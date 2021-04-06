Как угоняли самолёты в СССР, и кто отваживался на такое вопиющее преступление

По имеющейся в открытом доступе информации, в истории СССР произошло более ста угонов самолетов, часть из которых – со счастливым концом. Но известны и особо дерзкие, отчаянные, жестокие преступления, завершившиеся смертями невинных и жертвенностью экипажей. Хоть и некоторые мотивы можно так или иначе назвать благородными, всё равно при их исполнении часто происходили катастрофы.
Жертва молодой стюардессы и реакция турецких властей
В США преступник Бразинскас погиб от руки сына./Фото: avatars.mds.yandex.net
В октябре 1970-го Ан-24 совершал рейс из Батуми в Краснодар с 46 пассажирами на борту. Вильнюсский завмаг Пранас Бразинскас с сыном сидели с обрезами в первом ряду. Сразу после взлета они вызвали стюардессу, потребовав развернуть самолет для посадки в Турции и угрожая экипажу смертью. Стюардесса Курченко попыталась предупредить пилотов и закричала, но была застрелена на месте. Бандиты рванули в кабину, открыв стрельбу. Было выпущено более 20 пуль, одна из которых перебила позвоночник командиру экипажа, и наступила парализация ног.
Ранения в руку, легкие и плечо получил и штурман. Но пилотам все же удалось подать сигнал SOS. Как вспоминал позже один из летчиков, была мысль направить самолет на скалы и погибнуть вместе с преступниками. Но в салоне находились десятки ни в чем не виноватых людей. После неудачной попытки приземлиться на военном аэродроме Кабулетти, пресеченной бандитом, решили все же посадить машину в Турции. Советский Союз потребовал выдать опасных преступников, однако ожидаемой реакции не последовало. Турция решила вершить суд самостоятельно. Преступники провели за решеткой всего четыре года, после чего вышли по амнистии. Проживали в США, а в 2002-м Пранаса Бразинскаса убил собственный сын.
Грузинские баловни судьбы и 4-минутный штурм
Героический экипаж Ту-134./Фото: cs8.ru
17 ноября 1983-го в Грузии гремела свадьба. Невестой была дочь ученого и родственница секретаря ЦК грузинской компартии Тинатин Патвиашвили. Жених – отпрыск кинорежиссера Михаила Кобахидзе, молодой перспективный актер Гега Кобахидзе. На следующее утро, когда свадьба все еще пела и плясала, молодожены в компании друзей направились в аэропорт. По депутатскому коридору 7 молодых людей прошли с пистолетами «ТТ», револьверами и дипломатом переделанных в боевые учебных гранат.
Опыту воздушных террористов научились по кадрам фильма об угоне самолета, а стрелять тренировались на загородной даче Кохабидзе. В группу террористов также вошли сын член-корреспондента Академии наук Церетели, сыновья завкафедрой мединститута, профессора Ивериели, сын управляющего стройтрестом «Интуриста» Микаберидзе и ранее судимый отпрыск директора проектного бюро Табидзе. На борту Ту-134, в который сели преступники, находилось более 60 человек. Захватчики, угрожая оружием, потребовали взять курс на Турцию. Взяв в заложницы стюардесс, они ворвались к пилотам. Первым пулю в грудь получил попытавшийся урезонить нападающих бортинженер. Следующую обойму представители золотой молодежи разрядили в голову замначальника летно-штурманского отдела. Но прозвучал ответный выстрел незамеченного бандитами бортинженера, сидевшего вне поля зрения.
Одного бандита он убил на месте, второго серьезно ранил. Молодчики запаниковали и, будучи в придачу под действием наркотиков, полностью дезориентировались. Командир начал раскачивать самолет, отбрасывая бандитов от кабины. Несколько пассажиров, вызвавшихся противостоять захватчикам, получили пули. Появились истребители, борт пошел на снижение в тбилисском аэропорту. Переговоры с преступниками велись до утра, но разрешить ситуацию смогли только прибывшие из Москвы альфовцы. Штурм занял 4 минуты. Неудачный угон унес жизни семерых, еще 12 человек были ранены. Выжившие террористы были приговорены к расстрелу, только новоиспеченная беременная жена Тинатин Патвиашвили получила 15 лет тюрьмы.
