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Советская пищевая реклама


Советская пищевая реклама


Предлагаю перенестись во времена, когда реклама не была столь хитрой и навязчивой, как сегодня. Времена, когда ещё не существовало такого понятия как «целевая аудитория», а главный мэсседж был сформулирован просто и понятно – «Требуйте всюду!»

Под катом экспонаты юрского периода маркетинга из Рыбинского музея советской пищевой рекламы…

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

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Советская пищевая реклама

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