Трагическая история благородного бандита Джулиано Сальваторе

В убийцы из-за мешка пшеницы

Летом 1943 года армия союзников вытеснили из Сицилии немецкие подразделения и верные Муссолини итальянские войска. Из-за войны на острове наблюдались перебои с продовольствием, и большая часть местного населения занималась контрабандой еды. Не стал исключением и 20-летний Сальваторе Джулиано. Парень родился в бедной многодетной семьи и с малых лет работал с отцом в поле.

Когда с едой было совсем плохо он стал незаконно поставлять продукты соседям. 2 сентября 1943 года Джулиано ночью попытался ввести на муле мешок с зерном в родной городок Монтелепро. Дорогу юноше перекрыли четыре карабинера. Они объявили его контрабандистом и стали оскорблять самого парня. Как и полагается настоящему сицилийцу Сальваторе был бедным, но гордым человеком. Он выхватил пистолет и открыл огонь.

Джулиано Сальваторе

Исход перестрелки — один убитый и один раненый карабинер, а Джулиано сбежал в горы. Власти не могли поймать юношу, но решили арестовать его родственников и друзей.

В феврале 1944 года беглец устроил налет на городскую тюрьму, и убив охранника, освободил заложников. Восемь приятелей и молодых родственников Джулиано ушли в горы вместе с ним. Сальваторе стал командиром отряда, а заместителем назначил своего двоюродного брата и детского друга Гаспаре Пишотта, который еще сыграет свою роль.

Гаспар Пишотт и Джулиано Сальваторе в горах Сицилии

Не грабитель, а благородный разбойник

Джулиано и его люди грабили усадьбы местных аристократов, землевладельцев и чиновников. Богачей брали в заложники и отпускали только после выкупа. Под раздачу попадали и представители итальянской администрации. Часть награбленных денег и продуктов Сальваторе раздавал беднякам окрестных деревень, чем завоевал популярность в народе. О его партизанском отряде пошли слухи по всему острову. Сицилийцы рассказывали друг другу легенды о благородстве Сальваторе и его любви к простому народу.

Джулиано Сальваторе во время привала

Люди прятали в своих домах бойцов Джулиано и шпионили для него. Популярности не мешали даже расправы над десятками обывателей, которых вожак заподозрил в предательстве и службе на власти. Отряд Джулиано рос. Помимо сыновей бедных крестьян в него влились профессиональные бандиты и откровенные уголовники.

Всесильная сицилийская мафия также поддержала парня. Мафиозным донам нравился лихой характер Сальваторе. Они обеспечивали ему прикрытие и брали на себя переговоры по выкупу пленников. Естественно, в обмен на долю.

За свободу Сицилии

Через несколько лет партизанской войны с Джулиано связалось политическое подполье острова, выступающие за независимость Сицилии от Рима. Ему предложили присоединиться к движению за свободу Родины. Сальваторе согласился, но потребовал 10 миллионов лир. После торгов сошлись на миллионе и звании полковника «Отдельной добровольческой армии Сицилии».

Сальваторе со своей матерью

Джулиано Сальваторе стал фигурой политической, что еще выше подняло авторитет налетчика в глазах соратников и крестьян. Его бойцы делали обращения к народу, атаковали посты карабинеров и солдат, захватывали оружие и боеприпасы для будущей освободительной войны. Войска устраивали засады на партизан и обстреливали горы из минометов.

Кровавый Первомай на Сицилии

В 1946 году Италия из монархии стала республикой. Новая власть объявила амнистию, которая на отряд Джулиано не распространялась. На остров ввели дополнительные войска, которые планомерно уничтожали подпольные группы сепаратистов. При этом мафию не трогали. Римские политики заключили с местными главарями неофициальный союз и те помогали властям. Сальваторе остался без поддержки криминала. Он пытался заигрывать с коммунистами, но они обманули его.

1 мая 1947 года Джулиано и его бойцы расстреляли коммунистическую демонстрацию в городке Портелла делла Джинестра. Погибло 11 человек из них четверо детей. 33 демонстрантов получили ранения. Все пострадавшие были обычными крестьянами.

Народ начал разочаровываться в своем герое. Люди Сальваторе отстреливал местных коммунистов, карабинеров, а летом 1948 года они убили пять видных мафиози. После массового расстрела за бывшего «Робин Гуда» взялись всерьез. Из его родного города депортировали всех мужчин старше 15 лет, а на борьбу с бандой бросили кадровые войска с танками.

Конец Джулиано Сальваторе

В июле 1950 года в центре городка Кастельветрано полиция показала труп 27-летнего Сальваторе. Карабинеры объявили, что застрелили грозного бандита в горячей перестрелке, однако это неправда. Джулиано убили во сне и сделал это его кузен и правая рука — Гаспар Пишотт, который стал агентом властей.

Сицилийские чиновники и полицейские рядом с трупом Сальваторе

С вожаком сепаратистов было связано множество местных политиков и мафиози. Если бы Сальваторе на суде заговорил, то тогда полетели бы и их головы. В обмен на помилование Пишотту приказали по-тихому убить брата, что он и сделал. Предателя обманули, он получил пожизненный срок заключения. В 1954 году Пишотта Гаспара отравили в тюрьме Палермо.

Жизнь после смерти

После гибели Сальваторе Джулиано стал легендой Сицилии. О нем снимают фильмы и пишут художественные романы. Одну из книг написал автор «Крестного отца» Марио Пьюзо.

Спустя годы внук легендарного преступника Пино Шортино выпустил свою книгу, в которой утверждал, что его дед выжил и переехал США, где и прожил до глубокой старости. На самом деле Гаспар убил двойника, а сам Сальваторе сбежал и даже приезжал домой на похороны матери и сестры.

Пишотта Гаспар во время суда

Сразу после гибели Сальваторе многие журналисты обратили внимание на внешнее несоответствие между мертвым и живым бандитом. В Италии собирались провести дополнительное ДНК исследование останков Джулиано, но пока это не сделано. Если Сальваторе остался жив, то роль его кузена в истории кардинально меняется. Ради брата Гаспаро пожертвовал собой и на всю жизнь попал за решетку. Тогда возможно в 1954 году, он также не умер от яда, а покинул тюрьму и присоединился к Джулиано в США.