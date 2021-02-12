10 самых дорогостоящих мультипфильмов, которые понравятся и взрослым: От «Тайны Коко» до «Рапунцель»

Современные анимационные фильмы, вопреки стереотипам, часто требуют не меньших вложений средств, чем художественные картины. Создатели мультфильмов не просто прорисовывают каждый кадр. Яркость и зрелищность мультфильмов порой обходится весьма недёшево, тем более, что за вдохновением и новыми знаниями о материале художники часто вынуждены выезжать в другие страны.
Сегодня в нашем обзоре представлены самые дорогие анимационные фильмы за всю историю мультипликации.
«Тайна Коко», бюджет 175–200 миллионов долларов
Для создания этого красочного мультфильма художники студии Pixar Animation Studios отправились в Мексику изучать историю и культуру этой страны. Создателям мультфильма пришлось
разрабатывать специальную программу, которая анимировала изображения скелетов. Впрочем, кропотливая и напряженная работа над мультфильмом окупилась сполна: сборы превысили бюджет, по самым скромным подсчётам, в четыре раза. Кроме того, «Тайна Коко» стала обладателем премии «Оскар» за лучший анимационный фильм и лучшую песню к фильму.
«Вверх», бюджет 175 миллионов долларов
Ещё один обладатель кинопремии «Оскар» сразу в двух номинациях – за лучший анимационный
фильм и лучшую музыку к фильму – был создан мультипликаторами студии Pixar.
Общие виды и пейзажи художники искали в Южной Америке и специально для мультфильма создавали тысячи воздушных шариков. Кроме того, студия Walt Disney Pictures впервые выпустила анимационный фильм в цифровом 3D формате. Помимо кинопремии «Оскар», «Вверх» принёс создателям сборы, превысившие 735 миллионов долларов.
«ВАЛЛ-И», бюджет 180 миллионов долларов
Мультфильм о любви двух роботов не оставил равнодушными ни детей, ни взрослых, которые смотрели эту удивительную историю. Трудность в создании фильма заключалась в визуальной картинке, которая шла практически без слов, только с музыкальным сопровождением, и должна была передать эмоции и чувства. И режиссёр смог создать такую картину, в которой роботы движениями и мимикой могут показать все оттенки своей любви. Вполне заслуженно «ВАЛЛ-И» стал обладателем кинопремии
«Оскар», а его кассовые сборы составили больше 530 миллионов.
«Храбрая сердцем», бюджет 185 миллионов долларов
В этом мультипликационном фильме художникам пришлось уделить внимание созданию
костюмов Мериды и членов её семьи, для чего мультипликаторы специально ездили в Шотландию, изучали портновское искусство и создавали программы для облегчения работы. «Оскар» и «Золотой глобус» за лучший анимационный фильм стали достойной наградой для творческой группы мультфильма, а сборы превысили 535 миллионов.
«Рождественская история», бюджет 200 миллионов долларов
Экранизация повести Чарльза Диккенса потребовала от режиссёра Роберта Земекиса и всей творческой группы невероятных усилий. Для съёмок были приглашены знаменитые актёры, которые играли по-настоящему, а уже потом все их движения были анимированы. Невероятная
музыка Алана Сильвестри добавила фильму волшебства, а вся картина получилась по-настоящему удивительной и запоминающейся. Сборы мультфильма составили более 300 миллионов.
«Тачки 2», бюджет 200 миллионов долларов
Продолжение мультфильма «Тачки», хоть и стало более затратным по вложению средств, такого же успеха, как оригинальная история, не имела. Несмотря на сборы, превысившие 560 миллионов долларов, критики назвали «Тачки 2» неудачным мультфильмом.
«Университет монстров», бюджет 200 миллионов долларов
Зрители с нетерпением ждали сиквела «Корпорации монстров» и в этот раз создатели надежды не обманули. Больше пятисот персонажей, множество текстур, неожиданные
повороты сюжета, разнообразие видов, - была проделана поистине колоссальная работа. Впрочем, поклонники «Корпорации монстров» тоже не разочаровали создателей и принесли сборы, превысившие 740 миллионов.
«История игрушек: Большой побег», бюджет 200 миллионов долларов
Вся «История игрушек» - это настоящий шедевр, в котором были задействованы модели более трёхсот знакомых с детства и любимых персонажей. Игрушки разных форм и текстур сохранили свой узнаваемых облик, а их приключения получись по-настоящему увлекательными, а потому и были оценены по достоинству
критиками и зрителями. В результате сборы превысили миллиард долларов, а третья часть мультфильма принесла создателям две премии «Оскар»
«В поисках Дори», бюджет 200 миллионов долларов
Вышедшее в 2016 году продолжение мультфильма «В поисках Немо» повествует о приключениях очаровательной рыбки Дори, разыскавшей своих родителей. Вложенные в создание «В поисках Дори» средства окупились с лихвой,
собрав больше миллиарда долларов.
«Рапунцель: Запутанная история», бюджет 260 миллионов долларов
Красочная захватывающая история о принцессе Рапунцель потребовала от создателей тщательной прорисовки множества деталей, начиная с волшебных волос самой принцессы и заканчивая удивительными нарядами и росписью
на стенах. Отдельная программа работала над движением волос главной героини, а в кульминационной сцене на экране оказалось три тысячи человек. Сборы «Рапунцель: Запутанная история» составили больше 590 миллионов.источник
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