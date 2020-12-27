Насыпьте всего 1 ложку под любой домашний цветок, и он пышно зацветёт

Домашние цветы, годами стоящие в одном и том же горшке без каких-либо подкормок, нуждаются в дополнительных элементах даже ещё сильнее, чем растения на грядках. Одна простая подкормка в размере всего 1 ч. л. на один горшок даст пышное цветение и здоровое растение.





Сульфат калия — необходимый для роста и развития элемент, который активно используется огородниками на участках. Однако и для домашних цветов он также не повредит! Разведите 1 ч. л. в литре воды и полейте ими домашний цветок. Процедуру достаточно выполнять профилактически раз в месяц, после зимнего отдыха. Результат не заставит себя долго ждать!



Подробнее о подкормке домашних цветов сульфатом калия смотрите в видео ниже:

