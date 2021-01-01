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Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Слово «бонсай» с японского переводится по-разному. Но самое распространённое и самое близкое к реальности толкование – «дерево в плошке». Создать мини-растение, которое в точности повторяет облик большого дерева – настоящее искусство. Этот обзор – прекрасная возможность увидеть природные ландшафты в миниатюре.

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Кленовый лес бонсай осенью

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Этому деревцу свыше 800 лет

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Глициния

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

390-летнее деревце бонсай выжившее в Хиросиме

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Цветущая яблоня

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Лес бонсай

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Азалия

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Японский красный клён

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Яблоня

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Глициния

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Домик Хоббита

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Необыкновенный бонсай в воде

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Бонсай из перца чили

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Сакура

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Яблоня с плодами

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