Семейный подряд угонщиков и неудачная операция
Овечкины-террористы./Фото: sun9-52.userapi.com
Продавщица Нинель Овечкина одна воспитывала 11 детей (младшему только исполнилось 9). Семеро из ее сыновей составляли иркутский семейный ансамбль джаза «Семь Симеонов», хорошо известный на городском и даже союзном уровне. Про Овечкиных сняли документальную ленту, после чего они отправились с гастролями по Японии. Повидав зарубежье, семья приняла решение бежать посредством захвата самолета. 8 марта 1988-го вся семья с матерью во главе (за исключением старшей дочери, живущей с мужем отдельно) села на самолет в Ленинград.
В корпусах музыкальных инструментов были спрятаны обрезы, около 100 патронов и самодельные бомбы. Нинель озвучила свои требования пилотам, и те вроде бы послушно начали исполнять. Но после посадили машину на один из ленинградских военных аэродромов, и начался жесткий штурм. В условиях безвыходности преступники начали стрелять: кто в себя, кто помог ближнему. Пятеро захватчиков, в их числе и Нинель, погибли на месте. Была убита стюардесса и 3 пассажиров, еще 19 получили различные ранения. Некоторые Овечкины на тот момент даже не достигли возраста наступления уголовной ответственности.
Ревность, спирт и высший пилотаж
Тяжелая машина под управлением угонщика продемонстрировала небывалые воздушные трюки./Фото: cs7.ru
В истории угонов советских самолетов был и случай, построенный на семейной драме. Июньской ночью 1954-го экипаж Западно-Сибирского воздушного флота готовился к московскому рейсу. Командир пассажирского Ил-12 и штурман отправились к синоптикам метеостанции, второй пилот - в отдел перевозок, отлучился по оргвопросам и бортрадист. В кабине оставался бортмеханик Владимир Поляков. Имея в запасе до вылета пару часов, он решил пообщаться с супругой, проживающей после ссоры отдельно.
Для храбрости Поляков махнул слитого из бака противообледенительной системы разведенного спирта, и отправился к благоверной. Однако в верности усомнился сразу же при встрече, обнаружив супругу в компании мужчины. Под воздействием обиды, унижения и алкогольного опьянения Поляков решил угнать готовый к вылету самолёт и нанести удар по квартире супруги. Опытный пилот-фронтовик без проблем поднял машину в воздух. Он попытался пару раз направить Ил на дом, но глубокая ночь дезориентировала Полякова, а попадать к соседям он себе позволить не мог. Не достигая цели пилот в последний момент вырывал самолет вверх в метрах над крышей здания. Началась эвакуация жителей, Москва требовала уговорить обезумевшего угонщика посадить крылатую машину. Но уговоры подействовали в обратную сторону.
Вошедший в раж Поляков стал вытворять на пассажирском Ил-12 необъяснимо сложные акробатические фигуры, которых до того момента гражданская авиация и не знала. После неудавшихся переговоров в воздух подняли истребители, задачей которых было выманить угонщика за город и сбить. Но бывалый летчик сразу разгадал намерения и не дал этим планам осуществиться. Протрезвев и устав Поляков приземлился, мастерски действуя за командира судна, второго пилота, штурмана и бортрадиста. За угон самолета, воздушное хулиганство, создание угрожающей ситуации в аэропорту и сопутствующие преступления Полякова приговорили к расстрелу, поместив в камеру смертников. Но внезапно вмешался уважаемый авиаконструктор Ильюшин. Узнав о небывалых лётно-тактических и технических возможностях Ил-12, которые своим полетом открыл угонщик-бортмеханик, заступник предположил, что за такой испытательный полёт Полякова надо наградить. Благодаря Ильюшину, Поляков вышел на свободу спустя 4 года.
В СССР старались не офишировать громкие уголовные дела. Но они были. В том числе и покушения на советских генсеков. Как они закончились, читайте в одном из наших обзоров.
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