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Самые красивые балконы

Самые красивые балконы

Слова балкон происходит от итальянского balcone – балка, помост. Исторически сложилось так, что балконы использовались как трибуны для проведения публичных выступлений и церемоний. Сегодня, балкон — это место для отдыха, хранения вещей, сушки белья. Сегодня мы подобрали для вас фотографии чудесных балконов со всего мира.

Самые красивые балконы

Традиция декорировать балкон цветами популярна во всем мире.

Самые красивые балконы

Некоторые балконы выглядят как цветочные оранжереи.

Самые красивые балконы

Некоторые оплетены виноградной лозой.

Самые красивые балконы

Классический итальянский балкон, украшенный цветами и зеленью.

Самые красивые балконы

Особенно гармонично смотрятся цветы на желтой стене. Сегодня такие балконы стали большой редкостью. Люди больше ценят практичность, переделывая балконы в лоджии.

Самые красивые балконы

Еще один итальянский балкон украшенный пурпурными цветами.

Самые красивые балконы

На некоторых балконах преобладают зеленые, нецветущие растения.

Самые красивые балконы

Иногда балкон украшают занавесками снаружи. Испания, Барселона.

Самые красивые балконы

Потрясающие балконы на Гран-Виа, одной из главных улиц в Барселоне, Испания.

Самые красивые балконы

Балкон в городе Логроньо, Испания.

Самые красивые балконы

Заброшенный, но все равно прекрасный балкон в Бразилии.

Самые красивые балконы

Некоторые балконы не выступают из стены.

Самые красивые балконы

Балкон на острове Скопелос в Эгейском море. Греция, архипелаг Северные Спорады.

Самые красивые балконы

Винтажная красота. На таком балконе можно провести весь день.


Самые красивые балконы

В Италии балконы – это целое произведение искусства. Верона, Италия.

Самые красивые балконы

Балкон в Виссо, коммуна в Италии, провинция Мачерата.

Самые красивые балконы

В городе Малага, на юге Испании, балконы радуют яркими красками.

Самые красивые балконы

Балкон в Тренто, регион Трентино, Италия.

Самые красивые балконы

Так и хочется выйти на этот балкон ранним утром, с чашечкой кофе.

Самые красивые балконы

Балкон в Лос-Анджелесе, США.

Самые красивые балконы

Балкон в Бардолино, провинция Верона, Италия.

Самые красивые балконы

Балконы в Венеции.

Самые красивые балконы

Настоящие джунгли на балконе. Милан, Италия.

Самые красивые балконы

Таормина, исторический город в Сицилии.

Самые красивые балконы

Цветы почти полностью закрывают балкон.

Самые красивые балконы

Красивый вид с балкона в Аурано, регион Пьемонт, Италия.

Самые красивые балконы

Старые облупившиеся здания с винтажными балконами выглядят особенно прекрасно.

Самые красивые балконы

А цветы придают старым балконам особый шарм

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