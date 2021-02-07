Копеечное средство от скрипа дверных петель, которое можно найти в шкафчике на кухне

Приходит время, и двери начинают раздражающе скрипеть. Скрип, в свою очередь, давит на нервную систему, делает всех обитателей жилого помещения раздражительными и вынуждает с завидной регулярностью проявлять неадекватную реакцию на самые, казалось бы, пустяковые проблемы. Поэтому дверной скрип должен быть искоренен. Чаще всего проблема кроется в петлях. Обычная смазка здесь не поможет. Придется прибегнуть к «секретному» средству от «дедушек».
Петли начали скрипеть. /Фото: stroy-podskazka.ru.
Почему начинает скрипеть дверь? Совершенно очевидно, что корень проблемы кроется в петлях, которые с течением времени начинают «вести себя плохо». Смазка пересыхает и изнашивается, петли начинают ржаветь, а спустя какое-то время появляется тот самый зловещий скрип, способный вывести из душевного равновесия даже самого сдержанного стоика. Чаще всего, чтобы решить проблему будет достаточно просто капнуть еще много смазки и «разработать» дверь.
Можно использовать традиционные средства. /Фото: onlydoor.ru.
Вопрос в том, что капать? Большинство людей скажет, что это должна быть маслянистая смазка. Вариант хороший, однако можно применить для решения вопроса и совершенно неожиданное средство, а именно – уксус. Правда, подойдет далеко не любой. Об обычном столовом уксусе можно забыть сразу, нас интересует только натуральный яблочный или виноградный. Будет достаточно 3-4 капель данной субстанции для того, чтобы решить проблему.
Можно пустить в дело уксус. /Фото: ej-ka.net.
Для достижения максимальной эффективности метода петлю рекомендуется разобрать. После этого делается несколько капель на каждый подвижный элемент. Петля собирается обратно и после такого больше не скрипит. Уксус уберет ржавчину и избавит от ненавистных шумов. Если желания или возможности разобрать петлю нет, то пропитывать подвижную часть рекомендуется при помощи ушной палочки или ваты, которая перед этим была опущена в чудо-состав. Можно также использовать обычный шприц для инъекций, однако самое главное – не дать попасть уксусу на деревянные элементы или пол. При этом следует помнить о том, что если за многие годы на петлях собралась пыль и грязь, то перед смазкой их следует обязательно удалить.
Ничего сложного. /Фото: vk.com.
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