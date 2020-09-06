Самые необычные имена, которые давали советским детям

Всем известна фраза: «как ты лодку назовешь, так она и поплывет». Исключением не являются и имена людей. В эту теорию верят очень многие люди. То есть судьба человека напрямую зависит от выбранного для него имени.
Нередко будущие мамы и папы проводят месяцы до рождения малыша в поиске оптимального имени. Выбор у нас более чем велик. Есть имена истинно русские, которые остаются популярными в течение многих веков, например, Иван, Ярослав, Святослав, Владимир, Игорь, Юрий и прочие. Многие остались в прошлом и сегодня, если и встречаются, то крайне редко. Но есть и очень странные имена, как женские, так и мужские, на возникновение которых повлияла эпоха и события, происходящие в определенный промежуток времени. СССР – это яркий пример того, как жизненный устой может оказать влияние на человека, его мышление, поступки и даже выбор имени для младенца. После того, как власть перешла к большевикам и началась повсеместная социализация, появилось много непонятных и очень странных имен. Пропаганда в этом сыграла одну из важнейших ролей.
В честь Ленина
Кто-то из личного опыта жизни в Советском Союзе, кто-то из истории, но все знают, что наиболее значимой личностью в то время выступал Ленин. Именно его генсеки идеализировали, ставили в пример. Естественно, народ слепо следовал за ними, что не могло не отразиться на всех его направлениях деятельности, в частности, и на народном творчестве. Стали появляться и характерные имена, имеющие прямое отношение к Вождю революции. Многие из них, такие как Владлен, плотно укоренились. И сегодня, по истечении десятилетий некоторые родители так называют своих сыновей. Ну а изначально имя расшифровывалось, как Владимир Ленин только в сокращенном варианте. Видлен – еще одна вариация на эту тему, которая означает «Великие идеи Ленина». Но нашими современниками имя уже не воспринимается. Фраза «Владимир Ильич Ленин — отец революции» тоже была сжата в одно единственное слово – это имя Вилеонор. Каждое из упомянутых имен и сегодня вполне неплохо звучит. Ими просто называют своих детей, особенно не вдаваясь в исторические подробности. Кому-то просто нравится созвучность, кому-то экстравагантность и редкость. В противовес им были и такие имена, с которыми их владельцы мучились потом всю жизнь. представьте себе, что в вашем классе или на одном курсе учился мальчик по имени Лориэрик. Уже это вызывает много вопросов. Ну а если углубиться в значение имени, то и вовсе можно сойти с ума. Попробуй запомни такую расшифровку – Ленин, Октябрьская революция, индустриализация, электрификация, радиофикация и коммунизм. В наше время, действительно, был бы бедный этот Лориэрик. Но и это не все. Был еще и Лунио. В этом слове зашифровано «Ленин умер, но идеи остались». Родись бы Лунио сейчас и узнай о значении своего имени, наверное, он бы не только тут же поменял его, но и сбежал бы подальше от своих родителей. Ну и напоследок стоит упомянуть еще один шедевр – Орлетос. Здесь тоже можно сломать мозги. В этом сокращенном варианте собрано «Октябрьская революция, Ленин, труд – основа социализма». Кстати, это еще не самое страшное. Были и совсем бредовые идеи из разряда шизофренических.
Жить с этим невозможно
Несмотря на то, что Лунио, как впрочем, и Орлетос, смутно укладываются в нашей голове, с ними жить еще как-то можно, особенно если не вдаваться в подробности происхождения. Но вот ряд женских имен, родившихся в СССР, является инструментом уничтожения самооценки человека еще в младенчестве. Начнем, пожалуй, с Даздасмыгды, что в переводе означает «Да здравствует смычка города и деревни». Из этой же серии Даздрасена и Даздраперма. В первом случае – это «Да здравствует седьмое ноября», во втором – «Да здравствует первое мая». Представляете, как могла чувствовать себя девочка Даздраперма? Еще один хит имен шестидесятых – Ватерпежекосма, которое и выговорить то не у всех получится. В переводе «Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт». Как со всем этим было жить бедным девочкам, девушкам и женщинам, вообще не понятно.
Необычные, но созвучные и красивые имена
Все в тот же период Советского Союза появились и достаточно красивые новые, хоть и не совсем обычные, имена. К ним можно отнести несколько: Изаида, в котором скрывается фраза «Иди за Ильичом» (речь идет о Владимире Ильиче Ленине), Рим – «Революция и мир», Гертруда, что значит «Героиня труда», Динэр – обозначает «Дитя новой эры» и Ленора – сокращенно «Ленин наше оружие».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии