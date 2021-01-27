Самые красивые балконы
Слова балкон происходит от итальянского balcone – балка, помост. Исторически сложилось так, что балконы использовались как трибуны для проведения публичных выступлений и церемоний. Сегодня, балкон — это место для отдыха, хранения вещей, сушки белья. Сегодня мы подобрали для вас фотографии чудесных балконов со всего мира.
Традиция декорировать балкон цветами популярна во всем мире.
Некоторые балконы выглядят как цветочные оранжереи.
Некоторые оплетены виноградной лозой.
Классический итальянский балкон, украшенный цветами и зеленью.
Особенно гармонично смотрятся цветы на желтой стене. Сегодня такие балконы стали большой редкостью. Люди больше ценят практичность, переделывая балконы в лоджии.
Еще один итальянский балкон украшенный пурпурными цветами.
На некоторых балконах преобладают зеленые, нецветущие растения.
Иногда балкон украшают занавесками снаружи. Испания, Барселона.
Потрясающие балконы на Гран-Виа, одной из главных улиц в Барселоне, Испания.
Балкон в городе Логроньо, Испания.
Заброшенный, но все равно прекрасный балкон в Бразилии.
Некоторые балконы не выступают из стены.
Балкон на острове Скопелос в Эгейском море. Греция, архипелаг Северные Спорады.
Винтажная красота. На таком балконе можно провести весь день.
В Италии балконы – это целое произведение искусства. Верона, Италия.
Балкон в Виссо, коммуна в Италии, провинция Мачерата.
В городе Малага, на юге Испании, балконы радуют яркими красками.
Балкон в Тренто, регион Трентино, Италия.
Так и хочется выйти на этот балкон ранним утром, с чашечкой кофе.
Балкон в Лос-Анджелесе, США.
Балкон в Бардолино, провинция Верона, Италия.
Балконы в Венеции.
Настоящие джунгли на балконе. Милан, Италия.
Таормина, исторический город в Сицилии.
Цветы почти полностью закрывают балкон.
Красивый вид с балкона в Аурано, регион Пьемонт, Италия.
Старые облупившиеся здания с винтажными балконами выглядят особенно прекрасно.
А цветы придают старым балконам особый шарм
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