Кто должен был лететь в космос вместо Терешковой

Кем были космические «сестры» Терешковой?

В женский отряд космонавтов вошли: Жанна Еркина (22 года), Татьяна Кузнецова (20 лет), Валентина Пономарева (28 лет), Ирина Соловьева (24 года), Валентина Терешкова (25 лет). Все они, кроме Пономаревой, были незамужними и бездетными. Только Пономарева имела семью и ребенка. Она же, единственная из всех имела высшее образование по специальности инженер-механик ракетных двигателей. И она же, Пономарева, единственная из всех кандидаток, была пилотом, освоив самолеты По-2 и Як-18. Знакомство остальных девушек с авиацией ограничивалось прыжками с парашютом.

В отряде космонавтов к женской группе с легкой руки галантного Гагарина приклеилось прозвище «березки». Такой позывной они сохранили на все время перед полетом.

Подготовка была очень жесткой, без скидок на женские слабости. Те, кто готовил девушек к полету, справедливо полагали, что космос таких скидок точно делать не будет. Прежде всего, новоиспеченным лейтенантам, которые до этого были совершенно гражданскими барышнями, пришлось пройти «курс молодого бойца». Собственно, космическая подготовка, по признанию специалистов, была даже несколько избыточной. Космонавтов готовили к перегрузкам и стрессам «с запасом», имея в виду условия несколько более тяжелые, чем в реальном полете.

«Березок» крутили на центрифуге, испытывали их на прочность в термокамере – нужно было в летном комбинезоне и в меховых сапогах находиться при температуре +70 градусов. По 10 суток каждая провела в сурдокамере – помещении, абсолютно изолированном от всех звуков. Испытание невесомостью проходило на самолетах МиГ-15. Как известно, при определенных условиях в таких самолетах на короткое время возникает эффект невесомости. Очень много внимания было уделено прыжкам с парашютом. «Березки» прыгали в скафандрах и на сушу, и на воду.

После всех испытаний медики отобрали троих – Пономареву, Соловьеву и Терешкову. Стать первой женщиной-космонавтом предстояло одной из них, две другие готовились на роль дублеров. Однако, кто именно полетит, не могли решить до последнего.

Лучше всех показала себя в период предполетной подготовки Валентина Пономарева. Однако, когда принималось окончательное решение, против ее кандидатуры категорически выступил Гагарин. Он заявил, что можно рисковать жизнями мужчин, и, хоть это и крайне нежелательно, жизнями, как он выразился «холостых девчонок». Но никто не имеет право рисковать жизнью женщины-матери.

Нужно сказать, что отбор велся не только по медицинским показателям и личностным качествам, таким, как скорость реакции, смелость и умение хладнокровно вести себя сложных ситуациях. Выбирали и по внешним данным, по дикции, по умению держать себя на людях. Ведь первой женщине-космонавту предстояло стать публичной фигурой, ездить по миру, много выступать и давать интервью.

Окончательный выбор сделал, как принято считать, Хрущев. Это он из трех предложенных снимков выбрал фото Вали Терешковой. Может быть, она просто понравилась Никите Сергеевичу, а может быть, свою роль сыграло безупречное происхождение Терешковой – из рабочей семьи, сама в прошлом ткачиха.