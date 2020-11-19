Главные тренды декора дома 2020

От темно-синих стен до цветочных обоев и кроватей с балдахином — полезные и неожиданные решения, которые сделают ваш дом стильным и уютным.



2020 — красивая цифра и начало нового десятилетия, и он принес нам не только пандемию и всеобщее замешательство, но и интересные фишки в украшении дома. Представляем вашему вниманию самые лучшие тенденции домашнего декора от профессионалов в области дизайна интерьера.



1. Винтажные акценты

2. Темно-синий цвет

3. Цветочные обои

4. Контрастный декор

5. Не белые кухни

6. Цветные шкафы

7. Кровати с балдахином

8. Акценты из патины

9. Оливковые деревья

10. Антиквариат

11. Искусство на кухне

12. Изогнутые диваны

13. Мебель из ротанга и лозы

14. Отдельно стоящие ванны

15. «Уютные» ткани

Мода, как известно, возвращается. И это касается не только одежды. Современные дизайнеры интерьеров все чаще обращаются к винтажным и классическим деталям. Среди характерных элементов Брия Хаммель, дизайнер интерьеров и генеральный директор Bria Hammel Interiors, называет столы, стулья и кресла с диагональными ножками, шпиндели (деревянные декоративные элементы на ножках стульев, лестницах), которые чаще всего можно было встретить в мебели 1800-х и начала 1900-х годов. Однако здесь главное — не переборщить и использовать такую роскошь точечно — максимум один-два элемента в интерьере (пример – на фото выше).Темно-синий, или классический синий, — цвет 2020 года по мнению института цвета Pantone, дизайнерам он пришелся по вкусу благодаря универсальности.Он обеспечивает идеальный контраст для интерьера и экстерьера как в традиционном, так и в современном домашнем стиле, считает дизайнер интерьеров Керри Келли, основательница Kerrie Kelly Design Lab.Независимо от того, обновляете вы кухонный уголок или же помещение с контрастной белой и деревянной отделкой, оттенок создает величественный вид, не становясь полностью черным.Темно-синий — цвет года, в том числе и в интерьереЕсли при прочтении названия вам стало не по себе, не спешите паниковать, возможно, 2020 год заставит вас изменить представления. Цветочные рисунки на обоях по‑прежнему актуальны, но уже в более современном прочтении, отмечает дизайнер интерьеров Абби Фенимор, основатель Studio Ten 25. Крупные элементы, смелые цвета и даже «металлические версии» — такие варианты как никогда в моде. Особенно хороши они для ванн в пудровых оттенках и фойе. Если вы не готовы к кардинальным переменам, можете использовать их в интерьере фрагментарно, сочетая с более спокойными тонами обоев.Цветочные обои можно использовать фрагментарноЕсли вы давно хотели выкрасить свой дом в черный цвет, сейчас — самое время. Но в умеренных количествах, разумеется. Сейчас вполне можно увидеть стул с черной тканью и белой рамой или консольный стол из темного дерева со светлой фурнитурой.В интерьере приветствуются контрастные цветаПолностью белая кухня была тенденцией 2010-х годов. Теперь же дизайнеры переключили внимание в сторону пространств, выходящих за эти рамки. Например, шкафы, островки и полки из натурального дерева позволят сохранить яркую и воздушную атмосферу, не ограничиваясь исключительно белым.Белую кухню стоит разбавить деревянными полками, шкафчиками и другими элементамиЕще один вариант «разбавить» белую кухню — выбрать один или несколько элементов, таких как кухонный островок, навесные шкафы на кухне или базовые шкафы, в смелых цветах — темно-красном, ярко-желтом, зеленом, насыщенно-фиолетовом или темно-синем.В тренде — яркие шкафы для кухниЕсли вы давно мечтали о королевской кровати — час пробил! Современные кровати с балдахином больше не драпируют тяжелой тканью и массивными изголовьями, отмечает Фенимор. Актуальны версии из акрила, металла и изящных обивочных материалов.В моду вернулись кровати с балдахином, но в более легком и современном прочтенииПатина — это имитирующее старину покрытие, которое наносится на мебель и другие предметы интерьера. «Одна из новых тенденций в дизайне — это уважение к патине и возрасту», — говорит дизайнер интерьеров Бриз Джаннасио. Актуальны будут оттенки глины и терракоты, а также фаянсовые и керамические декоративные предметы.На пике популярности состаренная мебель и предметы интерьераЗеленые растения в интерьере всегда смотрятся выигрышно. Но и здесь дизайнеры предложили вернуться «к корням» и вспомнить мифы Древней Греции и главный символ того времени. Оливковые деревья — не только изысканно, свежо и утонченно, но еще и напоминает о стране с ярким солнцем и вкусной кухней.Оливковое дерево прекрасно освежит интерьер и сделает атмосферу более изысканнойКартины, тарелки, вазы, кружки — 2020 год позволил собрать настоящий домашний музей. И никто не посмеет сказать, что вы застряли в прошлом, ведь подобное украшение интерьера — на пике популярности.В 2020 собирать антиквариат — как никогда в тренде,Legion-MediaСобирая предметы искусства, не забудьте о кухне. Ведь на ней не только готовят и едят, но и расслабляются душой, напоминает Джанназио.Всегда делается акцент на том, чтобы сделать кухню уютной комнатой, а не цехом для приготовления пищи.По словам эксперта, этого можно добиться, повесив произведения искусства на кухне или используя открытые полки для демонстрации предметов, которые подчеркивают вашу индивидуальность.Дизайнеры призывают воспринимать кухню не просто как помещение для приготовления еды, а как место для отдыха душиЭта тенденция домашнего декора вернулась в 2020 год из 60-х и 70-х годов прошлого столетия, в более современной интерпретации и акценте на линии и изгибы.Дизайнеры переосмыслили веяния прошлого и сделали акцент на функциональности и плавности изгибовПлетеные изделия возрождаются, отметила дизайнер интерьеров Николь Фуллер в интервью Elle Decor: «Они тепло напоминают мне о моем детстве, однако эволюционировали свежими и захватывающими способами, будь то стулья, столы или освещение. Это идеальное сочетание современного и традиционного стилей».Плетеные изделия снова вернулись в интерьерЕсли раньше ансамбль ванной комнаты — это, как правило, ванна в непосредственной близости с раковиной, стиральной машинкой, шкафчиками и другими предметами интерьера, то в 2020 стало модно делать ванну центром комнаты. И чувствовать себя как царская особа! Акцент сместился на дизайн ванны (например, с декоративными ножками), а не на единую стилистику всей сантехники.Теперь ванна — центр композицииПрекрасная тенденция для тех, кто любит устроиться за чтением любимой книги. В этом году на смену роскошному бархату пришли пледы из короткой шерсти и мохер с мягкой текстурой. Осталось заварить чашечку вкусного чая.