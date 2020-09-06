С нами не соскучишься!

7 949 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НС
    И все как одна - дурнушки,даже в молодости. Я их фото распечатаю и буду в саду из пневматики в них пулять.Женщины в америка...
  • НС
    Ещё была Джин Киркпатрик - та ещё ведьмаЖенщины в америка...
  • Wlad Wlad
    "44% россиян хотят, чтобы на ближайших президентских выборах победила женщина" *** Геббельсовская БРЕХНЯ здесь в том,...16 лучших изобрет...

Самые необычные имена, которые давали советским детям

Всем известна фраза: «как ты лодку назовешь, так она и поплывет». Исключением не являются и имена людей. В эту теорию верят очень многие люди. То есть судьба человека напрямую зависит от выбранного для него имени. Самые необычные имена, которые давали советским детям

Самые необычные имена, которые давали советским детям Нередко будущие мамы и папы проводят месяцы до рождения малыша в поиске оптимального имени. Выбор у нас более чем велик. Есть имена истинно русские, которые остаются популярными в течение многих веков, например, Иван, Ярослав, Святослав, Владимир, Игорь, Юрий и прочие. Многие остались в прошлом и сегодня, если и встречаются, то крайне редко. Но есть и очень странные имена, как женские, так и мужские, на возникновение которых повлияла эпоха и события, происходящие в определенный промежуток времени. СССР – это яркий пример того, как жизненный устой может оказать влияние на человека, его мышление, поступки и даже выбор имени для младенца. После того, как власть перешла к большевикам и началась повсеместная социализация, появилось много непонятных и очень странных имен. Пропаганда в этом сыграла одну из важнейших ролей.

В честь Ленина


Самые необычные имена, которые давали советским детям Кто-то из личного опыта жизни в Советском Союзе, кто-то из истории, но все знают, что наиболее значимой личностью в то время выступал Ленин. Именно его генсеки идеализировали, ставили в пример. Естественно, народ слепо следовал за ними, что не могло не отразиться на всех его направлениях деятельности, в частности, и на народном творчестве. Стали появляться и характерные имена, имеющие прямое отношение к Вождю революции.
Многие из них, такие как Владлен, плотно укоренились. И сегодня, по истечении десятилетий некоторые родители так называют своих сыновей. Ну а изначально имя расшифровывалось, как Владимир Ленин только в сокращенном варианте. Видлен – еще одна вариация на эту тему, которая означает «Великие идеи Ленина». Но нашими современниками имя уже не воспринимается. Фраза «Владимир Ильич Ленин — отец революции» тоже была сжата в одно единственное слово – это имя Вилеонор. Самые необычные имена, которые давали советским детям Каждое из упомянутых имен и сегодня вполне неплохо звучит. Ими просто называют своих детей, особенно не вдаваясь в исторические подробности. Кому-то просто нравится созвучность, кому-то экстравагантность и редкость. В противовес им были и такие имена, с которыми их владельцы мучились потом всю жизнь. представьте себе, что в вашем классе или на одном курсе учился мальчик по имени Лориэрик. Уже это вызывает много вопросов. Ну а если углубиться в значение имени, то и вовсе можно сойти с ума. Попробуй запомни такую расшифровку – Ленин, Октябрьская революция, индустриализация, электрификация, радиофикация и коммунизм. В наше время, действительно, был бы бедный этот Лориэрик. Но и это не все. Был еще и Лунио. В этом слове зашифровано «Ленин умер, но идеи остались». Родись бы Лунио сейчас и узнай о значении своего имени, наверное, он бы не только тут же поменял его, но и сбежал бы подальше от своих родителей. Ну и напоследок стоит упомянуть еще один шедевр – Орлетос. Здесь тоже можно сломать мозги. В этом сокращенном варианте собрано «Октябрьская революция, Ленин, труд – основа социализма». Кстати, это еще не самое страшное. Были и совсем бредовые идеи из разряда шизофренических.

Жить с этим невозможно


Самые необычные имена, которые давали советским детям Несмотря на то, что Лунио, как впрочем, и Орлетос, смутно укладываются в нашей голове, с ними жить еще как-то можно, особенно если не вдаваться в подробности происхождения. Но вот ряд женских имен, родившихся в СССР, является инструментом уничтожения самооценки человека еще в младенчестве. Самые необычные имена, которые давали советским детям Начнем, пожалуй, с Даздасмыгды, что в переводе означает «Да здравствует смычка города и деревни». Из этой же серии Даздрасена и Даздраперма. В первом случае – это «Да здравствует седьмое ноября», во втором – «Да здравствует первое мая». Представляете, как могла чувствовать себя девочка Даздраперма? Самые необычные имена, которые давали советским детям Еще один хит имен шестидесятых – Ватерпежекосма, которое и выговорить то не у всех получится. В переводе «Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт». Как со всем этим было жить бедным девочкам, девушкам и женщинам, вообще не понятно.

