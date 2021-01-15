Планета с высоты птичьего полета

Абстрактная живопись или цветочные поля? Поверхность далекой от нас планеты или город, сотворенный руками человека? Только посмотрев на Землю сверху, мы можем по-настоящему оценить масштабы нашей планеты и осознать ее величие. Такие снимки позволяют увидеть мир таким, какой он есть на самом деле, — мир, созданный причудливым союзом природы и человека.







Залив Муса в Иране ©Benjamin Grant / Satellite images







Растекающийся пруд из токсичных отходов, Далхарт, Техас ©Mishka Henner







Поля тюльпанов в Нидерландах. Они зацветают в марте, а пик цветения приходится на апрель ©Benjamin Grant / Satellite images







Две автомагистрали в Джексонвилле, Флорида, США ©Benjamin Grant / Satellite images







Руб-аль-Хали — самая большая песчаная пустыня в мире; она охватывает 650 000 км² и включает в себя части Саудовской Аравии, Омана, Йемена и Объединенных Арабских Эмиратов ©Benjamin Grant / Satellite images







Автодорога вдоль замерзшей реки Висла, Польша © Kacper Kowalski







Природа и человек, Польша © Kacper Kowalski







Оливковые рощи покрывают холмы испанской Кордовы. Примерно 90% всех собранных оливок переработаны в масло, остальные 10% едят как столовые оливки ©Benjamin Grant / Satellite images







Гдыня, Польша ©Kacper Kowalski







Пляж Ипанема расположен в южной зоне Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Признан одним из самых красивых пляжей в мире. Песок разделен здесь на сегменты вышками спасателей ©Benjamin Grant / Satellite imagesАнгкор-Ват, храмовый комплекс в Камбодже, построен в XII веке. Является самым большим религиозным памятником в мире. Есть здесь и ров, и лес, которые гармонично окружают центральный храм ©Benjamin Grant / Satellite imagesВторой по величине порт в мире, Сингапур ©Benjamin Grant / Satellite imagesКоммуна с населением 14 000 жителей, штат Аризона, США ©Benjamin Grant / Satellite imagesЗимний сад в Тчеве © Kacper KowalskiОбласть Померания, Польша © Kacper KowalskiКрупнейшая в мире авиабаза в Тусоне, содержит более 4000 отставных военных и правительственных самолетов, штат Аризона, США ©Benjamin Grant / Satellite imagesРайон Дерлей-Бич, штат Флорида, США ©Benjamin Grant / Satellite imagesГемасолярный термосолевый завод в Севилье, Испания. В общей сложности этот объект ежегодно выбрасывает приблизительно 30 000 т двуокиси углерода ©Benjamin Grant / Satellite imagesФестиваль Burning Man в пустыне штата Невада, США ©Benjamin Grant / Satellite imagesЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)