело проводить время вместе.

Отель Norman


10 мест в Тель-Авиве, куда ходят сами тельавивцы

10 мест в Тель-Авиве, куда ходят сами тельавивцы

Да-да, местные жители тоже бронируют отели. Тельавивцы стремятся в Norman, чтобы получить обслуживание на самом высоком уровне: позавтракать на красивой террасе возле «невидимого» бассейна на крыше, посетить большой спа-центр или выпить коктейль в тихом Library Bar. В залах нового отеля собрана впечатляющая коллекция работ израильских художников и скульпторов.

10 мест в Тель-Авиве, куда ходят сами тельавивцы

Все, что нужно, чтобы сюда попасть, — это забронировать заранее столик. Кстати, цены в Norman отличаются от средних по городу буквально на 10%.

Музей искусств и Опера


10 мест в Тель-Авиве, куда ходят сами тельавивцы

10 мест в Тель-Авиве, куда ходят сами тельавивцы

Главный Музей искусств Тель-Авива и центральный Дом Оперы находятся в просторном зеленом комплексе в центре города. Здесь же — библиотека, выставочные залы, рестораны и аудитории для лекций. Всякий уважающий себя тельавивец покупает годовой абонемент, чтобы приходить в Музей хотя бы раз в месяц, — так часто здесь открываются новые экспозиции. В основных залах собрана неплохая коллекция работ Моне, Сезанна, Пикассо, Уорхола и Лихтенштейна.

Соседнее здание тель-авивской Оперы — колыбель для гастролирующих коллективов с мировой известностью. Так как собственных артистов такого уровня в Израиле не так уж много, местные жители с удовольствием знакомятся с культурой других стран, отдавая за билеты немалые деньги — в среднем от 80–100 долларов за кресло на галерке.

Бары Флорентина


10 мест в Тель-Авиве, куда ходят сами тельавивцы

10 мест в Тель-Авиве, куда ходят сами тельавивцы

Этот квартал баров и вечеринок расположен в южной части города, там, где аккуратные желтые коттеджи и припаркованные у их входа юркие мопеды уступают место промзоне с автомобильными и столярными мастерскими, чьи хозяева ругаются матом так же хорошо, как работают стамеской. Уличные художники, артисты, бармены — все те, кому не хватило сотен шекелей на тихую жизнь на бульваре Ротшильд или в Неве-Цедеке. Они переезжают сюда ради экономии и неформального стиля жизни и ищут его там, где умеют: в барах, в магазинах этнических аксессуаров, в мастерских, на кухнях сезонных кафе. Загляните в Hoodna Bar (Abarbanel 13), где три дня в неделю проходят живые выступления и концерты (а в остальные играет местный диджей), или в Casbah de Florentine (Florentine 3) — на завтрак, ланч и пару коктейлей перед походом в ночной клуб (выбирайте новый двухэтажный HaMekhuga 10 — с баром на крыше).

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