Необычные, но созвучные и красивые имена


Самые необычные имена, которые давали советским детям Все в тот же период Советского Союза появились и достаточно красивые новые, хоть и не совсем обычные, имена. К ним можно отнести несколько: Изаида, в котором скрывается фраза «Иди за Ильичом» (речь идет о Владимире Ильиче Ленине), Рим – «Революция и мир», Гертруда, что значит «Героиня труда», Динэр – обозначает «Дитя новой эры» и Ленора – сокращенно «Ленин наше оружие».

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Самые необычные имена, которые давали советским детям

И не забудьте:
Самые необычные имена, которые давали советским детямПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенООО УК "Жилищник" 561-17-22

Устав

Читать
Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции

1
10 популярных лайфхаков из интернета, которые на самом деле — полная чушь
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

10 популярных лайфхаков из интернета, которые на самом деле — полная чушь

8 фото голодных животных, которые явно пожалели о своем чрезмерном аппетите
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

8 фото голодных животных, которые явно пожалели о своем чрезмерном аппетите

На что была похожа Европа после Второй мировой войны
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

На что была похожа Европа после Второй мировой войны

Как делать не надо: 5 грубых ошибок в приготовлении шашлыка
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Как делать не надо: 5 грубых ошибок в приготовлении шашлыка

СЛЮНА ЛЕЧИТ ?
Материал, выбранный редакторами МиртесенКопилка советов на каждый день

СЛЮНА ЛЕЧИТ ?

«Металлург» — «Локомотив-Пенза» | 1/2 финала «Лига Ставок - Чемпионата России по регби»
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

«Металлург» — «Локомотив-Пенза» | 1/2 финала «Лига Ставок - Чемпионата России по регби»

Трусова ушла от Плющенко к Тутберидзе
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Трусова ушла от Плющенко к Тутберидзе

Как за секунду почувствовать себя старым: 5 фото 40-летнего Маколея Калкина
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

Как за секунду почувствовать себя старым: 5 фото 40-летнего Маколея Калкина

Отключение России от SWIFT используют мошенники
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнформационное Агентство "Независимая Пресса" Independent-Press.ru

Отключение России от SWIFT используют мошенники

Апрель в Москве вошел в пятерку самых дождливых в истории наблюдений
Материал, выбранный редакторами МиртесенНТВ

Апрель в Москве вошел в пятерку самых дождливых в истории наблюдений

Россия U17 - Украина U17
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

Россия U17 - Украина U17

Аналитик объяснил, почему Литве досталась роль "курьера" на учениях Defender Europe 21
Материал, выбранный редакторами МиртесенПОЛИТРОССИЯ

Аналитик объяснил, почему Литве досталась роль "курьера" на учениях Defender Europe 21

Морскую воду в Крыму проверят на холеру и коронавирус
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Морскую воду в Крыму проверят на холеру и коронавирус

Корректировщик
Материал, выбранный редакторами МиртесенНесекретные материалы

Корректировщик

Девять детских садов Оренбуржья на всероссийском конкурсе вошли в число образцовых
Материал, выбранный редакторами Миртесен56orb

Девять детских садов Оренбуржья на всероссийском конкурсе вошли в число образцовых

Проект «Нерехта» позволит России создать рой наземных беспилотников
Материал, выбранный редакторами МиртесенСобытия в мире

Проект «Нерехта» позволит России создать рой наземных беспилотников

Бестемьянова высказалась об уходе Трусовой от Плющенко
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Бестемьянова высказалась об уходе Трусовой от Плющенко

Токаев выразил обеспокоенность ситуацией на границе Киргизии и Таджикистана
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Токаев выразил обеспокоенность ситуацией на границе Киргизии и Таджикистана

Плющенко сообщил об окончании сотрудничества с Трусовой
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

Плющенко сообщил об окончании сотрудничества с Трусовой

Севастопольский «Доброволец» поздравляет с Первомаем!
Материал, выбранный редакторами МиртесенУдалён

Севастопольский «Доброволец» поздравляет с Первомаем!

Тайная любовница Кончаловского рассказала правду о его внебрачной дочери
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Тайная любовница Кончаловского рассказала правду о его внебрачной дочери

Ространснадзор начал проверку из-за гибели пяти детей в аварии на Ставрополье
Материал, выбранный редакторами Миртесенnewstracker

Ространснадзор начал проверку из-за гибели пяти детей в аварии на Ставрополье

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛУННОГО ДНЯ ВАШЕГО РОЖДЕНИЯ
Материал, выбранный редакторами МиртесенКопилка советов на каждый день

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛУННОГО ДНЯ ВАШЕГО РОЖДЕНИЯ

Картина дня

наверх