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Голливудские сердцееды, которые в школьные годы были не такими уж красавчиками

Большинство людей считает, что все знаменитые актёры, певцы, музыканты и другие представители шоу-бизнеса сразу рождаются красивыми и успешными. Но это совсем не так. Как вы поймёте из этой коллекции фотографий, многие из них в подростковом возрасте были отнюдь не красавчиками и, возможно, даже не пользовались популярностью у противоположного пола. Впрочем, это не помешало им позже стать знаменитыми и популярными на весь мир.

Голливудские сердцееды, которые в школьные годы были не такими уж красавчиками Марк Руффало

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