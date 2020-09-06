Самые необычные имена, которые давали советским детям

Всем известна фраза: «как ты лодку назовешь, так она и поплывет». Исключением не являются и имена людей. В эту теорию верят очень многие люди. То есть судьба человека напрямую зависит от выбранного для него имени.



Нередко будущие мамы и папы проводят месяцы до рождения малыша в поиске оптимального имени. Выбор у нас более чем велик. Есть имена истинно русские, которые остаются популярными в течение многих веков, например, Иван, Ярослав, Святослав, Владимир, Игорь, Юрий и прочие. Многие остались в прошлом и сегодня, если и встречаются, то крайне редко. Но есть и очень странные имена, как женские, так и мужские, на возникновение которых повлияла эпоха и события, происходящие в определенный промежуток времени. СССР – это яркий пример того, как жизненный устой может оказать влияние на человека, его мышление, поступки и даже выбор имени для младенца. После того, как власть перешла к большевикам и началась повсеместная социализация, появилось много непонятных и очень странных имен. Пропаганда в этом сыграла одну из важнейших ролей.



В честь Ленина

Жить с этим невозможно

Необычные, но созвучные и красивые имена